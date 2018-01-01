Пять лучших книг 2018 года. Блог Билла Гейтса

В своем блоге Билл Гейтс назвал пять книг, которые привлекли его внимание в 2018 году

(…) Хорошая книга – это отличный подарок: содержательный и неприхотливый в упаковке (никаких батарей или материалов для сборки). К тому же, я думаю, никому не помешает еще пара книг в жизни. (…)

В этом году мой список книг вышел довольно эклектичным. От практического руководства по медитации до серьезного погружения в автономное оружие и триллера про падение некогда многообещающей компании – каждый найдет себе что-то по вкусу. (…)

1. Тара Вестовер «Ученица»

Тара никогда не ходила в школу и не посещала врача до того, как покинула дом в 17 лет. Никогда не думал, что проникнусь историей взросления в мормонском обществе, но она настолько хороший писатель, что заставила меня задуматься о собственной жизни, когда я читал про ее невероятное детство. (…)

2. Пол Шарре «Армия из никого»

Мало кого на праздники занимают мысли об автономном оружии, но эта книга заставляет задуматься про искусственный интеллект, и ее невозможно обойти. Это чрезвычайно сложная тема, хотя Шарре предоставляет понятные объяснения и показывает плюсы и минусы войны машин. (…)

3. Джон Каррейру «Дурная кровь»

Несколько друзей рекомендовали мне эту книгу. Каррейру исчерпывающе описывает внутренний процесс взлета и падения компании Theranos. История вышла даже более сумасшедшей, чем я ожидал – я не мог оторваться от книжки. В ней есть все: запутанные схемы мошенничества, корпоративные интриги, рассказы об обложках журналов, разрушенные семейные отношения и падение компании, которая когда-то оценивалась почти в $10 млрд.

4. Юваль Ной Харари «21 урок для 21 века»

Я фанат всего, что пишет Харари, и его последняя книга – не исключение. (…) Если события в мире в 2018 году оставили вас потрясенными, то «21 урок…» покажет вам, как можно обрабатывать новости и думать о проблемах вокруг нас.

5. Энди Паддикомб «Обширное руководство по медитации и осознанности»

(…) Книга начинается с личной истории Паддикомба, как он из студента университета вырос до буддийского монаха, а продолжается увлекательным объяснением, как правильно медитировать. Если вы задумывались о попытках осознанной жизни – это лучшее начало.

Перевод НВ

Полная версия

Присоединяйтесь к нашему телеграмм-каналу Мнения Нового Времени