Рождество по-американски: китайская гусь, индийский пунш и украинский Щедрик

К Рождеству в Штатах начинают готовиться на следующий день после Хэллоуина

«О, уродливый рождественский свитер», – прокомментировал коллега мою новую покупку с харизматичным пингвином и узором со снежинками. Я немного обиделась. Потому что еще не знала об этой особой категории зимней одежды – Ugly Christmas Sweater.

Это свитера красных и зеленых цветов, с оленями, снежинками, эльфами, Сантой и всем, на что хватает фантазии. Этот тренд зародился в 80-х и пережил времена бешеной популярности, затем – насмешки и презрения, а затем получил второе дыхание благодаря хипстерам.

Теперь молодежь проводит тематические вечеринки – Ugly Christmas Sweater Parties с конкурсами на «самое-самое уродливое» произведение вязаного искусства.

Бархатные красные торты и имбирные печенья-человечки

Объедаться за праздничным столом принято не только у украинцев. На Рождество американцы, обычно не слишком щедрые в угощениях гостей на вечеринках, угощают свои семьи и друзей большим ужином.

Красно-белые мятные леденцы-трости (peppermint candy cane), красные бархатные торты (red velvet cake), кексики-капкейки (cupcake), запеченный индюк, как на День благодарения. И это только истинно американские рождественские блюда.

Вкусных заимствований со всего мира – еще больше. Картофель-пюре, который на самом деле родом из Британии, китайский запеченный гусь, английские имбирные печенья-человечки или даже целые пряничные домики, немецкие штоллены.

Запивают их шотландским эгногом (eggnog) – это как гоголь-моголь, только с молоком или взбитыми сливками. Он может быть алкогольный, как и горячий шоколад, куда добавляют ликер или бренди. А еще на каждой вечеринке будет немецкий глинтвейн (его называют mulled wine или Glühwein) или индийский пунш (punch).

Ранние приготовления

О том, что приближается Рождество, в США чувствуешь еще с октября. Многие убирают тыквы и паутину с домов на следующий день после Хэллоуина и сразу вешают гирлянды. А еще до Дня благодарения, который отмечают в последний четверг ноября, можно смело желать всем и каждому: happy holidays, то есть веселых праздников.

Заранее закупаются подарки, а бизнес по их упаковке делают годовую выручку. Для кого цены кусачие – покупают оберточную бумагу, ленты и заворачивают коробки вручную. Создается впечатление, что умение завернуть подарок – это один из базовых навыков американцев, без которых выжить в стране невозможно.

Умение завернуть подарок – один из базовых навыков американцев

Как-то по просьбе коллеги отправляла посылку, и когда пять минут не могла собрать и склеить картонную коробку, которую там продают в разложенном виде, работники почты и покупатели смотрели на меня, как на человека из-за пределов цивилизованного мира.

Олдскульные традиции

Рождество для почты – горячая пора не только потому, что американцы очень любят отправлять подарки «под елочку» родственникам и друзьям по всей стране. Здесь все еще популярны бумажные поздравительные открытки.

Так, в США в почтовом ящике адресата могут ожидать не только рекламные объявления и поздравления в стиле киевских местных депутатов. Ежегодно американцы покупают 6,5 млрд открыток, общей стоимостью в $7-8 млрд.

Самые популярные сезонные открытки – именно рождественские, их продают аж на $1,6 млрд. Эта традиция постепенно отмирает, однако для миллионов семей подписывание открыток и раскладывание их по конвертам и до сих пор является неотъемлемым символом Рождества.

Также американское Рождество – это ярмарки по всему городу, в каждом районе. Повсюду зажигают елки, устраивают катки, поют церковные хоры, показывают мюзиклы, спектакли, а в кинотеатрах крутят старые рождественские фильмы (от «Крепкого орешка» до «Рождественской песни в прозе»). В общем событий столько, что не возникает вопроса, куда сходить за атмосферой праздника.

А еще сказочное зимнее настроение создают старые рождественские песни в различных современных обработках. Вот идешь в понедельник на работу, до Рождества еще с месяц, и вдруг слышишь, как на выходе из метро саксофонист-афроамериканец идеально играет Щедрика, – и праздничное настроение гарантировано.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени