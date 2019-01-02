Отдых на баунти-пляжах, съемки в фильме и празднование Холи. Чем заняться зимой в Индии

Торгуйтесь, следите за гигиеной и ешьте мясо только в хороших ресторанах, но главное — наслаждайтесь всеми красками этой яркой и удивительной страны

Индия — это не только Тадж-Махал, сари, Гоа, а также фильмы, в которых пренебрегают всеми законами физики и логики. Это еще и сокровищница традиций, ярких рейв-вечеринок и райских побережий. Стать celebrity, отдохнуть на лучших баунти-пляжах и оторваться с «миллионерами из трущоб» — здесь все это возможно.

Побывать на фестивале весны и отведать «напиток богов»

Холи — один из главных праздников в Индии, и он в прямом смысле очень пестрый. Прохожие осыпают яркими красками всех, кто понравится, желая добра и поздравляя с наступлением весны. Поскольку индийцы очень щедры, окрасить одного человека могут не раз и не два — чтобы счастья было побольше. Один из must do во время Холи — танец заигрывания. По легенде, Кришна питал слабость к пастушкам. Поэтому если девушку приглашает молодой человек, отказать хотя бы в нескольких па она не может. Юноши в восторге от подобной традиции.

Планируя визит в Индию во время Холи, берите с собой друзей. На фестивале всегда очень много людей, все они разные, и порой может быть некомфортно. Кроме того, поддержка будет необходима, если вы захотите попробовать священный «бханг тандай». Его готовят из молока и сока конопли. Он считается очень веселым и раскрепощающим напитком.

Окунуться в богемную жизнь Мумбая и стать звездой фильма

«Я убью тебя, но сначала я и мои 40 слонов станцуем!». Мумбай — культовое место, ведь здесь родился Болливуд. В разгар съемочного сезона у агентов начинается настоящая охота на актеров-иностранцев. Вас запросто могут пригласить сняться в эпизодической роли в каком-нибудь новом фильме. Большой гонорар не светит, но все расходы по трансферу и проживанию агенты берут на себя.

Бомбей — индийский Голливуд не только из-за киноиндустрии. Это центр ночной жизни, где можно оторваться на концерте, потанцевать в клубе и увидеть местную золотую молодежь. В то же время есть и романтическая сторона — на побережье расположено множество уютных ресторанов под открытым небом. Приятно оставить позади шумный мегаполис и прохладным вечером полюбоваться звездами, сидя у моря.

Недорого отдохнуть на пляжах Кералы

Керала настолько разнообразна, что пары недель переездов по ее территории будет мало. Это один из наиболее развитых штатов Индии в плане культуры, образования и рекреации. Также это мекка поклонников аюрведы — учение возникло как раз в Керале. Здесь есть как полноценные клиники, так и небольшие центры массажа, йоги и медитации.

Для тех, кто сначала побывали в Керале, разрекламированный Гоа становится разочарованием. На то есть как минимум четыре причины:

побережье Кералы протянулось на 590 км: больше пространства — меньше людей;

побережье Кералы протянулось на 590 км: больше пространства — меньше людей; природа здесь намного ярче и разнообразнее: тропические леса, высокие горы и чистые пляжи;

природа здесь намного ярче и разнообразнее: тропические леса, высокие горы и чистые пляжи; штат не мейнстримный — чтобы встретить туристов из Восточной Европы, нужно постараться;

штат не мейнстримный — чтобы встретить туристов из Восточной Европы, нужно постараться; Керала подходит путешественникам с небольшим бюджетом — здесь много недорогих отелей и развлечений.

Посетить гаремное крыло и покататься на слонах

Весь Джайпур — шедевр индийской архитектуры. Дворец ветров, визитная карточка города, похож на огромный розовый торт с пятью ярусами. У него особое назначение — это было гаремное крыло. Посетить его интересно хотя бы потому, что там вообще нет лестниц, а в окнах десятки отверстий размером с грецкий орех. Благодаря такой системе женщины индийского князя видели все, а их красота от чужих взглядов была скрыта. При этом по самому помещению гулял ветер, из-за чего здание и называется «дворцом ветров».

Форт Амбер, расположенный в пригороде Джайпура — один из главных must see во время путешествия в Индию. Он расположен в холмистой местности, поэтому сообразительные индийцы сдают в «аренду» слонов, которые и довозят до крепости. Стены внутри укрепленного дворца украшены зеркалами, изображениями битв и инкрустированы драгоценностями.

Отправиться на шопинг в Агре

Агра — один из самых популярных городов Индии благодаря культовому Тадж-Махалу. А рядом с дворцом расположен Садар — рынок, где продается множество колоритных сувениров по довольно приятным ценам. Поклонникам сладкого стоит обратить внимание на традиционные конфеты из тыквы.

В Агре можно приобрести качественные кожаные изделия с авторским дизайном: сумки, ремни, обувь. Вышивание в Индии, как и в Украине, считается национальным искусством. Поэтому обратите внимание на одежду с оригинальными орнаментами — как правило, узоры ручной работы уникальны и не повторяются.

