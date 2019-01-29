Окруженные острова. Как искусство может изменить город

В Майами проходит документальная выставка Кристо и Жан-Клод — художников, благодаря которым этот город стал одним из мировых центров современного искусства

Иногда одного арт-проекта достаточно, чтобы изменить облик целого города. Такова история Окруженных островов (1983) авторства супружеской пары художников Кристо Явашева и Жан-Клод де Гильбон. Именно благодаря им Майами впервые прозвучал как значимый центр современного искусства. Сейчас этот американский город, расположенный на берегу Атлантического океана, сложно представить без десятков галерей, музеев и самых разнообразных арт-институций. Кроме того, Майами является одним из трех городов, где ежегодно проводится крупнейшая ярмарка международного искусства Art Basel.

Но еще в 80-х годах прошлого столетия дела обстояли совершенно иначе: Майами только начинал приобретать знакомые нам черты и находился под сильным влиянием очередной волны иммиграции. По словам майамской галеристки Нины Джонсон, господствующее сегодня представление о Майами сложилось во многом благодаря работе Кристо и Жан-Клод. Именно Окруженные острова стали тем образом, который впоследствии стал ассоциироваться с Майами.

Что же представлял из себя этот нашумевший проект, сегодня считающийся каноническим примером ленд-арта?

Кристо и Жан-Клод создали Окруженные острова в мае 1983 года. На подготовку ушло почти три года — работа над проектом длилась с 1980-го. Художникам понадобилась помощь нескольких сотен ассистентов — без их участия действо подобных масштабов попросту невозможно вообразить.

Кристо и Жан-Клод окружили 11 островов залива Бискейн полипропиленовой пленкой ярко-розового цвета. Общая площадь пленки составила 603 870 квадратных метров. Тканевая кайма простиралась на 60 метров от береговой линии и точно повторяла очертания каждого из островов — таким образом авторы подчеркнули самобытность природного ландшафта Флориды, штата, население которого постоянно находится в тесном контакте с водой. Окруженные острова просуществовали всего две недели, после чего были демонтированы.

Окруженные острова просуществовали всего две недели

В этом году благодаря стараниям Pérez Art Museum Miami (PAMM) все желающие могут детально ознакомиться с историей создания Окруженных островов. Архивная выставка под названием Christo and Jeanne-Claude: Surrounded Islands, Biscayne Bay, Greater Miami, Florida, 1980–83 открыта для посетителей PAMM до 18 февраля.

Экспозиция является обновленной версией посвященной Окруженным островам «странствующей» выставки, которую в 1984-1991 годах можно было увидеть в музеях Германии, Франции, Нидерландов, Испании, Швейцарии, Бельгии и Японии. В рамках документального проекта Pérez Art Museum Miami представлены около 50 рисунков, чертежей и коллажей, крупномасштабная модель залива и его островов, сотни фотографий, а также непосредственно связанные с созданием инсталляции артефакты.

Этой грандиозной выставкой организаторы отдают дань памяти не только оригинальному проекту Кристо и Жан-Клод, но и предшественнику PAMM — Центру изящных искусств, с момента основания которого, как и со дня создания Окруженных островов, прошло 35 лет. Открытие музея и появление арт-объекта не были связаны напрямую, но в итоге именно эти два события стали поворотными для Майами. И под руководством куратора Джоси Крафта ретроспектива Окруженных островов не только прозвучала как сильный документальный проект, но и стала катализатором для множества дискуссий на тему связи и взаимодополняемости историй развития города и арт-институций, а также влияния искусства на формирование городов.

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