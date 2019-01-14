Сладкая жизнь. Что самое опасное в конфетах

Гидрогенизированные жиры нарушают работу организма и приводят к различным заболеваниям

Расскажу про сладкую боль всего нашего населения — конфеты.

Промониторив многие марки, выяснила, что практически все в своем составе имеют:

- Сахар (мальтодекстрин, декстроза, лактоза, патока, глюкозы сироп, фруктоза)

- Жир кондитерский

- Жир растительного происхождения

- Эквиваленты какао-масла (это не какао-масло)

- Пальмовое масло

- Жиры растительные гидрогенизированные

- Крахмал картофельный

- Различные ароматизаторы и красители

- Консерванты и эмульгаторы

- Гидрокарбонат натрия (сода)

- Соль

- Подсолнечное масло

Если отсеять весь вред такого количества сахара, остается большой вопрос с жирами.

Так вот, самые страшные конфеты и все кондитерские изделия те, что содержат в составе непонятный растительный или кондитерский жир. Никто не пишет из чего он взят — собственно говоря, он может быть любой, даже гидрогенизированный.

Гидрогенизации обычно подвергают любой растительный (текучий) жир, насыщая его водородом и превращая в твердый. Для кондитеров это выгодно тем, что хранятся изделия из такого жира дольше, и срок годности увеличивается. Используют тот, что дешевле — кокосовый, пальмовый, рапсовый и так далее.

Хочу отметить, что само по себе пальмовое масло уступает многим другим по количеству ненасыщенных жирных кислот (к примеру, оливковое ими очень богато), но вот по другим параметрам, таким как содержание каротиноидов, токотриенолов и токоферолов (витамин Е) — превосходит. Также оно содержит олеиновую и линолевую жирные кислоты.

Но пальмовое масло и гидрогенизированное пальмовое масло — это два разных жира, точно так же как кокосовое масло и гидрогенизированное кокосовое масло. Впрочем, обычно пальмовое масло и так твердое — по своей химической структуре это насыщенный жир, как сливочное, кокосовое и масло какао, — потому чаще всего гидрогенизируют жидкие масла.

Синоним гидрогенизированного жира — трансжир.

Всем давно известно, что трансжиры в организме себя ведут не так, как обычный насыщенный или ненасыщенный жир. Они влияют на работу белковых молекул, нарушают передачу сигналов между гормонами и их рецепторами, а также ведут к нарушению нормальной работы поджелудочной железы и снижению чувствительности рецепторов к инсулину (инсулинорезистентность), что приводит к сахарному диабету 2-го типа, воспалительным процессам и впоследствии к ожирению.

Гидрогенизированные жиры, точно так же, как и насыщенные (к последним относят масло какао, пальмовое масло, сливочное масло, кокосовое масло и молочные/мясные жиры), способствуют возникновению атеросклероза и проблем с сердечно-сосудистой системой. Потому American Dietetic Association советует ограничивать их потребление — до не более чем 10% от общего количества жиров в рационе.

А Американское общество кардиологов рекомендует балансировать между 25-35% полезных жиров в рационе, из которых 7% приходится на насыщенные жиры.

Продукты на развес лучше не покупать

Хочу добавить, что калорийность любого жира в два раза больше, чем белков и углеводов — потому в любом случае увлекаться ими не стоит.

Исходя из всего вышенаписанного, если у вас нет проблем со здоровьем, и вы хотите какую-то вкусняшку, а приготовить дома из натуральных продуктов ленитесь, настоятельно прошу: потратьте хотя бы две минуты в магазине на то, чтобы прочитать состав вашего лакомства. В противном случае придется идти к врачу, а потом в аптеку.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, лучше всего даже не смотреть в сторону кондитерских изделий, а также и творожных десертов, фаст-фудов (неправильных), маргаринов, мороженого, всего, что приготовлено во фритюре, снеков, выпечки, чипсов и всех «недо»-продуктов. И однозначно не стоит есть вафли (читайте состав).

К слову, пальмовое масло есть и в продуктах детского питания — и это не страшно. Точно так же, как мифом является то, что оно не усваивается организмом. Любой нормальный желудочно-кишечный тракт способен расщепить жир благодаря ферментам — липазе, к примеру.

В противном случае выбирайте кондитерку без жиров вовсе — зефир, мармелад, пастилу и так далее. Сахара в ней очень много, но зато кроме сахара там практически ничего нет.

Продукты, на которых отсутствует этикетка — на развес, к примеру — лучше не покупать, или просить упаковку с указанным на ней составом.

И помните: во всем должен соблюдаться баланс и присутствовать здравый рассудок. От того, что вы будете съедать пару конфет в неделю, соблюдая сбалансированный рацион, никто не умрет. Проблемы начнутся у тех, у кого этот «сбалансированный» рацион поддерживается только за счет конфет и печенек.

Текст публикуется с разрешения автора

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