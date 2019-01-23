Сила слова. Как научиться рассказывать истории

Мастерство рассказчика пригодится всем — от преподавателей до топ-менеджеров

Уже больше 40 лет студенты Стэнфордского университета сами решают, кто из преподавателей накануне выпускного вечера прочитает им самую последнюю лекцию. Студенты выбирают лектора, который «захватил их сердца». Сделать это можно только интересным материалом и контактом с аудиторией. Студенческие опросы наглядно показывают, что преподаватели, умеющие говорить просто о сложном, приводить яркие примеры, рассказывать уместные истории, всегда становятся «магнитом» для студентов, которые вправе выбирать себе предметы для изучения. Например, на лекции биолога и нейрохирурга Роберта Сапольски ходят не только биологи, но и студенты филологического, юридического и других непрофильных факультетов. Все дело в хороших историях. Наверняка в вашей жизни тоже есть примеры хороших историй и людей, которых хочется слушать снова и снова.

Как это работает? Почему методология storytelling развивает свою актуальность? Как истории влияют на нас с вами, и как можно научиться рассказывать свои истории грамотно?

Storytelling — это способ передачи информации и нахождения смыслов через рассказывание историй. Метод используется как в психотерапии, где это направление получило название «нарративная психотерапия», так и в публичных выступлениях и в менеджменте, где это обычно называется оrganizational storytelling.

В каждой хорошей истории есть три важных составляющих: действие, эмоция и вывод. Чтобы научиться рассказывать истории, важно найти свои ответы на следующие вопросы:

Смысл — зачем я хочу поделиться историей, каково будет ее влияние?

Содержание — что важно выделить в моей истории, чтобы она была легкой для восприятия?

Структура — какими будут вступление, основная часть, кульминация и завершение?

Стиль — какое настроение у моей истории, как я могу передать его?

Психолог Гарвардского университета Говард Гарднер пишет о том, что «каждый великий лидер — великий рассказчик». С этим сложно спорить, ведь о лидерах мы знаем по их делам и репутации, которую передают нам истории этих людей.

Истории играют особую терапевтическую роль

Предлагаю продолжить и развить эту мысль. У каждой женщины и каждого мужчины есть истории, который отражают их характер, передают их уникальность и помогают чувствовать себя целостными и гармоничными людьми. Каждому из нас важно ощущать необходимость сформулировать свои внутренние смыслы и выразить их, поделиться своими историями. Ведь мы по-прежнему те же люди, которым для сохранения мира внутри необходимо «греться у костра», чувствовать поддержку и заботиться о других.

Моя личная история увлечения искусством рассказывать истории пришла из профессиональной деятельности. По образованию я преподаватель истории искусств. Для художников, скульпторов и архитекторов возможность придать форму истории — целая жизнь. В 2014 году, когда начались военные действия, и бизнесы стали мигрировать, ко мне пришли топ-менеджеры и попросили помочь поддержать. Вселить веру. Истории здесь играют особую терапевтическую роль и помогают нам лучше разобраться в себе и почувствовать единомышленников. Так методология storytelling получила новое дыхание в Украине. А потом пришли стартапы, IT, телеведущие, политики, врачи, учителя. Учиться замечать истории трансформации, видеть всю палитру красок — важная миссия методологии storytelling. Я стала проводником историй и помогаю людям учиться формулировать свои смыслы и уметь их вербализовать.

Создавайте свои теплые истории жизни, проживая каждый день со смыслом и любовью. Storytelling в помощь. Хорошие истории делают нас и нашу жизнь качественной, осмысленной и заметной.

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