Секреты красоты. Что делает город по-настоящему привлекательным?

Даже любимые города могут не впечатлять своей красотой, тогда как в неожиданных местах у путешественников перехватывает дух

Не всем городам повезло быть красивыми. Побывав в десятках крупнейших мировых мегаполисов, я не раз замечал, что даже некоторые из них, имеющие громкие названия, на поверку оказываются абсолютно пресными и не стоящими внимания. Конечно, заметите вы, восприятие города может "вытянуть" какое-то мероприятие или "ваша личная" история, но город, сам по себе, может оказаться абсолютно проходным.

Сложнее всего городам с "плоским" рельефом и "без воды". Далеко не всегда центральные площади или соборы "со шпилем" вытягивают картинку настолько, что городской пейзаж можно считать фотогеничными. "Плоский" город спасают только небоскрёбы, как в Дубае или Сингапуре.

Самые красивые города те, где есть река – например, Москва или Вена. А ещё лучше, когда два берега имеют разную высоту: Киев, Будапешт, Гейдельберг или Зальцбург. Или сам город расположен на холмах: Баку, Сан-Франциско или Гонконг. Холмистый или горный рельеф – это беспроигрышный вариант, когда даже города с хаотичной и безвкусной застройкой выглядит космически круто, как Ла-Пас в Боливии.

Ну а вишенкой на торте становятся города у моря, а еще лучше – у бушующего океана! Например, Рио-де-Жанейро и Сидней.

Вишенкой на торте становятся города у моря, а еще лучше – у бушующего океана!

Кейптаун – город в ЮАР, омываемый океаном, обдуваемый солёными ветрами со всех сторон. Он ещё и расположен на холмах, окружающих две красивейшие скальные горы – Столовую Гору и скалу Голова Льва. Я очень много ожидал от Кейптауна, отправляясь в Южную Африку, и он многократно превзошёл мои ожидания. Фантастически красивый мегаполис из серии "50 городов, которые нужно обязательно посетить в жизни". Мегаполис, в который мне хочется возвращаться снова, как, к примеру, Лондон, Нью-Йорк или Гонконг.

Текст публикуется с разрешения автора

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