Пять правил, как сохранить отношения на расстоянии. Блог психолога Натальи Гаевский

Портят отношения не разлука или отсутствие ежедневного совместного быта, а люди

Возможно ли оставаться близкими друг другу, если между вами сотни, а то и тысячи километров? В комментариях к одному из сообщений я попросила читателей моей страницы высказать свое мнение по этому поводу. Как и следовало ожидать, взгляды разделились. Кто-то считал, что расстояние и время не могут стать существенным препятствием, если между двумя людьми есть чувства, что их объединяют. А кто-то наоборот был убежден, что сохранить отношения на расстоянии невозможно, особенно, если отсутствует телесный контакт.

Кто же прав? И те, и другие правы, как бы парадоксально это не звучало! Дело в том, что портят отношения не расстояние не часовые пояса, не разлука или отсутствие ежедневного совместного быта – их портят люди. Портят собственной безразличием, разочарованием, ревностью, претензиями, отсутствием доверия и видения общего будущего.

Да, отношения на расстоянии требуют определенных усилий со стороны обоих партнеров и четкого понимания, для чего вам обоим это нужно.

Исходя из собственного опыта жизни на две страны, а также опыта моих друзей, знакомых и клиентов, которые оказались в схожих условиях, я выделила 5 основных моментов, которые помогут не только не потерять друг друга, но и сохранить отношения близкими и доверительными, несмотря на время и расстояние. Итак:

1. Оставайтесь внимательными друг к другу

Слушайте и слышьте потребности партнера, помните о его (ее) вкусы, особенности, предпочтения, но и не забывайте напоминать о своих. Конечно, не в форме претензий: «Как ты мог забыть, что сегодня такой важный для меня день». Гораздо эффективнее будет, если вы скажете что-то типа: «Сегодня важный для меня день, мне так нужно, чтобы ты поддержал меня и выслушал».

2. Учитесь договариваться

Отношения невозможны без конфликтов и недоразумений. А особенно отношения на расстоянии, когда наша фантазия способна дорисовать фантастические сюжеты, выдавая их за реальность.

Дайте друг другу свободу и не давите друг на друга

Однако, конфликтуя, выясняя отношения, старайтесь решить проблему, а не «нащупать мозоли» партнера и ударить по ним как можно сильнее.

Ни в коем случае не пытайтесь «перевоспитать» партнера. Конечно, всегда есть вещи, которые хотелось бы изменить, усовершенствовать, но возьмите за привычку делать это в форме диалога, а не «дрессуры». Ни один из вас не должен «потерять право голоса» в процессе принятия важных решений только потому, что находится в отдалении и не имеет возможности присутствовать физически на обсуждении.

3. Уважайте право на личное пространство друг друга

Казалось бы, что может быть проще – вы далеко друг от друга, каждый из вас имеет свои собственные интересы и круг общения, на первый взгляд, чего-чего, а личного пространства предостаточно! Однако, именно здесь кроется большой соблазн начать контролировать партнера, каждый его шаг и движение.

На минутку остановитесь, вдохните-выдохните и реально оцените ситуацию: насколько ваши опасения и тревоги имеют основания быть? Постарайтесь оставаться максимально объективными. И если это не затрагивает важных интересов вас и вашего партнера, дайте друг другу свободу и не давите друг на друга чрезмерным контролем, пытаясь таким абсолютно неэффективным способом успокоить собственные тревоги.

4. Создайте «свой мир на двоих»

Наверное, самый главный момент, чтобы сохранить отношения на расстоянии: из двух автономных «я» создать свой маленький, но такой уютный, комфортный, безопасный для каждого только «ваш мир на двоих». С собственным правилам и присущими только вам обоим атмосферой и укладом.

Во-первых, правила. Не жесткие, но поддерживающие понятное и приемлемое для каждого распределение дел и обязанностей на время отсутствия одного из партнеров.

Во-вторых, традиции. Ненасильственные, не «отбываловки», но какие-то приятные действия и ритуалы, сложившиеся и поддерживающие, украшающие ваши отношения.

В-третьих, свои истории, маленькие совместные тайны. Приятные воспоминания («А помнишь, как мы тогда?..»), возможно, не всем понятные темы для восторга или смеха, свои фирменные словечки, нежные и забавные имена.

5. Планируйте общее будущее

Представляйте, планируйте, мечтайте, визуализируйте ваше совместное будущее, не жалейте для этого ни слов, ни эмоций, ни ярких красок! Высказывайте свои ожидания относительно будущих событий. Предлагайте собственные идеи и инициативы.

В заключение хотелось бы сказать, что любая разлука рано или поздно заканчивается, ничего нет вечного. Берегите друг друга и те чувства, которые между вами. Ведь оно того стоит.

Текст публикуется с разрешения автора

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