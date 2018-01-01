Счастье не купишь. Как жить в мире, где все имеет свою цену? Блог Ирины Говорухи

Многие люди даже не способны представить, что их могут любить просто так, а не за материальные достижения

Считается, что все имеют свою цену. Здоровье, ухоженность, образование, жилье и отдых. Мы покупаем хлеб, кефир, спагетти и чистую воду. Акции, недвижимость, франшизу, горящие путевки, войну и мир. Платим за место на парковке, отопление и интернет. Приобретаем загранпаспорт, абонемент в спортзал и членство в загородный клуб. Оплачиваем рекламу в Facebook, стоматологические и банковские услуги. В США за деньги можно арендовать жену, мужа и даже целую семью. В Китае за пять долларов – сочувствие. В Иерусалиме за миллион долларов – место на Масличной горе.

Моя одноклассница с детства была приучена к товарно-денежному обороту. Ей обещали велосипед, если окончит четверть без троек, поездку к морю – как прочтет «Войну и мир» и шопинг после наведения порядка в своей комнате. Она безоговорочно все выполняла и получала презенты. Таким образом стала обладательницей хорошенького авто, квартиры на Оболонских Липках, домашнего кинотеатра и оригинального пальто Burberry. Девушка привыкла к подобной постановке вопроса (услуга за услугу) и не представляла, что ее можно любить просто так, без активного движения денежных единиц. Любить только за то, что дышит, зевает, размышляет и наряжается в простенькое домашнее платье, а не с блеском защищает кандидатскую диссертацию. Испытывать умиление, когда смеется, танцует и плачет, слушая фортепианную пьесу, сочиненную глухим Бетховеном, скулит от головной боли, тайком смотрит мультфильм о «снеговике-почтовике» и сосредоточенно лепит фиалки из мастики. Ведь любить нужно обязательно за что-то существенное. За то, что открыла салон. Выиграла тендер. Выучила арабский язык. Купила участок на Марсе. Придумала бесшумный молокоотсос с вмонтированной морозильной камерой и запатентовала селфи-палку со встроенной десертной ложкой. Слово «безвозмездно» для нее не существовало. Лишь понятие бартера, сделки и договора. Лишь понятие цены, поэтому и мужчины на пути попадались исключительно с ценниками на шее.

Возможно, все действительно имеет свою цену, только как быть с тем, что не имеет цены?

Несколько лет назад она влюбилась в одного из финалистов популярного вокального шоу. Парень оказался смазливым, талантливым, харизматичным, неутомимым в сексе и бедным, как церковная мышь. Девушка одела его с иголочки. Показала Рим, белесый остров Санторини с синими куполами семейных церквей и водное шоу в Лас-Вегасе. Нашла толкового продюсера, стилиста, хореографа. Научила достойно выглядеть в кадре. Изменила его стрижку, подкорректировала акцент и стала ждать заслуженных чувств в ответ, только тот оставался сдержанным, вежливым и слегка отстраненным. Параллельно встречался со сверстницей и за деньги своей патронессы возил ту в горы и на моря.

Фраза «все продается и все покупается» разгуливает в нашем сознании достаточно давно. В Японии уже существуют «артисты», которые всего за 240 долларов просят прощение. В штате Юта можно взять в аренду милого щенка, а в Австралии – бабушку. Есть люди, готовые за вознаграждение стоять вместо нас в очереди и убирать за нашими питомцами. Быть личными папарацци. Изображать друга, брата, сына и любовника. Как говорил Стивен Кинг: «какова цена, таков и вкус вина». Так что, возможно, все действительно имеет свою цену, только как быть с тем, что не имеет цены?

Текст публикуется с разрешения автора.

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