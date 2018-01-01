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Салат с хурмой и грушевый пирог. Три рецепта для праздничного стола от шеф-повара

Сегодня, 20:43 314
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Юлия Горин/предоставлены пресс-службой Евгения Клопотенко

Замените оливье и торты с масляным кремом легкими и оригинальными блюдами, тем более, что их приготовление не потребует больших усилий

Новый год наступит и без красной икры, и даже без ананаса. И вам совсем не обязательно стоять два дня у плиты и буквально валиться с ног к началу праздника. Я с удовольствием помогу сэкономить ваше время и поделюсь изысканными рецептами блюд для новогоднего стола, с которыми вы обязательно справитесь.

Так уж сложилось, что в нашей стране Новый год это больше про традиции, чем про еду. Зимние праздники — то время, когда мы позволяем себе покупать дорогие и вкусные продукты. Но разве мы не заслуживаем питаться вкусно и полезно каждый день? 

Один из главных врагов в новогоднем меню — майонезные салаты, которые готовятся из года год. Именно в декабре консервированная кукуруза и ананасы сметаются с магазинных полок со скоростью света. А производители этим пользуются просто обратите внимание, как вырастут цены на самые популярные продукты в преддверии Нового года.

Лучше откажитесь от них и сделайте ставку на салаты из сезонных овощей и фруктов. Это будет вкуснее, полезней и гораздо бюджетнее стандартного оливье.

Если же вы ну никак не можете отказаться от оливье так уж и быть. Но рядом с ним обязательно поставьте другой салат оригинальный, интересный, а главное новый, который вы никогда до сих пор не готовили. Ведь Новый год создан именно для этого для смелых экспериментов и изменений.

Например, попробуйте сезонный салат с хурмой, тыквой и йогуртовой заправкой. Это будет чудесной альтернативой любым майонезным салатам.

Ингредиенты для салата с хурмой (на 2 порции):

  • 200 г тыквы
  • 1 небольшая хурма
  • сок одного апельсина
  • 1-2 щепотки корицы
  • 100 г натурального йогурта
  • 1 ч. л. меда
  • 2 ч. л. крупных панировочных сухарей
  • несколько листиков мяты (для украшения)

 Сначала очистите тыкву от кожуры и нарежьте ее кубиками. В небольшой кастрюльке смешайте сок апельсина, тыкву, корицу, поставьте на маленький огонь и варите, пока тыква не станет мягкой минут 15-20. Хурму тоже очистите от кожуры и тоже нарежьте кубиками. В небольшой емкости смешайте йогурт с медом. А затем выложите в большую миску тыкву, хурму, сухари и добавьте заправку готово, можете наслаждаться божественно вкусным салатом! Чтобы придать блюду “праздничности” украсьте его листьями мяты.

Представляете? На основное блюдо можно потратить всего полчаса

 В качестве основного выберите красивое и праздничное блюдо, которое придется по душе всей семье. Один из моих фаворитов рыба. Во-первых, это очень вкусно, во-вторых, ее можно легко и быстро приготовить. Поверьте, если вы откажетесь от жирных жареных котлет в пользу нежной белой рыбы со сливочным маслом, лимоном и веточкой эстрагона вы не пожалеете.

 Ингредиенты для рыбы в конверте:500 г рыбы (филе белой морской рыбы)

  • 50 г сливочного масла
  • 200 г цукини
  • 4 веточки эстрагона
  • ½ шт. лимона
  • по вкусу соль и перец

 Прежде всего нагрейте духовку до 180 градусов. Цуккини и лимон вымойте и нарежьте кружочками. Расстелите пергамент для запекания и разложите на нем лимон и цуккини. Сверху выложите рыбу, сливочное масло и веточки эстрагона. Посолите и поперчите по вкусу. Заверните пергамент с двух сторон, чтобы получился закрытый конверт, выложите его на противень и запекайте в течение 15 минут. Представляете? На основное блюдо можно потратить всего полчаса! А нежнейший вкус запечённой рыбы с лимонной кислинкой не оставит никого равнодушным. Кроме того, развернутый конверт на тарелке смотрится просто восхитительно.

 И конечно, нельзя забывать о десерте. Но готовить большой торт с масляным кремом тоже совсем не обязательно. Ну вспомните, было ли хоть раз такое, чтобы после плотной трапезы с горой майонезных салатов кто-то попросил еще и большой кусок торта?

 Поэтому на десерт предлагаю приготовить пирог с грушами — и займет это всего 40 минут.

Ингредиенты для грушевого пирога с финиками

 Для теста:

  • 200 г вяленых фиников без косточек
  • 2 ст. л. семян льна
  • 300 мл молока
  • 200 мл растительного масла
  • 160 г сахара
  • 200 г муки
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. пищевой соды
  • щепотка корицы

Для начинки:

  • 6 небольших груш
  • 200 г сахара
  • 2 палочки корицы
  • 5 шт. гвоздики
  • 1 лимон
  • цедра одного лимона
  • цедра одного апельсина

Груши очистите, но оставьте хвостики. Нижнюю часть немного срежьте, чтобы получилась плоская основа. Выложите груши в кастрюлю, добавьте 500-600 мл воды, палочки корицы, сахар и цитрусовую цедру. Доведите до кипения на среднем огне, потом уменьшите огонь и варите еще 15 минут. Снимите с огня и дайте остыть.

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Разогрейте духовку до 180 градусов и приступайте к тесту. В миске смешайте сухие ингредиенты, добавьте измельченные финики, молоко и масло. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, на дно установите груши (равномерно по форме). Залейте груши тестом так, чтобы хвостики остались сверху. Выпекайте 30-40 минут. Подавать такой пирог настоятельно рекомендую с мороженым. Во-первых, мороженое — это лучшее дополнение к горячему десерту, а во-вторых, кто посмел утверждать, что мороженое можно есть только летом? Давайте разрушать стереотипы и расширять свой кулинарный горизонт!

И главный мой совет — не нужно накрывать стол так, чтобы он ломился от еды, которую потом вся семья будет доедать еще неделю. Приготовьте столько, сколько вы сможете съесть: чтобы утолить голод и потом без усилий передвигаться достаточно 700 граммов еды на одного человека.

В итоге на все кулинарные изыски у вас уйдет не больше 3-4 часов, при чему основную часть времени блюда будут готовиться без вашего участия. А время, которое вы сэкономите благодаря такому подходу к меню, потратьте на себя займитесь любимым делом, проведите время с семьей или просто как следует выспитесь: куда лучше встречать Новый год полным сил и энергии.

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Теги:   Евгений Клопотенко Рецепты Шеф-повар Праздники Новый Год

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