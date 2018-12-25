С нашим счастьем. Почему пора поверить в то, что все будет хорошо

Говоря «это не для меня», мы сами перед собой ставим барьеры

На днях услышала достаточно спорную для православного мира притчу. Жили по соседству два человека: верующий и непонятно кто. Первый старательно страдал, жертвуя львиную долю доходов бездельникам, подставлял то правую, то левую щеку, бесконечно смирялся, соблюдал пост и воздерживался от плотских утех. Второй жил в свое удовольствие. Путешествовал, вкусно обедал и посещал разные балеты-кабаре. Наконец оба состарились, умерли и попали в рай. Там как раз что-то праздновали, и вдоль облаков ломились щедро накрытые столы. Христианина отправили мыть посуду, и тот старательно чистил казаны речным песком. А когда поднял голову, чтобы утереть пот, заметил по правую руку от Бога своего неверующего соседа. Не сдержался:

— Боже, как же так? Я соблюдал твои заветы, избегал безнравственности даже в мыслях, принимал участие в крестных ходах, а этот разгильдяй, пьющий вместо утреннего чая шампанское, теперь трапезничает с тобой за одним столом.

На что Бог улыбнулся:

— Просто он всю жизнь считал себя внуком Божьим, а ты — рабом. Каждому по вере!

«Он всю жизнь считал себя внуком Божьим, а ты — рабом»

У меня есть две знакомые художницы. Первая скромная, чисто Тереза Калькуттская, но пишет лихо, словно в кисть вживлен магический чип. Тремя мазками может передать боль и кураж. Крик и немоту. Удивление и свободу. Вот только не верит ни в свой талант, ни в свою гениальность. Сидит десятый год в подмастерьях, ваяя для «шефа» фоны в виде шалфеев и зябликов на заливном лугу. Вторая — абсолютная посредственность, но чертовски целеустремленная. Много лет перерисовывала с чужих полотен дождливый апрельский Париж, ни секунды не сомневаясь в своем даре. Косила то под Веттриано, то под авангард мегапозитивной Лейлы Кравцовой. В итоге выписалась. Нащупала свой почерк и выставляется в Лос-Анджелесе.

Всякий раз, когда под реальными историями читаю скептические замечания в духе «так не бывает, все это сказки дедушки Мазая», понимаю, что фраза «каждому по вере» работает исправно вот уже которое тысячелетие. Мы сами себе ставим барьеры. Произнося «это не для меня», «не с моим счастьем», «до мого берега як не гімно, так тріска», отсекаем все хорошее, что могло бы случиться. Внедряем фильтр, сдерживающий события нашей жизни. А раз иронизируем над истинными чувствами — то добро пожаловать изменам, вероломству, «уродам и козлам».

Моя соседка всякий раз, возвращаясь с полдороги, радуется: «Как здорово, что нужно дать задний ход, ведь это к деньгам». Мой папа много лет выигрывает в лотерею, имея внутри нерушимую установку. В книге «Алиса в стране чудес» королева утверждает, что каждое утро уделяет полчаса практике «веры», а в иные дни успевает поверить в десяток «невозможностей» еще до завтрака. Поэтому что нам стоит, вместо принятия за истину бедности, злого рока и несправедливости, с таким же усердием поверить в богатство, благополучие и любовь!

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