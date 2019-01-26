Рекан, юката и маття. Семь вещей, которые нужно сделать в Японии

Одна из самых технологически развитых стран мира сумела сохранить нетронутую природу и тысячелетние традиции

Разнообразная, шокирующая, нетипичная — это все о ней. В Японии удивительным образом сочетаются тысячелетние традиции и современный уклад жизни. На улицах Киото можно встретить настоящих гейш, а гуляя по торговому центру где-нибудь в Токио — поболтать с роботом.

Атмосфера

Япония — идеальная страна для интровертов. Здесь действует главное правило — уважать личное пространство других. Даже в гуще толпы все исправно соблюдают порядок и держат дистанцию. Ни на улице, ни в транспорте никто не будет стоять слишком близко и не заденет вас случайно краем сумки.

Люди и культура

Японцы сдержаны в проявлении эмоций, зато не ограничивают себя в самовыражении. Современная молодежь очень яркая, многие любят косплей: крашеные волосы, необычные прически и костюмы в стиле аниме. Американская культура тоже популярна.

Жители Страны восходящего солнца доброжелательны и вежливы. Заходишь в магазин — а тебе кланяются в знак приветствия. И это не смотрится наиграно, просто в Японии так принято.

На улицах, как правило, очень чисто. Как объяснил нам гид, для местных жителей чисто — значит красиво. В городах урн просто-напросто нет. Весь мусор японцы выбрасывают дома.

Еда

Еда — неотъемлемая часть любой азиатской культуры. Здесь она вкусная, свежая и разнообразная. Где бы вы не находились, поблизости будет множество сетевых супермаркетов, кафе и ресторанов на любой вкус.

Япония не была бы Японией без рамэна и сашими. А вот привычные нам роллы вроде Филадельфии в стране делают только для туристов. Помимо традиционных блюд, можно найти и экзотические. Мы пробовали маринованных медуз, по вкусу напоминающих застывшее желе. А еще были в ресторане, где подают устрицы, приготовленные по разным рецептам.

7 вещей, которые нужно сделать в Японии

Проснуться с видом на Фудзияму

Священная гора Фудзи — одна из главных достопримечательностей страны. Если хотите рассмотреть ее красоты поближе, приезжайте в городок Хаконе и покупайте билет на канатную дорогу. С высоты птичьего полета также видно одно из Пяти озер Фудзи — Аси.

Неподалеку от горы расположена Долина гейзеров. Там повсюду запах серы и белый дым, который валит из-под земли. Мне это место напомнило вулканическое озеро Миватн в Исландии.

Отдохнуть в рекане

Реканом называют гостиницу в традиционном японском стиле. Там вам выдадут специальные халаты — юкаты, а в номере расстелят постель на татами — соломенном полу. Наша команда выбрала рекан в поселке Хаконе, потому что при этом отеле есть бани с горячими источниками.

Отдых в японской парной — это целый ритуал. Вначале нужно помыться в отдельном помещении, и только после этого можно переходить в бассейн с горячей водой. Хорошенько расслабившись, вы выходите из бани, укутываетесь в юкату и ощущаете, что жизнь удалась.

Вдохновиться невероятной природой

Японцы очень ценят и берегут природу. Для каждого сезона у местных жителей есть свое название. Ханами — период цветения сакур, момидзи — сезон красных кленовых листьев. Весна и осень считаются лучшим временем для путешествия.

Наша команда побывала здесь в ноябре. И хоть мы и не попали в самый разгар сезона момидзи, Япония все же поразила нас своей живописностью. Гуляешь по улицам, усыпанным яркими красными листьями, и поверить не можешь, что такие цвета и оттенки в принципе возможны.

Примерить кимоно в городе гейш Киото

Около Храма чистой воды в Киото все желающие могут примерить национальные костюмы. Каждому выдают целый комплект одежды: начиная от носков и тапочек, заканчивая самим кимоно. Есть наряды как для женщин, так и для мужчин. Одевает вас специально обученный человек, а в отдельной комнате мастер делает прическу.

Хотите еще больше проникнуться культурой Японии — отправляйтесь в квартал гейш, который находится в районе Гион. Там для туристов устраивают целые шоу: проводят чайные церемонии, показывают боевые танцы, играют на народных инструментах. Программа очень насыщенная, но не утомительная.

Покормить оленей в городе Нара

Удивительно, как мегаурбанизированная Япония смогла сохранить в себе сочетание высоких технологий и нетронутой природы. Пример этому — городок Нара, в котором обитают олени. Как равноправные жители, они спокойно разгуливают по окрестностям. Для туристов повсюду развешаны предупреждающие знаки и таблички с инструкциями, как вести себя с животными. Покормить оленей можно специальным печеньем, но нужно быть осторожным: требуя угощения, они могут укусить.

Увидеть остров Храма с вершины горы Мисэн

Остров Миядзима в Японии считается священным. На его территории расположен древний храм Ицукусима и большие плавающие ворота посреди океана — тории. Местные жители верят, что каждому, кто пройдет под ними во время отлива, суждена большая удача. Чтобы увидеть остров во всей красе, нужно подняться на канатной дороге к его наивысшей точке — горе Мисэн. С ее высоты видно океан, соседние острова и Хиросиму. Возьмите с собой камеру — там можно сделать по-настоящему крутые кадры.

Встретить закат на крыше небоскреба

В последний день путешествия обязательно поднимитесь на верхние этажи Abeno Harukas — самого высокого здания в стране. С вершины небоскреба открывается красивая панорама на вечернюю Осаку.

Лайфхаки

В Японии не принято оставлять на чай.

В Японии не принято оставлять на чай. Если хотите поменять валюту, лучше сделать это прямо в аэропорту — курс там выгоднее.

Если хотите поменять валюту, лучше сделать это прямо в аэропорту — курс там выгоднее. Перемещаться по стране удобнее всего на общественном транспорте.

Перемещаться по стране удобнее всего на общественном транспорте. Можно жить в более дешевых и удаленных от центра гостиницах или хостелах. Но учитывайте, что стоимость проезда в Японии зачастую зависит от продолжительности поездки.

Можно жить в более дешевых и удаленных от центра гостиницах или хостелах. Но учитывайте, что стоимость проезда в Японии зачастую зависит от продолжительности поездки. Собираясь путешествовать на дальние расстояния, обязательно купите себе универсальный JR-pass: без него стоимость билетов будет просто космической.

Собираясь путешествовать на дальние расстояния, обязательно купите себе универсальный JR-pass: без него стоимость билетов будет просто космической. Сэкономить можно также на питании, покупая бенто-боксы и готовую еду в супермаркете.

Сэкономить можно также на питании, покупая бенто-боксы и готовую еду в супермаркете. Если вы путешествуете группой, обязательно наймите гида. Где пообедать, обменять деньги, купить сувениры — знающий человек поможет решить все организационные вопросы. Вдобавок ко всему, группе сопровождение гида обойдется дешевле.

Шопинг

Магниты и брелки.

Магниты и брелки. Шелковые веера.

Шелковые веера. Ножи из стали.

Ножи из стали. Статуэтки с богиней милосердия Каннон.

Статуэтки с богиней милосердия Каннон. Зеленый чай маття, японская водка саке, сливовое вино или вино из юзу.

Зеленый чай маття, японская водка саке, сливовое вино или вино из юзу. Японская косметика.

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