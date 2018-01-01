Родительский контроль. Как предоставить ребенку свободу и не наломать дров?

Родителям подростков зачастую сложно понять, в какие моменты детей следует отпустить в свободное плавание, а в какие – проконтролировать или помочь

«Как ослабить контроль за ребенком и выпустить его в самостоятельное плавание?» – один из главных вопросов для родителей подростков.

Когда и как отпускать ребенка в большую жизнь?

Это же не р-р-раз! – и отпустил. Это процесс. Предоставляйте ребенку самостоятельность доступную для него в каждом возрасте. С того момента, когда он сидит за одним столом с родителями, нужно спрашивать, что он хочет есть, а не наливать ему в тарелку суп, потому что «у нас так принято». Учитывать его мнение во всем: «Ты это хочешь? Не хочешь? А что об этом думаешь? А как к этому относишься?». Ребенок должен осознавать значимость своего мнения изначально. А для этого нужно директивную форму обращения сменить на более лояльную. Лет с шести у ребенка должны появиться карманные деньги – пусть это будут символические 20 гривен в неделю, но ему нужно учиться с ними обращаться. Дальше первый класс, домашние работы. И уроки дети должны делать сами. Тогда к моменту, когда придет подростковый возраст, родители смогут нормально спать по ночам – ребенок будет иметь свои соображения, как ему вести себя в той или другой ситуации. Он не станет делать глупости потому, что ему всю дорогу давали свободу и возможность принимать решения. Он научился их принимать.

Какое место здесь занимает контроль?

Если родители в каждый момент времени знают о ребенке все – с кем он говорит по телефону, во сколько обедает, когда заканчивает делать уроки (и при этом проверяют эти уроки), – им кажется, что ситуация под контролем. А на самом деле, чем больше родители контролируют ребенка, тем дальше ситуация от их контроля: он растет, подверженный чужому влиянию, и кто угодно может склонить его куда угодно. Почему? Да потому что у ребенка нет своего мнения: его всегда контролировали.

Что бывает, если родители все понимают, но не могут дать возможность ребенку идти своей дорогой?

Это частая история. Особенно когда у подростка начинаются всякие гормональные закидоны, и родители усиливают контроль, не выпускают из дома, например. Они растят ребенка в клетке и считают, что опасность миновала. Но вот он заканчивает школу, поступает в университет. Его однокурсники уже все попробовали – клей понюхали, сигареты покурили, водку выпили, минеты сделали сто лет назад. Они спокойные взрослые люди 18-19 лет, готовые к росту. А рядом с ними дети, которых держали дома. Так вот, они и в 20, и в 25 ведут себя так, будто им 14. Они инфантильны, несамостоятельны. Нет никаких гарантий, что они вырастут во взрослых людей. Или что они не станут зависимыми – от наркотиков или отношений. Я видел таких взрослых детей. И это очень грустное зрелище.

Идея скрывать что-то от родителей и врать вытекает из страха

Страх заставляет врать и скрывать. Ведь ребенок, который никогда не боялся родителей и последствий своего поведения, так как ему давали возможность оценивать и решать, что он сам об этом думает, врать не будет. У него даже опыта такого нет. Заметьте: маленькие дети не врут, они начинают это делать с возрастом, потому что вынуждены, опасаясь неприятных последствий!

Как родителям будущих подростков примерять на себя действительность?

Сейчас другое время. В моем детстве дети просто гуляли – и точка. В Советском Союзе была патологическая безопасность. Единственную опасность для ребенка представлял пьяный мужик. Но пьяный мужик как явление был в принципе спокойный – никаких извращенцев, похитителей детей на органы отродясь не было. И когда в 12 лет я со своим другом пошел на свалку, где утилизируют металл, чтобы на уроках труда обрабатывать болванки, нас в полночь поймали милиционеры и позвонили родителям. Тогда было огромное количество милиции, и эти милиционеры разводили детей вечером по домам. Так было принято.

Чем больше родители контролируют ребенка, тем дальше ситуация от их контроля

Сегодня я бы никуда не советовал выпускать детей одних вечером. Да, многие ездят в школу на метро сами. Это абсолютно нормально – и во втором классе, и даже в первом. Правильно отпускать детей в магазин около дома в первой половине дня – без самостоятельного опыта они не научатся этому. Но как только смеркается – они или сидят дома, или ходят по улице в сопровождении взрослых.

Как дать свободу подростку и не проворонить проблемы, которые можно не допустить или вовремя исправить?

Для того чтобы ребенка отпустить, надо не какое-то решение принять внутри себя, а избавиться от невроза. Невроз – это не просто тревожность, а чувство животного страха. Есть же такие мамы, которые говорят 14-летнему сыну: «Так, домой в 21:00!». А в 10 вечера, если ребенок не пришел, звонят ему на мобильный: «Ты, конечно, можешь гулять, но, наверное, уже не застанешь меня в живых. Я вызвала скорую и сейчас умру от разрыва сердца». Этим мамам надо понять, что причина их контроля не то, что вокруг творится: «Посмотрите, людей убивают, детей воруют, телевизор включаешь и после этого ночь не спишь!». А причина – их животный страх. Как только они победят его, и им будет легче, и дети не вырастут невротиками.

Как родителям избавиться от страхов?

Нужно принять осознанное решение: «Мой родительский интерес в данном случае противоречит интересам ребенка. Я обслуживаю свои страхи в ущерб ему, прикрываясь тем, что ему будет лучше, но это не так. И мне надо поступиться своими интересами, чтобы ребенок вырос самостоятельным и независимым».

Текст публикуется с разрешения автора

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