Подняться к высокогорным чайным плантациям

Чайные поля Муннара — одни из самых впечатляющих в Индии. Плантации спрятаны высоко в горах, потому работники живут прямо там. Для них обустраивают небольшие разноцветные домики.

Оказавшись в Муннаре, рекомендую посетить еще и местный заповедник Эравикулам. Он знаменит большой популяцией краснокнижного нилгирийского тара — азиатского вида козьих. Также национальный парк известен водопадами Лаккам и длинными тропами для пеших прогулок. Если вы любите активный отдых, в Эравикуламе вас ждет гора Анаймуди высотой 2695 м. С ее вершины открывается вид на широкие чайные плантации.

Поприсутствовать на традиционных ритуалах

Приехав в Индию, нельзя не посетить один из обрядов. Есть «лайт-версии» — например, арати возле священной реки Ганг в городе Варанаси. Это ритуал поклонения богине, во время которого брамины — жрецы — преподносят ей огонь. Считается, что после этого пламя обретает божественные свойства. На Ганге можно встретить рассвет и на лодке проплыть к гхату Асси — священному месту омовения, где поклоняются солнцу.

Но самый известный во всем мире обряд — кремация. Это опыт, от которого мурашки идут по коже, и зрелище далеко не для каждого. Снимать процесс категорически запрещено, можно только наблюдать.

Советы путешественникам

Агра — самый туристический город, поэтому часто местные продавцы пытаются обмануть путешественников. Не покупайте ювелирные изделия в маленьких лавках — в 80% случаев вам продадут очень красивую блестящую подделку. В специализированных магазинах будет немного дороже, но вы приобретете оригинал.

Агра — поэтому часто местные продавцы пытаются обмануть путешественников. — в 80% случаев вам продадут очень красивую блестящую подделку. В специализированных магазинах будет немного дороже, но вы приобретете оригинал. Заранее уточняйте тариф такси — водители могут обсчитать дважды: и когда «накрутят» счетчик, и когда посоветуют «недорогие гостиницы и рестораны». В последних им доплачивают комиссию.

— водители могут обсчитать дважды: и когда «накрутят» счетчик, и когда посоветуют «недорогие гостиницы и рестораны». В последних им доплачивают комиссию. Торгуйтесь на рынках. Пытайтесь сбить цену везде, где можно — индийцы дружелюбные, но часто пытаются завысить на пару долларов цену для иностранцев.

Пытайтесь сбить цену везде, где можно — индийцы дружелюбные, но часто пытаются завысить на пару долларов цену для иностранцев. Красивые фотографии из форта Амбер можно сделать в храме Джай Мандир. Отсюда открывается панорама на саму крепость и прилегающее к нему озеро.

Красивые фотографии из форта Амбер можно сделать в Отсюда открывается панорама на саму крепость и прилегающее к нему озеро. Холи — один из самых красивых праздников. Если хотите на него попасть, планируйте путешествие на март.

Холи — один из самых красивых праздников. Если хотите на него попасть, планируйте путешествие на март. Еще совет для Холи. Все краски состоят из натуральных ингредиентов и легко отстирываются. Но все же лучше надеть то, что не жаль испачкать , а на лицо заранее нанесите жирный крем — это также поможет избавиться от пигмента.

Еще совет для Холи. Все краски состоят из натуральных ингредиентов и легко отстирываются. Но все же , а на лицо заранее нанесите жирный крем — это также поможет избавиться от пигмента. Во время пребывания в Индии особенно тщательно следите за гигиеной. Не пейте воду из-под крана и не мойте в ней овощи и фрукты. Покупайте бутилированную воду и заказывайте напитки без льда.

Во время пребывания в Индии Не пейте воду из-под крана и не мойте в ней овощи и фрукты. Покупайте бутилированную воду и заказывайте напитки без льда. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте необходимые прививки. Это особенно важно, если вы хотите выезжать за пределы мегаполисов.

Проконсультируйтесь с врачом и Это особенно важно, если вы хотите выезжать за пределы мегаполисов. Если вы не можете прожить без мяса, ешьте его только в хороших ресторанах, желательно при отеле.

Цены

Международные перелеты: Киев — Джайпур — Киев — от €635

Международные перелеты: Киев — Джайпур — Киев — от €635 Виза — от €66

Виза — от €66 Страховка — от €49

Страховка — от €49 Обед на две персоны из курицы, морепродуктов или баранины с гарниром и сырной лепешкой — €3,70

Обед на две персоны из курицы, морепродуктов или баранины с гарниром и сырной лепешкой — €3,70 Обед из риса с карри, салата, индийского хлеба роти и освежающего напитка ласси — €2,30

Обед из риса с карри, салата, индийского хлеба роти и освежающего напитка ласси — €2,30 Минеральная вода (0,5 л) — €0,14

Минеральная вода (0,5 л) — €0,14 Бутылка местного пива (0,5 л) — €1,17

Бутылка местного пива (0,5 л) — €1,17 Капучино — €1

Капучино — €1 Поездка в общественном транспорте — €0,11

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