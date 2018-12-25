Почему детям не нужна ваша помощь с уроками. Мнение психолога

Выполнение домашних заданий с родителями почти всегда играет против отношений

Когда слышу стенания родителей о том, что их дети не учатся, что они демотивированы, а домашние задания занимают огромную часть жизни и вызывают лишь негативные эмоции, я не ищу проблем в детях. Наоборот, всегда пытаюсь понять, что же не так с этими взрослыми. Почему они так странно и нелогично поступают? Почему что‑то эфемерное для них важнее хороших доверительных отношений с де­тьми? Неужели успех ребенка и его оценки — те ключевые ценности, ради которых они готовы жертвовать отношениями, здоровьем, взаимопониманием и хорошим настроением?

Ведь не секрет, что редкая семья может похвастать тем, что вечер буднего дня не занят скандалами вокруг выполнения домашки, которую все родственники с боями делают до полуночи. Родители интуитивно борются внутри семьи за право не заниматься с ребенком уроками, хотя никто никогда не заставлял взрослых их делать. Они как‑то сами подхватили это потрепанное знамя несуществующей Страны знаний и жертвенно несут, вешая на себя ордена и медали за стойкость и отвагу. Но при этом, приобретая гордое звание требовательных и исполнительных родителей, теряют они гораздо большее.

Меня поймет любая женщина, решившаяся хотя бы раз доверить свое обучение автовождению собственному мужу. Скорее всего, этот не самый удачный эпизод, связанный с унижением и потоком ненормативной лексики, вы запомнили навсегда. Готова спорить, что в процессе обучения муж кричал на вас, обзывал нехорошими словами, проявлял различные формы сексизма и обесценивал все ваши способности, даже те, которые не имели отношения к вождению автомобиля. Стоило ли это все того, чтобы пренебречь услугами профессионального инструктора? Однозначно нет. Почему же вы не сделали выводы?

Ну не удается нам обучать наших родных наукам. Слишком близко мы принимаем к сердцу их неудачи и слишком эмоционально на них реагируем. Слишком болезненно воспринимаем их ошибки, слишком много тревоги и мук вызывают у нас фантазии о мнимом неуспехе наших близких. И слишком высок риск того, что все это мы сольем на них же.

В итоге я вывела для себя формулу, которой с радостью делюсь со всеми, кто готов что‑то менять: обучение своих детей стоит отдавать на аутсорсинг, а вот развлекать их лучше самостоятельно — вместе играть, смотреть кино и мультики, гулять, прыгать, дурачиться. Но современные родители часто поступают наоборот: они донимают детей учебой, буквально до икоты делая с ними бесконечные уроки, а вот развлечения отдают на откуп приглашенным аниматорам.

Родители не являются ни авторитетами, ни экспертами в деле обучения детей

Надо также отметить, что родители в большинстве своем не являются ни авторитетами, ни экспертами в деле обучения детей. Они не имеют достаточных знаний по методике преподавания — ведь просто решить задачу или объяснить, как решается эта задача, далеко не одно и то же. К сожалению, острая потребность в хорошей оценке для ребенка приводит многих родителей к тому, что они не помогают детям справиться с уроками, а делают задания вместо них. Именно так и появляются в школьных стенах выставки якобы детских работ, которые смело можно было бы назвать “творчество наших родителей”. По сути мамы и папы учат детей обманывать учителей, выдавая творчество взрослых за свое собственное. Это ли не повод в дальнейшем узаконить плагиат и воровство чужих идей?

Выполнение домашних заданий с родителями почти всегда играет против отношений, при этом как раз и теряется тот очень важный контакт с детьми, которого так не хватает всем нам. Родитель становится для ребенка не поддержкой, а источником раздражения, постоянной тревоги и даже депрессии. При этом родитель в большинстве случаев стремится к тотальному контролю, который осуществляется не в интересах ребенка — его цель обеспечить себе некое подобие спокойствия. Условная предсказуемость возводится в ранг самой большой добродетели, а все остальное гибнет на поле битвы за оценку. Исчезают близость, доверие и те тонкие грани взаимоотношений, которые потом уже не восстановить. Может быть, в самом деле лучше доверить обучение школьным наукам специалистам, а самим найти время, чтобы поиграть с ребенком, покататься на санках и поиграть в снежки?

Ведь дети так ценят то время, когда мы эмоционально полностью принадлежим им. И включаемся в их жизнь не с оценкой, а с интересом к их личности и чувствам, с неподдельной безусловной любовью.

Если же вам так уж важно контролировать выполнение домашних заданий — просто побудьте рядом. Иногда этого вполне дос­таточно.