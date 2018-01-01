Пять простых правил. Как стать лидером на работе, в семье и отношениях? – американский писатель Дариус Фору

Лидерство – это не только напористость и желание доминировать. Единственный способ влиять на людей – это вдохновлять их своим примером

Неважно, сколько вам лет или что вы делаете по жизни. Бывают моменты, когда вы следуете за кем-то, а иногда – сами становитесь лидером. И не имеет значения, учитесь вы в школе или руководите фирмой на 500 людей – в некоторых ситуациях лидерство необходимо.

Когда в школе вы с друзьями попали в неприятность, должен быть один человек, который возьмет на себя ответственность и извинится.

Когда ваша фирма терпит неудачи, нужны люди, делающие все для ее развития.

Когда ваши отношения с партнером ухудшаются, кто-то один должен взять все в свои руки.

Видите ли, когда мы говорим или пишем о лидерстве, мы часто считаем, что вам нужно звание, чтобы быть лидером. «Исполнительный директор или президент – вот кто лидер», – именно так мы зачастую ошибочно рассуждаем.

Но лидерство никак не связано с вашей работой. Это черта характера, которую все могут развить. Я считаю, что лидерство – одно из необходимых качеств для каждого из нас. В противовес популярному мнению, я не думаю, что лидерами рождаются.

Да, некоторые люди от природы более напористы и склонны к доминированию. Но лидерство предполагает куда большее. Я знаю лидеров-интровертов и тихонь. Но как именно вы руководите? Как вы склоняете людей следовать за вами? Как добиваетесь, чтобы ваши идеи слушали?

Меня про это часто спрашивают. Недавно я получил такое письмо:

«У меня маленькая команда, но она состоит из сильных людей с собственным мнением. Я понял, что ежедневно выполняю роль медиатора среди них. Это отбирает у меня кучу времени, но я верю, что нужно уделять сотрудникам внимание. Тем не менее, порой это может быть психологически утомительно.

Я бы хотел, чтобы вы больше рассказали о динамичности команды и как возможно оставаться позитивным среди общего негатива. Как на самом деле влиять на изменения?»

Лидерство – черта характера, которую все могут развить

Лидерство – именно об этом. Я не думаю, что вы можете заставить людей делать все на свете. Вы не можете заставить людей следовать за вами или слушать вас.

Мне повезло быть знакомым со многими лидерами в бизнесе. Один из моих менторов – в списке самых богатых людей Нидерландов. Он никогда не говорил мне, что нужно делать, но все равно преподнес мне важнейшие уроки.

Существует лишь одна лидерская стратегия

Все об этом знают. Вы можете руководить исключительно с помощью собственного примера. Больше нет никаких путей эффективно влиять на людей.

Если вы хотите, чтобы ваша команда была позитивной – вы должны быть позитивным. То же самое касается семьи, партнера и друзей. Лидерство – это ответственность. Мне нравится, как это сформулировали авторы книги «Чрезвычайная ответственность» («Extreme Ownership»):

«Самое фундаментальное и важное послание нашей книги: нет плохих команд, есть только плохие лидеры».

Если вы считаете, что ваша команда отстой, это вы – отстой. «Но я не лидер или директор», – отвечают многие. И что? Помните, мы уточняли, что лидерство – это не регалии?

Именно об этом я говорю. Технически вы можете не быть лидером на работе, в семье или компании друзей; но вы все же можете показывать правильный пример.

Как быть правильным примером?

Конкретно я делаю следующее:

Я ожидаю от других только то, что ожидаю от самого себя. Я никогда не попрошу вас сделать что-то, чего я сам не делаю. Все мои статьи и курсы базируются на моих собственных действиях и результатах. Но из-за высоких требований к себе, я ожидаю того же от людей, с которыми работаю.

Я никогда не попрошу вас сделать что-то, чего я сам не делаю. Все мои статьи и курсы базируются на моих собственных действиях и результатах. Но из-за высоких требований к себе, я ожидаю того же от людей, с которыми работаю. Когда все идет наперекосяк, я стараюсь сохранять спокойствие. Жизнь – это череда решенных проблем. Это значит, что мы проходим через испытания, проблемы и неприятные ситуации постоянно. Важно сохранять спокойствие и выделять время на размышления. Если есть возможность, я избегаю быстрых решений. Когда я остаюсь собранным, остальные тоже не нервничают.

Жизнь – это череда решенных проблем. Это значит, что мы проходим через испытания, проблемы и неприятные ситуации постоянно. Важно сохранять спокойствие и выделять время на размышления. Если есть возможность, я избегаю быстрых решений. Когда я остаюсь собранным, остальные тоже не нервничают. Если я облажался, я признаю это. Я не из тех людей, которые уверенны в своей идеальности. Даже если я стараюсь оставаться спокойным и позитивным, иногда я тоже делаю что-то не так. Я признаю это и двигаюсь дальше. Но всегда хочу удостовериться, что вынес из ситуации урок и больше не повторю ошибок. Тут нет места для вашего эго.

Я не из тех людей, которые уверенны в своей идеальности. Даже если я стараюсь оставаться спокойным и позитивным, иногда я тоже делаю что-то не так. Я признаю это и двигаюсь дальше. Но всегда хочу удостовериться, что вынес из ситуации урок и больше не повторю ошибок. Тут нет места для вашего эго. Я определился со своими ценностями и правилами. Есть несколько вещей, с которыми я не связываюсь. Например, ленивые люди не заслуживают моего уважения. И я не чувствую за это вины. Также я не боюсь ссориться с мудаками. Люди должны воспринимать вас всерьез.

Есть несколько вещей, с которыми я не связываюсь. Например, ленивые люди не заслуживают моего уважения. И я не чувствую за это вины. Также я не боюсь ссориться с мудаками. Люди должны воспринимать вас всерьез. Я уважаю других и не пытаюсь изменить их или говорить, что им делать. Невозможно изменить людей. Вы можете поменять только себя. Не ваше дело, что в итоге делают взрослые люди. Я могу быть хорошим примером, но иногда это не срабатывает или забирает больше времени. Я принимаю это.

Эти уроки я усвоил, когда учился у лидеров из разных сфер жизни: от бизнеса до духовности. На самом деле, если кто-то спрашивает о том, можно ли влиять на изменения, ответ утвердительный.

Самая важная вещь: мы меняем самих себя. А когда меняемся мы, другие вдохновляются на подобные изменения.

Но что, если некоторые люди не меняются? Это куда лучшая новость, чем вы можете подумать. Ведь вы не хотите быть среди этих людей. Лидерство – это также самостоятельная селекция. Выживают не только сильные, но и лидеры.

Перевод НВ

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