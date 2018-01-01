Особый шарм и промывка мозгов. Как понять, что рядом с вами – психопат?

Один человек из 100 – психопат

Да, эту фразу можно чаще услышать в голливудском кино, тем не менее, по статистике очень вероятно, что вы встречаетесь с психопатом. Один человек из 100 – психопат. Столько же людей работают учителями.

Ваше воображение может рисовать психопатов серийными убийцами, насильниками или некрофилами, но большинство из них на самом деле не нарушают закон и ничем не выделяются. Так как же понять, что встречаетесь с психопатом – и чего ожидать? К счастью, на эти темы проводились исследования.

Несмотря на то, что этот тип расстройства личности был хорошо изучен, до сих пор ведутся споры вокруг правильной диагностики. Исследователи сходятся в том, что психопатия предполагает хроническое антисоциальное поведение, нарушения эмпатии и раскаяния, дерзость, эмоциональное сопротивление, подлость, импульсивность и ярко выраженные эгоцентричные черты.

У психопатов есть и позитивные особенности – например, они внимательны к деталям, хорошо считывают людей и с легкостью вовлекают других в беседу. А их способность быть четкими и творческими значит, что психопаты могут стать успешными профессионалами.

Первый звоночек, что вы встретили психопата – это паталогическое вранье. С большой вероятностью психопаты будут стараться обмануть своих партнеров и начнут лгать обо всем на свете при любых обстоятельствах, только чтобы замаскировать истинное поведение и добиться цели, какой бы она ни была.

К сожалению, довольно сложно поймать психопата на лжи, так как они часто наперед продумывают свои выдуманные истории. Еще они часто обладают особенным шармом, который притягивает партнеров – и не дает им возможности ни в чем усомниться.

Психопаты часто обладают особенным шармом, который притягивает людей

Их восприятие собственной ценности чрезвычайно завышено. Даже если вы успешны и уверенны в себе, вы можете чувствовать себя бесполезными в сравнении с партнером-психопатом. А если нет, то такой человек может сделать все, чтобы разбить вашу самооценку ради контроля над вами. Психопаты часто используют «промывку мозгов» – подрывают уверенность «жертвы» и ощущение реальности с помощью путаницы, обмана и убеждения. Все это ведет к сомнению в себе.

Психопаты отличные манипуляторы из-за того, что они тщательно изучают поведение людей и умело используют это для контроля. Если у вас отношения с психопатом и вы пытаетесь избежать манипуляций, тогда он или она могут закатить истерику, полную разочарования, злости или нытья – и, конечно же, щенячьи глазки финальным аккордом, – чтобы вы почувствовали вину и поддались их желаниям.

Отсутствие угрызений совести усложняет общение. Но не ждите, что это изменится: исследования показывают, что просто так устроен их мозг. Сканирование мозга психопатов в тюрьме продемонстрировало, что чем выше у человека уровень психопатии, тем с большей вероятностью они будут обманывать – и не ощущать вину. Это связывают со сниженной активностью передней поясной коры, которая, как предполагается, отвечает за мораль, контроль импульсов и эмоций. Другие данные сообщают, что у психопатов есть структурные и функциональные различия в нескольких частях мозга, включая префронтальную кору, которая играет ключевую роль в личностном развитии и планировании.

Очевидно, что сложно строить отношения с кем-то, кому сложно чувствовать эмпатию. Хотя некоторые исследования обнаружили, что психопаты способны быть эмпатичными – как на интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне, – но могут решить отказаться от этого, как будто выключить эмоции. Также, психопаты часто понимают неправильность своего поведения, но поступают так из-за недостатка самоконтроля.

В романтических отношениях вскоре становится ясно, что сложно постоянно поощрять партнера и соответствовать его или ее нереалистичным целям. Проблемой способна стать и сложность с самоконтролем. Например, психопат может быть грубым с коллегами партнера и портить важные встречи.

Психопаты часто проявляют черты социопатии и нарциссизма – оба качества связываются с неверностью. Обычным делом могут быть и манипуляции ради получения секса.

Когда большинство из этих характеристик накладываются друг на друга, мужчины и женщины пытаются сопротивляться психопатичному партнеру. Женщины с большей вероятностью будут возмущаться поведением партнера и прекратят отношения, тогда как мужчины скорее будут бояться разрыва из-за импульсивного поведения партнера.

Люди, набравшиеся смелости закончить романтические отношения с психопатом, могут вскоре решить, что их вторая половинка раскаялась. Но, скорее всего, это выглядит таким образом только из-за того, что психопат больше не может обладать, контролировать и использовать своего партнера.

Если вы бросили психопата, но потом решили сойтись обратно, вряд ли это закончится хорошо. Отсутствие эмпатии означает, что они не будут нести ответственность за прошлые проблемы и меняться. Вероятнее, они будут винить за произошедшее вас или кого-то третьего – но не себя. Такое отношение вызвано их уверенностью в том, что если вам больно, то это ваша проблема – другими словами, вы сами виноваты в случившемся.

Но если их следующие отношения не такие интересные, как они рассчитывали, то психопаты могут вернуться назад с убедительными извинениями – вместе с уверениями в любви. Все потому, что психопаты ведут паразитический образ жизни, истощая других и забирая больше, чем они отдают. Это означает, что они могут захотеть обладать вашими дружескими связями, ресурсами и финансами так, как будто это их личные вещи.

То есть, психопаты воспринимают отношения очень специфично. Они страдают, чувствуют себя одинокими, расстраиваются, если не получают любви. Честно, отношения с психопатами – не для всех. Но некоторые могут разглядеть в них что-то хорошее и принять их такими, какие они есть – тогда отношения имеют шанс на успех.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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