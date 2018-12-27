Потерять или найти: как пережить стресс от эмиграции. Советы психолога

Эмиграция может стать толчком к тому, чтобы прояснить для себя собственные глубинные потребности и желания

«Здравствуйте, госпожа Наталья!

Прошло 7 месяцев с момента нашей эмиграции в США. Выехали семьей с детьми 11 и 3 лет. Скажу сразу — ехать я никуда не хотела, слишком сильно держала меня Украина. Жизнь в прекрасном городе на Западной Украине, более или менее достаточная реализация, наличие жилья и тесная эмоциональная связь с семьей почему-то меня не отпускали. Но эмигрировать хотел мой муж, которого США влекли как магнит. Чтобы сохранить семью я пошла на этот шаг. Сейчас, живя здесь, я с каждым днем понимаю, что одна только мысль о постоянном месте жительства в Штатах меня пугает и ставит в тупик. Мне трудно понять, то ли это этап эмиграции такой, через который все проходят, то ли у меня слишком слабый характер, чтобы идти только вперед, не оглядываясь. Почему-то я везде вижу одни минусы, хотя бесспорно есть и плюсы жизни в США. Но негатив вытесняет позитив. Главная мысль, которая не покидает мое сознание никогда, это ощущение того, что моя жизнь остановилась: где-то у кого-то она бурлит, изобилует (на Украине), а у меня стоит на месте. Эта мысль меня парализует. Мне кажется, эта боль всегда будет в моей душе и я никогда не буду здесь по-настоящему счастлива. И никакие материальные блага меня не будут радовать. А может, это действительно «моя страна»... Все же есть наверняка люди, которые возвращаются домой на Родину и счастливы...

P.s. Просьба сохранить конфиденциальность, спасибо».

Меняются представления о себе как о личности

Это довольно типичная ситуация, с которой ко мне на консультацию обращаются эмигранты (или иммигранты) и члены их семей. Давайте попробуем разобраться, как помочь в подобных случаях.

Честно говоря, я никогда не писала так долго ответ на полученній вопрос (очень благодарна автору письма за разрешение опубликовать ответ). Отставляла, переносила на другое время, собиралась с мыслями, в который раз перечитывала литературу, прислушивалась к себе, к своим ощущениям, потому что по большому счету я тоже иммигрант...

Наверное, на этот раз с моей стороны не будет традиционных пошаговых советов, что именно делать в таких обстоятельствах. Зато будет много вопросов, от откровенного ответа на которые много чего имеет шанс встать на свои места.

Дело в том, что переезд на постоянное место жительства в другую страну и период адаптации к новым реалиям далеко не всегда и далеко не у всех проходят гладко. Этому, по моему мнению, есть несколько основных причин.

Кроме того, что эмиграция — это шанс изменить жизнь к лучшему, это еще и сильный стресс, и потеря. Потеря привычного образа жизни, круга общения, социального статуса, и даже если на Родине многое не удовлетворяло, однако, все было привычным и понятным. Часто это приводит либо к идеализации родной страны, либо к ее полному обесцениванию, как одной из форм психологической защиты от потери. После переезда человек вынужден жить, принимая эту потерю и параллельно осваивая новые нормы и правила, быстро ориентируясь на новом месте, «вгрызаясь» в новое социальное окружение. Часто именно эмиграция провоцирует состояние экзистенциального кризиса: выбрать преимущества прошлой жизни или все же неизвестное будущее. Это всегда о переоценке ценностей и о поиске «своего» — своей страны, своих целей, своих людей рядом...

И по большому счету, выбор в пользу ПМЖ в другую страну — это способ познать себя настоящего. Поэтому порой так сложно дается новая жизнь тем, кто уехал. Оказаться наедине с самим собой — испытание не из легких, тем более решиться называть вещи своими именами, признавать собственные ошибки и по-новому взглянуть на свое окружение, в том числе и на свое место в семье. Культурный шок. Именно этим термином, введенным в середине прошлого века американским антропологом Калерво Обергом, описывают переживания и чувства, с которыми приходится иметь дело при изменении привычных условий жизни на новые. Наиболее характерные признаки культурного шока:

— постоянное желание вернуться домой;

— ощущение беспомощности и неспособности справиться иногда с простейшими ситуациями;

— ощущение одиночества и изолированности, неинтегрованости в новую культуру, которая может со временем перерасти в отрицание и неприятие этой культуры;

— тревога, переходящая в негодование и отвращение после осознания культурных различий;

— агрессивность.

Человек всегда испытывает культурный шок как внутренний конфликт двух культур: старой, откуда состоялась эмиграция и новой — культуры общества, куда переехал человек. Этот конфликт существенно влияет на качество жизни.

Как следствие всего вышеперечисленного, меняется отношение человека к самому себе, меняются представления о себе как о личности, то есть происходит трансформация собственной идентичности. По-новому приходится искать ответы на такие вопросы, как

«Кто я?» (значительная часть ответа на этот вопрос лежит в двух других: «Что я делаю?» и «С кем живу?», плюс «К какой социальной общности отношу себя?")

«Где мое место в мире? И какой лично я вкладываю в это смысл?»

«На что я способен, и каковы мои ограничения?»

«Где свои и где чужие? И каким критериям оценивания я отдаю предпочтение?»

«Мне это действительно нужно? Мои ли это желания, или я реализую чью-то волю? Если да, то ради чего я это делаю?»

«В каком случае через 5, 10 лет я буду жалеть о принятом сейчас решении?»

В случае письма, как я вижу эту ситуацию, эмиграция стала прежде всего толчком к тому, чтобы прояснить для себя собственные глубинные потребности и желания. И попытаться найти ответ на один из главных вопросов — готова ли она и в дальнейшем жертвовать собой ради сохранения семьи.

И самое главное: не существует стопроцентно правильного ответа, при любом варианте возможна ошибка. Но все удастся, если взять ответственность за происходящее на себя, признать это решение своим и реализовывать его.

Что какается «возможно у меня слишком слабый характер, чтобы идти только вперед, не оглядываясь" — а для чего идти только вперед, не оглядываясь? Чтобы что? Дело в том, что мы часто хотим убежать в действие — фанатично идти вперед, достигать целей, накапливать как можно больше материальных благ, потому что так мы меньше ощущаем тревогу, а также пытаемся вернуть самоуважение и убежать от самих себя и от всех неудобных вопросов, которых всеми силами избегаем. Идти почти напролом, только вперед, потому что так правильно. Для кого правильно? Если лично для вас, то это одно дело и тогда действительно «игра стоит свеч». Если же «потому что так делают сильные люди, которые ни перед чем не пасуют, и мне так хочется быть одной из них», то это совсем другое дело. Бежать вперед всегда проще, чем остановиться и заглянуть внутрь себя... Хотя именно здесь ключ ко всем дверям — в откровенности с самим собой, в понимании собственных мотивов и потребностей.

Текст публикуется с разрешения автора

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