Правильный взгляд на оливье. Советы диетолога

Любите жизнь, а чтобы насладиться оливье достаточно будет и столовой ложки

Накануне праздников СМИ традиционно штурмуют вопросами: «Что есть и пить на Новый год?». Так вот, коротко про новогодний стол.

1. Побольше клетчатки - она и сытость обеспечит, и, поглотив не слишком здоровые компоненты, уменьшит их процент попадания в организм. Клетчаткой богаты все растительные продукты: овощи свежие, печеные, соленые и вареные, ягоды, бобовые, грибы. Поэтому на них и делайте акценты: на разных овощных запеканках и салатах.



2. Если майонез, то так, чтобы не больше столовой ложки на один прием пищи, но с овощами, например, вареной морковью и свеклой, и хотя бы немного зелени.



3. В «оливье» и «шубу» кладите больше различных овощей, меньше картофеля. Кстати, на Новый год вместо традиционного картофеля можете выбрать батат, но, когда сварите, охладите.



4. Алкоголь. Все эти рекомендации ВОЗ, на которые ссылаются журналисты, где мужчинам допускается выпить за раз 40 г чистого спирта, а женщинам - 30 г, это подходит только для одинаково сконструированных роботов, потому что все мы разные, со своими желудками, кишечниками, печенками и поджелудочными железами. Поэтому ограничьтесь шампанским, обнимитесь и не испытывайте судьбу, потому что серьезные ученые не раз доказали: безопасной дозы алкоголя не существует, это все миф.



5. Из сладостей положите на стол фрукты, сухофрукты, можно окунуть их в 90% шоколад, чтобы было красиво и элегантно.



6. Много двигайтесь - танцуйте до упаду, гуляйте по новогодним улицам, хохочите и обнимайтесь. Хорошие эмоции в сочетании с движением запускают дивные механизмы омоложения и долголетия.



7. Всматривайтесь, поглощайте глазами и душой каждое мгновение, улыбку, лицо - потому что все это неповторимо и быстротечно. Любите жизнь, а чтобы насладиться оливье достаточно будет и столовой ложки.

Безопасной дозы алкоголя не существует

PS

• да, еду можно запивать: не половиной ведра компота, но немного можно;

• да, кофе - полезный напиток, но все полезное в меру (1-2 чашечки)

• да, оливье и майонез не смертельны, в меру можно, но если есть проблемы или проблемки с желчным пузырем, хронический панкреатит, рефлюксная болезнь или синдром раздраженного кишечника - съесть-то можете, но помните, что ходите по «тонкому льду», поэтому не рискуйте;

• да, после 18-ти часов ужинать можно, но, если хотите жить долго, то можете передвинуть стрелку на часах в 19-ти и после эго только пейте теплую воду, травяной чай и ложитесь спать.

Текст публикуется с разрешения автора

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