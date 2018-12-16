Особенно мужчин. Как психотерапия делает нас богаче

Улучшение психического здоровья помогает повысить производительность и начать больше зарабатывать

Текст написан в соавторстве с профессором макроэкономики Университета Санкт-Галлена Гвидо Коции и научным сотрудником Университета Санкт-Галлена Сильвией Галли

Психотерапия полезна для психического здоровья, но при этом бьет по карману и дорого обходится. Как экономисты, мы стараемся тщательно анализировать последствия различных действий и линий поведения, поэтому стало интересно: может ли психотерапия повлиять на наш доход?

Чтобы разобраться в вопросе, проанализировали данные Британского опроса домохозяйств (BHPS), собранные за период с 1995 по 2008 год. Исследование позволяет в течение нескольких лет наблюдать за 2943 мужчинами и 5064 женщинами. Участники выбираются случайным образом. Благодаря этой информации, удалось ответить и на наш вопрос. Результаты оказались однозначны: психотерапия в перспективе помогает улучшить не только психическое, но и материальное состояние.

Однако, изучая данные, мы выяснили, что эффект будет разным для разных полов. Мужчины, пройдя психотерапию, получают куда большую экономическую выгоду, чем женщины.

Данные BHPS показывают, что мужчины, страдавшие от стресса и психических проблем и обратившиеся к терапевту, увеличили свой доход на 13%. Для женщин рост доходов составил всего 8%. Несмотря на различие, прирост является существенным для обоих полов — он отражает увеличение производительности в результате психотерапии, и, как следствие, повышение благосостояния. Излишне говорить, что в нашем анализе мы отфильтровали влияние ряда других факторов, влияющих на доход — таких как образование, дети, семейное положение, тип профессии, возраст и т. д., — чтобы найти прямую связь между доходом и терапией.

Стремясь разобраться, как и почему результаты варьируются в зависимости от пола, мы увидели, что даже при одинаковом уровне психического здоровья женщины обращаются за помощью чаще, чем мужчины. За те 13 лет, которые охватывает наше исследование, лечение проходили в среднем 23% женщин и 15% мужчин. По нашим данным, консультации психотерапевта помогают женщинам почти в два раза ощутимее, чем мужчинам — если говорить о психическом здоровье (1,2 балла против 0,5 балла по 36-балльной шкале опросника общего здоровья). Логично было бы предположить, что женщины в целом получают большую пользу от психотерапии, однако, если взглянуть на показатели дохода, окажется, что это не так. <...>

Как выяснилось, на психотерапию приходится всего 2% из пятипроцентной разницы между увеличением доходов (13%) мужчин и женщин (8%), даже несмотря на то, что обращаются за лечением больше женщин, чем мужчин. Чтобы понять, почему так происходит, нам придется обратиться не только к экономике, но и к психологии: гендерная дискриминация на рабочем месте тесно связана с плохим душевным состоянием. Если одной из причин, по которым женщины страдают от психических проблем, является неблагоприятная рабочая среда, то улучшение их психического состояния не возымеет того же эффекта, что у мужчин. Персональная психотерапия не в силах решить проблему дискриминации на рабочем месте.

Однако наши выводы не означают и того, что кто бы то ни было должен спешить отдавать деньги за терапию в надежде на рост дохода. Расширение предоставления бесплатной или общедоступной психиатрической помощи имеет первостепенное значение для создания здорового и продуктивного общества. Увеличение дохода на душу населения на 13% и 8% вполне оправдывает затраты. <...>

Перевод НВ

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Оригинал опубликован на The Conversation

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