Пора сдаться. Почему классическая система образования устарела

Оценивая знания ребенка, мы измеряем не то, что имеет значение, а то, что умеем измерять

Школа не будет давать ребенку знания. Знания, а тем более, понимание, и существующая украинская школа – вещи несовместимые. Наша школа рассчитана на обучение ребенка как примитивной версии компьютерной поисковой системы, которая может дать только поверхностную информацию в ответ на вопрос. И в отличии от худшего компьютерного поисковика – лишь один ответ, а не тысячи или миллионы. Минимальное изменение формы вопроса от заученного учеником, и ответ он уже не найдет. И с точки зрения практичности прохождение школьной программы уже давно не имеет смысла. Школьный учебный план хронически не успевает за реальной жизнью.

Когда родители имеют в виду понятие «школьные знания», они говорят почти исключительно о памяти – о возможности ребенка отвечать на вопросы из школьной программы. Несмотря на глобальный тренд изменения фокуса от запоминания информации к развитию навыков и компетенций, наше сознание меняется слишком медленно. И как их проверишь нормально, эти компетенции? С памятью все просто – задавай любой вопрос из учебника и узнаешь, что ребенок выучил из школьной программы. Вот и измеряем не то, что имеет значение, а то, что умеем измерять.

Знание – концепция более комплексная, чем просто объем памяти. Глубокие знания появляются от глубокой систематической работы. Копать в одном месте. Пробовать самому, делать ошибки, дискутировать, разбираться в причинах, осознавать изученное и обучать других – все это работа, которая приводит к пониманию. С возможностями реального использования. Это – о знании. Однако такая работа невозможна в условиях конвейерного обучения, когда в голову, как на склад полуфабрикатов, направлен поток штампованной, разноплановой информации с единственной задачей: вернуть в таком же состоянии. Изучать Кайдашеву семью на занятиях по литературе с недельным объемом 1,5 часа нужно год. Чтобы окунуться в быт, экономику семьи того времени, обычаи, психологию, отношения, посмаковать язык произведения. Чтобы достичь понимания. Чтобы использовать эти знания в своей собственной жизни, чтобы увидеть полный взгляд автора на семью того времени, который актуален и сейчас, ведь психология людей меняется не быстро. А вместо того, имеем 20 разноплановых произведений, пролистывающихся со скоростью пулемета, и на вкус напоминающие гороховое пюре в школьной столовой. Нелюбовь к литературе на всю жизнь гарантирована.

Все, что вы делали не для себя, забылось

У глубоких знаний есть особенность – их нельзя получить из-под палки. Можно завести лошадь в реку, но нельзя заставить ее пить, говорит народная мудрость. Задайте себе честный вопрос – какие знания или навыки остались в вашей взрослой жизни? И увидите, что это только то, что было важным или интересным именно вам. Что все, что вы делали не для себя – забылось. Так и с детьми – можно привести их в класс, но нельзя заставить их учиться. Для этого нужны собственный глубокий интерес или понимание, для чего это ребенку. К сожалению, обе эти вещи – редкие гости в школе.

А где же выход из этой ситуации? Как достичь того, чтобы то, что изучалось, имело бы смысл в реальной жизни? Один из путей решения этого вопроса – постоянно обновлять программу и добавлять туда актуальные вещи, такие как информационная безопасность в Интернете и критическое мышление, например. И обновлять программы по основным предметам. К сожалению, есть сложности. Скорость изменений в современном мире такова, что для того, чтобы успевать за ними, программы нужно было бы менять чуть ли не ежегодно. Объем знаний, специализация, количество новых профессий растет чуть ли не в геометрической прогрессии, нет никаких шансов успеть за этим. И в результате такого постоянного обновления, школьная программа по объемам будет напоминать пассажирский поезд в Индии.

Альтернативный путь – признать, что знания, как информацию, передать не удастся, и сфокусироваться только на навыках обучения. Для этого критически важно не отбить у ребенка интерес к учебе – иначе аппетит к новым знаниям придет ой как не скоро после школы. А как сохранить этот интерес в условиях многолетнего обстрела ненужной и неважной информацией – вопрос открытый. Поэтому необходимы изменения в головах родителей по поводу их отношения к жизни ребенка в школьные годы. Изменение приоритетов – с ширины до глубины. Давать возможность ребенку изучать что-то основательно и долго, несмотря ни на что другое. И как-то освобождать его от 90% другого информационного хлама, который льется на него.

В условиях хаоса и непредсказуемости современной жизни, когда взрослые не могут знать, что нужно, а что нет, как учиться, где и почему, взрослым было бы честно сдаться. Да – признаться ребенку, что они не знают правильных ответов и в условиях кризиса каждый сам за себя. Дать право ребенку на собственную жизнь, на то, чтобы самостоятельно выбирать свой жизненный путь с юных лет, в том числе, и учебный. И, как правило, этому собственному пути нет места в классической общеобразовательной системе. Он – о жизни и обучении вне школы, на домашнем обучении, или в альтернативных школах. Именно так есть больше возможностей защитить ребенка от чрезмерного информационного шума, и лелеять его интерес, давая возможность реализовываться в обучении важным и интересным ребенку вещам.

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