Шампанское, лобстеры, замки и барахолки. Франция с Иреной Карпой

Писательница и секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции называет места в этой стране, где советует побывать нынешней зимой

Париж

Если летите в Париж с желанием поймать за хвост дух Рождества — это не та широта. Конечно, здесь были рождественские базары с неважным горячим вином и пряниками, но лучше пить нормальное неразбавленное вино в одном из винных баров L’Avant Comptoir на Сен-Жермен или есть свежайшие устрицы в бистро Suffren. Можно поглазеть на витрины Printemps или Lafayette. Но более стильный декор в Le Bon Marché в Шестом районе. Здесь же рядом вкуснейший и сравнительно демократичный ресторанчик L’Épi Dupin и лучшее домашнее фуа-гра в погребке La Cantine du Vin en Bouche.

Страсбург

Советую побывать в Страсбурге — это сказочный город с его «маленькой Францией». Сама я туда в этом году не доехала, так что съешьте жареных сосисок и за меня. Арендуйте обычную квартиру с видом на крыши Старого города, охладите в ведерке со льдом шампанское — и будет вам сказка.

Альпы

Горы, Альпы, лыжи и фондю. Вообще я больше всего люблю раклет — вонючий горячий сыр с корнишонами и луковым мармеладом. Его здесь так же часто можно найти, как фондю. Но для неудачника, который, как и я, не катается на лыжах и приехал со всеми на горнолыжный курорт почитать книжечку — самое то. А бокал хорошего вина спасет от общего праздника жизни в каком-нибудь Шамони, Прапутеле или Варсе.

Нормандия и Бретань

Мощный океан, пустынные пляжи, огромные устрицы, свежайшие гребешки Сен-Жак, кальвадос, варенье из соленой карамели, свобода, кинематографичность и уют портовых ресторанчиков. Мои любимые — порт Барфлер, сказочный Онфлер и импрессионистская Этрета. Да в принципе хороша любая рыбацкая деревня, где утром у рыбаков можно купить живого лобстера и долго плакать над тем, как же теперь его готовить, если он шевелится.

Дордонь

Эта провинция — место рождения фуа-гра и всех членов его семьи: гусиного конфи, маринованных утиных грудок, паштетов из голубей с коньяком, из дикого кабана с ягодами можжевельника, из кролика с трюфелями. А еще там невероятные отели в замках за смешную как для Франции цену. И одна из лучших в стране барахолок, где можно отыскать иллюстрированную историю Франции — многотомное издание конца XIX века — за 10 евро. И все благодаря тому, что школьная библиотека, видите ли, решила устроить распродажу и собрать деньги на автобусную экскурсию.

Текст опубликован в №48 журнала Новое время от 27 декабря 2018 года. Републикация полной версии запрещена

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь