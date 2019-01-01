Пять мифов о похмелье. Блог австралийского ученого

Большинство известных рецептов не работают. Ведь они не обоснованы с научной точки зрения.

Выпивать – весело, а вот справляться с последствиями употребления алкоголя – не очень. Поэтому не удивительно, что люди по всему миру ищут способы смягчить похмелье.

Рассмотрим же наиболее распространенные мифы в этой сфере с научной точки зрения.

«Обволакивание» желудка

Многие верят, что стакан молока перед употреблением большого количества алкоголя может уменьшить его влияние, обволакивая желудок. Жители средиземноморских стран используют с такой целью ложку оливкового масла. Но, с позиции биологии, нет такого понятия как «обволакивание желудка». Если и существует какой-то эффект, то это замедление опорожнения желудка.

Около 20% алкоголя всасывается в желудке, остальное – в кишечнике. Поэтому любая пища, содержащая жиры, протеины и даже углеводы, которая замедляет опустошение вашего желудка, очень незначительно замедляет всасывание алкоголя.

Обильный завтрак выводит остатки алкоголя

Согласно опросу, проведенному среди 2 тыс. британцев, жареная еда на завтрак оказалась излюбленным лекарством в борьбе с последствиями веселого вечера. Также, согласно исследованию, 26% опрошенных считают отличным похмельным завтраком тот, в котором есть яйца. Но есть ли научные основания так считать?

Исследование на крысах показало, что некоторый резон в этом есть. В яйцах содержится цистеин. Когда крысам вводили смертельные дозы ацетальдегида – токсина, вырабатываемого телом под воздействием алкоголя, – те из них, кто получал также цистеин, выживали с большей вероятностью. Но люди, конечно, не крысы. По крайней мере, большинство из них.

Вода никак не поможет преодолеть головную боль, но снизит последствия обезвоживания

Кофе делает вас трезвым

Если вы пьяны и хотите быстро протрезветь, что вы делаете? Если верить фильмам, то пьете чашку крепкого черного кофе. Впрочем, наука с этим не согласна. Алкоголь действует комплексно и расслабляюще – вызывает головокружение, делает человека забывчивым. А вот кофе наоборот оказывает стимулирующее действие – приводит в состояние боевой готовности, но не справляется с головокружением и забывчивостью.

Исследование, которое изучало воздействие алкогольных напитков, содержащих и не содержащих кофеин, на вождение, показало, что кофеин минимально снижал действие алкоголя и мало влиял на способность водить и на быстроту реакций. Другое исследование показало, что кофеин может взбодрить, но не справится с головокружением и не восстановит память.

Вода перед сном делает голову ясной

В этом мифе, возможно, есть зерно правды. Все зависит от того, на каком этапе и с какими именно похмельными симптомами вы хотите справиться. К примеру, вода никак не поможет преодолеть головную боль, но снизит последствия обезвоживания и избавит от ужасной сухости во рту.

Виноград и зерно – ужасная парочка

Существует миф, что смешивание напитков ухудшает похмелье. Но это не так. Смешивание видов алкоголя просто-напросто повышает вероятность того, что вы выпьете больше. Ведь вы не сможете контролировать употребленное. «Я выпил четыре пинты, три шота и бокал вина? Или же три пинты, четыре шота и два бокала вина?». В химии алкоголя, будь то пиво или вино, нет особых различий.

Если вы действительно хотите избежать похмелья, лучше всего следовать определенным правилам. К примеру, не выпивать рекомендованный недельный максимум в 14 единиц алкоголя за один вечер. Пить медленно. Заедать и чередовать алкоголь с водой.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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