Разрыв шаблона. Как выбирать школу для ребенка

Различные системы воспитания – это стресс, который ребенок не способен «переварить»

После новогодних каникул происходит волна миграции детей между школами. И причина этому – расхождение семейных и школьных ценностей. Это хороший водораздел для понимания, в правильном ли месте учится твой ребенок: прошло достаточно времени с начала обучения и можно делать взвешенные выводы, подходит ли школа семье. Да, именно семье, а не ребенку, потому что критически важно для нормальной жизни ребенка совпадение семейных и школьных ценностей. Существует позиция, которая гласит, что школа не обязательно должна транслировать ценности, идентичные семейным. Что для ребенка это должен быть новый опыт, который бы расширял его картину мира, понимание различных социальных систем, обогащал бы его опыт. Что в школе ребенок учится иным отношениям, чем может научиться в семье, и школа должна отличаться от дома. Данные аргументы звучат логично и правильно. Однако, к сожалению, только в теории.

Из практического опыта 10 лет работы в образовании, я могу сказать, что когда ценности в школе отличаются от домашних – это остановка в развитии ребенка. Различные системы воспитания на ежедневной основе в его жизни – это стресс, который ребенок еще не способен «переварить» с пользой для себя. Если ребенок из семьи в духе «домашние роды – слинг – экопоселение – турпоходы» приходит в классическую школу патриархального уклада, у него происходит когнитивный диссонанс из-за того, что в школе все не так, как дома. И все его силы уходят на преодоление этого противоречия, чтобы привыкнуть к новой системе ценностей. А в конце дня, когда уже почти приспособился, время возвращаться домой, где когнитивный диссонанс нападает снова. И снова нужно реадаптироваться. А утром, когда реинтеграция пройдена, пора идти в школу. И цикл замыкается.

Имеет место и обратный процесс. Когда ребенок из «домостроевской» семьи приходит в свободную образовательную среду (как правило, это происходит, когда мама правдами и неправдами борется за право отдать ребенка в альтернативную школу), у него тоже происходит «разрыв шаблона». И в результате в школе он «отрывается», наслаждаясь большей свободой, а дома начинаются конфликты, потому что ребенок становится неуравновешенным и недисциплинированным. И эти качели продолжаются изо дня в день. Все детские силы постоянно идут на адаптацию и реадаптацию, он или она до конца не может приспособиться ни к одной системе, и развитие останавливается. И здесь лучше пользоваться пословицей «пусть будет гречка, лишь бы не спор». В случае, если в семье папа – патриархальных взглядов, а мама – нет, ребенку будет лучше в классической школе, даже если маме это болит. И наоборот, в семье анархических взглядов, ребенка лучше отдавать пусть и в худшую с точки зрения устойчивых академических знаний, но близкую по ценностям школу.

Если папа – патриархальных взглядов, ребенку будет лучше в классической школе

Иногда возникает ситуация, когда родители отдают ребенка в альтернативную школу, преувеличивая собственные альтернативные ценности. Так, если они видят, что их ребенку в классической школе не очень хорошо, они выбирают другую, ориентируясь только на нужды ребенка, не учитывая своих собственных. Однако когда проходит полгода, ребенок раскрывается и восстанавливается психологически в комфортных для себя условиях, родители парадоксально начинают быть недовольны – ремонтом, отсутствием высоких оценок и качеством питания. Хотя на глубинном уровне они просто входят в ценностный конфликт со школой, не осознавая этого. И, как правило, возвращают ребенка в классическую систему с аргументом для себя «ну, он же уже психологически восстановился, пора приступать к серьезному обучению».

Ребенок не может быть целостной личностью и одновременно проявлять различное поведение в различных условиях, чем-то придется жертвовать. Как результат, те, кто остается целостной личностью, становятся «неудобными» детьми в школе, с ними больше всего проблем – потому что они активно борются за право быть собой, вступают в войну, часто против всех, кто ожидает вежливости и послушания. И родителям часто приходится выслушивать о ребенке много сложных для восприятия вещей. А те, кто жертвует собственной идентичностью, становятся удобными – тихими и покладистыми и вежливо делают все, что им говорят.

В этом процессе играют роль еще и гендерные особенности. В основном, девочки более адаптивны, более конформны, и им легче адаптироваться к новым условиям без потери собственной индивидуальности. У мальчиков так не получается – они значительно более прямолинейны и не могут быть разными в разных условиях без потери собственной идентичности. Поэтому в альтернативных школах больше мальчиков, чем девочек, так как именно мальчики склонны лбом пробивать себе дорогу. А в результате – или ломать других, или ломаться самим, если лоб еще недостаточно прочен. В первом случае их родителей просят сменить школу, во втором случае любящие родители делают это самостоятельно. Но и родителям девочек тоже есть резон следить за школой – просто им это делать труднее, ведь отрицательной обратной связи в этом случае поступает значительно меньше. Девочки незаметно адаптируются под новую среду, и родителям следует понимать, нужна ли их ребенку такая адаптация.

Как понять, что пора менять школу? Если вам нравятся родители одноклассников, учителя и администрация, если после обсуждения школьных вопросов с ребенком и другими есть ощущение взаимопонимания и ничего не «царапает» внутри – значит, все хорошо, ценности совпадают и можно быть спокойными – ребенок находится в правильном месте, способствующем его развитию. Если же нет – стоит что-то менять, не теряя времени.

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