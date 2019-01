Пища Казановы. Чем еще полезны морепродукты

Морская рыба повышает вероятность зачатия

Многие известные и полезные диеты, включающие большое разнообразие продуктов с высокой биологической ценностью, изначально формировались как пища бедняков. Обилие трав в критском питании, разнообразные овощи в Окинаве и даже устрицы были пищей тех, у кого не хватало денег на мясо. «Устрицы и нищета, похоже, всегда идут рука об руку», — писал в свое время Чарльз Диккенс.



Но в продолжение темы морепродуктов поговорим про более импозантную личность — Джакомо Джироламо Казанову. Он по утрам, как говорят, съедал до 50 устриц, а кроме этого много крабов, креветок и рыбы. Увеличивало ли это его шансы на секс? Вероятно, да.



Согласно исследованию, проведенном в Гарвардском университете, если оба партнера съедали восемь и более порций морепродуктов в месяц, то частота секса увеличивалась на 22%. А если они ели их в один день, то вероятность секса в этот день увеличивалась на 39% по сравнению с теми, кто не ел морепродуктов и рыбы. Вероятность зачатия в парах, в которых партнеры съедали по две и более порций морской рыбы в месяц, составляла 92% против 79% у тех, кто ел рыбу реже.

Частота секса увеличивалась на 22%



Употребление морепродуктов улучшает качество и количество спермы, способствует овуляции, повышает количество половых актов, уровень тестостерона и других гормонов. Кто-то говорит про цинк, другие — про омега-3, а некоторые — про высокое содержание в устрицах D-aspartic acid (D-Asp) и N-methyl-D-aspartate (NMDA), которые могут вызывать выброс половых гормонов и гормона роста. (Seafood Intake, Sexual Activity, and Time to Pregnancy The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 103, Issue 7, 1 July 2018, Pages 2680–2688).



Впрочем, от еды можно получать не только калорийное удовольствие. Я на своих курсах рассказываю о сервировке, украшении блюд и тому подобном. Но у Казановы были и другие, нескромные — и небезопасные с точки зрения медицины, способы получить некалорийное удовольствие от еды: «Первый гость берет в губы устрицу и передает ее из уст в уста прекрасной соседке. Таким образом устрица обходит весь стол, порой теряясь в чьем-то декольте. Тогда беглянку следует отыскать, но только губами»

Текст публикуется с разрешения автора

Первую часть о пользе морепродуктов читайте здесь

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь