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Понятно без слов. Что такое зеркальные нейроны и как они влияют на наше поведение

Сегодня, 19:43 300
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yacobchuk1/Depositphotos

Правило «люби других, как ты любишь себя» отражает биологическую природу человека

В 1992 году нейробиолог Джакомо Риоццолатти открыл человечеству тайну зеркальных нейронов. Нейробиолог обнаружил существование уникальных клеток мозга, которые активируются, когда мы наблюдаем за действиями других людей.

Когда мы видим улыбающегося человека, мозг дает команду: поднять настроение. Правда усилием воли мы все же можем в ответ на улыбающееся лицо продолжать грустить. Но такая реакция потребует наших дополнительных усилий и внимания. Зеркальные нейроны, как зеркало, автоматически «отражают» чужое поведение в собственном мозгу и позволяют почувствовать то, что мы видим, так как если бы мы делали соответствующие действия сами.

Моторные зеркальные нейроны

Когда другой человек берет чашку с кофе, другие понимают, что именно сделал их коллега, но не потому, что за доли секунд успевают вспомнить все законы физики о переменной силе притяжения, противодействие и т.д. Понимание действия рождается в нас мгновенно как раз благодаря зеркальным нейронам, которые автоматически, подсознательно распознают действие, которое мы видим.
Если сканировать мозг в момент, когда мы наблюдаем за коллегой, который берет чашку, мы заметим, что в мозгу наблюдающего активируются те же нейроны, которые были бы активными, если бы чашку держал он сам.

Эмоциональные зеркальные нейроны

Во Франции провели ексепримент: одну группу добровольцев попросили изобразить различные эмоции – радость, печаль, отвращение (дали понюхать что-то противное). Выражение лица людей с соответствующими эмоциями зафиксировали на фото. Фото показали другим наблюдателям. Эксперимент подтвердил действие эмоциональных зеркальных нейронов: глядя на изображенные на фото эмоции в мозге добровольцев активировались те же нейроны, которые активируются, когда они сами переживают событие, вызывающее соответствующую эмоцию – радость, печаль, отвращение. Эмоциональные зеркальные нейроны помогают нам подсознательно, без всякого умственного анализа, глядя только на мимику и жесты, понимать эмоции другого человека. Так происходит потому, что благодаря «Зеркальному отражению» в мозге, мы сами начинаем испытывать те же эмоции.

Мы способны сознательно изменять эмоции других людей

На работу зеркальных нейронов влияют сознание, культура среды и мотивация.

Сознание и воля
У каждого человека, независимо от характера, талантов, сильных или слабых сторон, есть зеркальные нейроны. С помощью сознания и воли можно частично гасить те чувства и эмоции, которые появляются из-за действия зеркальных нейронов.

Культура среды
Еще большую роль в «борьбе» с естественной реакцией зеркальных эмоций играют социальные нормы, принятые в обществе нормы и правила. Если общество поддерживает идеологию эгоизма, индивидуализма: заботься в первую очередь о себе, своем здоровье, материальное богатство, – то человеку приходится подключать сознательную работу мозга для подтверждения собственного статуса эгоиста, потому что это является общепринятым правилом. В таком случае роль системы зеркальных нейронов снижается волевым усилием, воспитанием, привычным поведением.

Мотивация
Во многих религиях есть принцип: люби других, как ты любишь себя. Это правило отражает биологическую природу человека и основано на работе зеркальных нейронов.

Take aways:

  1. Зеркальные нейроны обеспечивают понимание других людей без использования вербального взаимодействия.
  2. Эмоции «заразны». Когда мы смотрим фильм ужасов или трагические новости мы автоматически получаем те же эмоции. Начинает производиться гормон стресса кортизол, который нарушает сон, память. Даже если мы постараемся успокоиться, контролировать себя, это может только ослабить реакцию, но не спасет от нее. Контролируйте – какие эмоции вы, как лидер, вызываете у команды. Это то, что вам нужно?
  3. Если вы проводите достаточно времени в команде, их эмоции фактически отразятся на вас. Эмоциональное состояние команды влияет на каждого человека, с которым члены команды взаимодействуют. Подумайте о том, какие эмоции «получают» ваши партнеры, клиенты, гости. Это то, что вам нужно?
  4. Мы способны сознательно изменять эмоции других людей. Для этого необходимо чувствовать и выражать эмоции, которые мы бы хотели видеть в других.
  5. Зеркальные нейроны действуют даже когда мы читаем, представляем что-то, воображаем. Эту информацию важно осознавать лидерам, готовя презентации, при подготовке писем или сообщений коллегам, а также во время видеообращений.

 

Текст публикуется с разрешения автора

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Теги:   Наталья Кадя Нейроны Настроение

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