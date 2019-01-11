Писк моды. Четыре тренда современной fashion-индустрии

Мир высокой моды перестал быть элитарным — теперь решающий голос принадлежит Instagram-селебритиз и блогерам «из народа»

В моей рабочей библиотеке есть место не только серьезным и почти научным книгам о правилах ведения бизнеса. Я оставляю в ней пространство и для вдохновляющих историй, которые порой могут рассказать о fashion-сфере больше, чем конкретные цифры и стратегии. К таким книгам относится Высокая мода французской журналистки Жани Саме. Если вам, как и мне, захочется узнать все о новейшей истории моды из первых уст, увидеть то, что скрыто от глаз широкой публики, попробовать понять первопричины тех или иных поворотных событий в fashion-мире и найти вдохновение для своих собственных проектов, то эта книга — то, что нужно.

Жани можно смело назвать серым кардиналом моды. Хоть она никогда и не создавала модных коллекций, но именно Жани на протяжении полувека была тем непредвзятым цензором, отзывов которого с замиранием сердца ожидали самые именитые кутюрье Франции. Ее приглашали на званые ужины принцы, министры, шейхи и первые леди. Поэтому, зная запросы ключевых клиентов модных домов, Саме вполне могла влиять на коллекции и творчество дизайнеров, подсказывая им верный путь к сердцам высшего общества.

Пока я читала книгу, мне все время казалось, что я не успеваю за скоростью смены событий, о которых остро, стремительно и бескомпромиссно рассказывает Жани. Перелистывая страницы, я перелистывала десятилетия. Саме описывает и закулисье показов Коко Шанель, и грустную историю жизни Ива Сен-Лорана, и триумф Джанни Версаче. Кроме того, в книге есть интересные факты о том, насколько тщательно дизайнеры и модные дома оберегали свои творения. Например, журналисты не имели права писать об увиденном на протяжении четырех недель после показа, а за зарисовки фасонов во время дефиле могли уволить из издания. Сравнивая эти истории с нашей эпохой соцсетей и торжества stories в Instagram, понимаешь, что мир моды уже никогда не будет прежним — таким закрытым, элитарным и торжественным.

Но поскольку былого не вернуть, а значит грустить об ушедшей эпохе бессмысленно, я решила переосмыслить факты и сравнить их с современным состоянием мира моды. В результате пришла к нескольким интересным выводам о fashion-бизнесе XXI века.

Сила влияния

Сегодня мы наблюдаем огромную скорость распространения информации через новые медиа так называемыми инфлюэнсерами. Самыми желанными гостями показов становятся не профильные редакторы, а «агенты влияния» и блогеры, популярные в соцсетях: ведь стоит им только включить прямую трансляцию показа на своем Instagram-аккаунте, как коллекцию тут же увидят тысячи человек.

Это очень отличается от концепции закрытых показов прошлых десятилетий. Но рынок диктует свои условия: сегодня около 70% миллениалов (ключевой целевой аудитории многих брендов) при покупке руководствуются рекомендациями селебритиз из соцсетей — вроде Рианны и Ким Кардашян. А вот с идущим вслед за ними поколением Z (люди в возрасте от 13 до 20 лет) все еще интереснее: для них в принципе не существует авторитетов, а подавляющее большинство доверяет мнению не состоявшихся звезд, а YouTube-блогеров «из народа».

Верный способ

Онлайн-продажи с каждым годом набирают обороты. И если в массовом и даже премиум-сегменте это далеко не новость, то действительно ощутимый оборот онлайн-магазинов люкс-сегмента — тенденция последних 3-5 лет. Еще 10 лет назад представить такое было сложно: ведь люкс — это не только вещь, а еще и способ ее преподнесения.

Но в современном мире с его бешеным графиком у многих людей просто нет времени часами наслаждаться сервисом — пусть и первоклассным — в бутиках. А одежду из последних коллекций заполучить в свои гардеробы все равно хочется. Так, например, в минувшем году, по данным исследования Premier, 57% людей, заказывавших одежду через Интернет, выбирали товары именно из люксового сегмента.



Со всей ответственностью

Мода становится более экологичной: используются материалы и красители, не загрязняющие окружающую среду, а также все чаще в ход идут искусственные мех и кожа. Понятие sustainable fashion вошло не только в наш лексикон, но и в моду. Сегодня далеко не в каждом обществе оценят вашу пятую по счету сумку из кожи аллигатора. Помимо производственных процессов, данная тенденция охватывает культуру потребления как таковую. На фоне данных о том, что на долю производства одежды приходится 10 % мирового токсичного индустриального слива, а общие выбросы парниковых газов от производства текстиля только за год составляют 1,2 млрд тонн, людям все реже хочется каждую неделю покупать себе новые наряды. Многие переходят на принцип «лучше меньше, да лучше».

Fashion и IT

Технологии не стоят на месте, и все больше отраслей переплетается между собой. «Диджитализация» становится трендом, и те бренды которые не принимают это во внимание, очень рискуют в скором времени сдать свои позиции. У любого проекта сегодня должна быть своя стратегия развития в цифровом мире.

Лично меня очень впечатляет процесс инвестирования в модный бизнес с привлечением криптовалют, а также digital-проекты. Например, невероятно актуальная и технологичная коллаборация получилась у сестер Ульяны и Ярославы Бойко с Ukrainian Fashion Week. Они создали платформу Fashion Tech Ukraine, в рамках которой наши дизайнеры, байеры и ритейлеры могут ознакомиться с последними тенденциями в мире моды и технологий и применить их для своих бизнесов, став более конкурентноспособными.

Ну а качестве итога все же хочу вернуться к тому, с чего начала: только зная моду и тенденции прошлого, мы имеем возможность взять лучшее оттуда и двигаться дальше. При этом нужно не забывать следить за новыми мировыми настроениями, чтобы быть среди первых и создавать то, что станет трендом не только сегодня, но и в будущем.

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