Пикассо в игре. Как искусство влияет на индустрию развлечений

Эксплуатируя мировые шедевры, разработчики настольных и видеоигр, по сути, выполняют просветительскую функцию

Сотни миллиардов долларов, которые ежегодно приносит индустрия развлечений, удается заработать в том числе и благодаря непрямому использованию арт-объектов. Работы великих и не очень художников активно воспроизводятся в самых разнообразных корыстных целях, что, впрочем, приносит выгоду не только упомянутой индустрии, но и арт-рынку — ведь последний становится объектом внимания совершенного новой для него аудитории.

Например, широко эксплуатируют изобразительное искусство разработчики видеоигр. Примеров тому — великое множество. Скажем, всемирно известное произведение японского искусства эпохи Эдо — гравюра Большая волна в Канагаве художника Кацусики Хокусая, — оказало эстетическое влияние на видеоигру 2006 года Okami. Это привлекло внимание геймеров не только к работам этого автора, но и к японскому искусству в целом.

Знаменитая научно-фантастическая игра 2014 года Transistor — еще один пример того, как художественные шедевры проникают в виртуальные миры. Присмотревшись к некоторым локациям, можно заметить влияние творчества австрийского художника Густава Климта на эстетику этого ролевого боевика. Похоже, что разработчики особенно вдохновились картинами Портрет Адели Блох-Бауэр I и Поцелуй.

Присмотревшись к некоторым локациям, можно заметить влияние Густава Климта

Искусство и видеоигры — показательный коммерческий союз, в который уже давно вовлечены мировые эксперты арт-рынка. Несколько лет назад нью-йоркский Музей современного искусства (Museum of Modern Art, MoMA) приобрел 14 видеоигр и добавил их в свою постоянную коллекцию — превратив тем самым из интересных артефактов в разновидность искусства. Среди покупок MoMA — легендарные Pac-Man и Tetris, а также SimCity 2000, The Sims, Eve Online и многие другие игровые блокбастеры.

Настольные игры — еще одно направление развлекательной индустрии, давно связавшее себя с искусством. Причем, очень плотно. Здесь можно вспомнить как популярные пазлы с изображением шедевров мировой живописи — Моны Лизы Леонардо да Винчи или Подсолнухов Ван Гога, — так и более интеллектуальные игры со сложными правилами. Карточками или игровым полем в них служат произведения признанных классиков, разнообразные коллекции работ или всемирно известные музеи. Хороший пример — The Fine Art Game, где игроки ходят по музею, собирая знаменитые полотна, от Вермеера до Пикассо.

С недавнего времени в Украине тоже стали появляться такие игры — например, PictoricBox, созданная украинскими иллюстраторами клуба Pictoric. Эта настольная игра еще не вышла в массовый тираж, но в столице уже есть несколько локаций, где ее можно потестить.

Создавая подобные игры, как видео, так и настольные, разработчики делают сразу несколько хороших дел. Во-первых, привлекают внимание к арт-рынку, увеличивая интерес к искусству среди молодого поколения. Во-вторых, образовывают игроков с помощью игр, выполняя, по сути, просветительскую функцию. Сродни тому, как вышедшая в 2003 году книга Дэна Брауна Код да Винчи, а затем представленный в 2006-ом одноименный фильм — тоже, кстати, часть индустрии развлечений, — подняли посещаемость парижского Лувра до рекордных отметок. В 2005 году в музее побывали 7,5 млн человек — по сравнению с 6,7 млн годом ранее. В 2006-ом цифра выросла до 8,3 млн. Причем посетители не просто стремились увидеть творения великого да Винчи, но и сметали с полок литературу об искусстве периода Высокого Возрождения.

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