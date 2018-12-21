Платье с лобстером и платок с черепом. Как художники меняют мир моды

Союз искусства и моды может привести к впечатляющим результатам

Изобразительное искусство и мода — две сферы беспрерывных инноваций, творческого поиска и самовыражения, которые буквально-таки созданы друг для друга. Как в любом идеальном союзе, в них есть схожесть близнецов и различие антиподов. Эта двойственность магнитом притягивает дизайнеров одежды и художников. В то время как искусство свободно от каких-либо ограничений, мода связана с требованиями быстро развивающейся индустрии. Впрочем, когда они сливаются воедино, часто получаются космические результаты — стоит только вспомнить несколько мировых примеров.

Знаменитое платье из органзы с изображением лобстера — результат коллаборации дизайнера Эльзы Скиапарелли и сюрреалиста Сальвадора Дали. Этот наряд в далеком 1937 году представила Уоллис Симпсон, невеста герцога Виндзорского, навсегда превратив результат совместного творчества двух гениев в символ эпохи. Говорят, что именно выходка Дали и Скиапарелли навеки объединила мир моды и искусства.

Еще один нетривиальный союз — коллаборация экспериментатора и провокатора Дэмиена Херста и дома моды Alexander McQueen. Коллекция эксклюзивных платков была создана Херстом в 2013 году, чтобы отпраздновать 10-летнюю годовщину знаменитого платка с черепом.

Подобных примеров в мировой моде — сотни: от Louis Vuitton и Prada до Stella McCartney и Longchamp. Стоит ли говорить, насколько свежо и ново выглядят коллекции домов моды и отдельных дизайнеров, «подперченные» свободным духом изобразительного искусства.

В Украине тренд сотрудничества художников и модельеров развивают, прежде всего, дизайнеры мира хипстерской моды. Яркий пример – плащи, платья, рубашки и свитшоты, созданные в коллаборации Syndicate и Маши Ревы: сейчас их можно найти в гардеробах большинства киевских модников. Работая над капсульными коллекциями с Syndicate, художница наносит принты на ткань с помощью шелкотрафаретной печати.

В них есть схожесть близнецов и различие антиподов

Этот же бренд одежды сотрудничал с Сашей Каневским и Вовой Воротневым. Последний, к слову, также участвовал в коллаборации с дизайнером Антоном Белинским. Если поискать, то примеров союза моды и искусства в украинском пространстве найдется немало: начиная от совместного проекта Poustovit и художницы Маши Шубиной и заканчивая крепкими узами, связывающими молодежный бренд Metrique и художника Алексея Олина. А также сотрудничеством LAKE Studio и Олега Грищенко — именно флористические мотивы в работах молодого художника вдохновили LAKE Studio на одну из недавних коллекций.

Есть в украинских широтах и художники, чьи картины можно запросто «переформатировать» в платья, рубашки, плащи, да во что угодно из мира моды. Интересный пример — молодая львовская художница Василина Буряник, полотна которой выполнены из синтетических и натуральных тканей методами пришивания, прожига и специальной печати. Сложная техника «усугубляется» миром мифических существ, необычных животных и фантазийных растений, которые являются главными героями уникальных полотен.

Мода для искусства, равно как и искусство для моды, способны послужить хорошими стимулами и вдохновителями развития, создавая при этом абсолютно уникальное сочетание красоты, свободы и творческого самовыражения.

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