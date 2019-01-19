Сладкое и жирное. Как бороться со вкусными соблазнами?

Если вы хотите преодолеть тягу к вредной пище – начните с ревизии вашей жизни

В холодное время года особенно высок риск «подсесть» на так называемую комфортную еду, в первую очередь – сладкое и жирное. В особой зоне риска те, кто склонен к перееданию. Почему зимой сложно противостоять пищевым соблазнам и что с этим делать?

Еда – это отражение нашего эмоционального состояния. Человек переедает, когда ему одиноко, грустно, страшно и нет того, что для него очень важно. Пища, особенно если речь идет о блюдах, знакомых с детства и ассоциирующихся с семейными праздниками или домашним уютом, превращается в лекарство от тоски. Она становится лучшим другом, после «общения» с которым спокойно и комфортно. Отсюда и термин – комфортная еда.

Нам становится хорошо, потому что благодаря еде вырабатываются так называемые гормоны радости. Вообще, гормоны радости организм вырабатывает и без еды: когда мы общаемся с приятными нам людьми, занимаемся любимым делом или нежимся в пенной ванне. Но в определенные периоды жизни позитивных эмоций может быть меньше, чем негативных, и самый доступный и быстрый способ компенсировать их отсутствие – пища.

Комфортная еда – это в основном сладкое и жирное: кондитерские изделия, выпечка, шоколад, мороженое, жирное мясо, сыры, а также разные виды мучных изделий – хлеб, паста и тому подобное. Такие продукты особенно активно стимулируют синтез гормонов радости. А самое крутое сочетание – это продукты, одновременно содержащие и много сахара, и много жира. Потому так легко подсесть на тортики, печеньки и шоколадки. Причем это ведь не только обычный жир и сахар, а еще и трансжиры и усилители вкуса, которые сами по себе вызывают мощную зависимость.

Проблема в том, что избавиться от этой зависимости очень сложно. Организм привыкает синтезировать гормоны радости с помощью еды и все меньше вырабатывает их автономно. В итоге, когда вы принимаете решение сесть на диету, гормоны радости перестают поступать с едой, а сам организм их почти не производит. Отсюда – мощнейший стресс, раздражительность, тоска, которые часто заканчиваются срывами и перееданием. Летом проще – можно много гулять, наслаждаться солнцем, баловать себя свежими фруктами и ягодами. А вот зимой куда сложнее.

Ищите здоровые способы управления эмоциями

Если вы хотите преодолеть тягу к вредной еде, начните с ревизии вашей жизни. Иногда у нас не хватает смелости признать проблему, которая тянется годами, однако мы ее не решаем, потому что это болезненно и сложно. Кто знает – возможно именно сейчас наступил тот самый подходящий момент.

А еще мы заедаем травмирующие события, которые не прожили и не проработали. Обычно они связаны с блокированием принципиально важных для человека потребностей – с недостатком любви, самоуважения, одобрения, защищенности. Часто травмирующие события лежат на уровне подсознания и мешают не только наладить отношения с едой, но и отношения с собой, людьми и миром. Как можно быть счастливым, подсознательно считая, что ты для этого недостаточно хорош? Здесь надо серьезно работать – либо с помощью психолога, либо самостоятельно анализируя свою жизнь.

Разделите эмоции и еду. Ваше тело не виновато, что у вас есть внутренние проблемы – не заставляйте его страдать от переедания, вредной, напичканной химическими добавками еды и лишнего веса. Да, еда может дать пятиминутное облегчение, но она не решит ваши проблемы. Зато заставит страдать тело и приведет к чувству вины, что еще больше вгонит во мрак. И называйте вещи своими именами. Если вечером едите торт, то объясняйте себе, что вы едите его не потому, что голодны, а потому что не хватает смелости выйти из недостойных вас отношений или сменить надоевшую работу.

Перестаньте себя обвинять: «лечатся» комфортной едой чаще или реже абсолютно все, вы в этом отношении не уникальны. Если где-то болит, причем болит сильно, мы хватаемся за самое доступное, дешевое средство, чтобы получить хоть минутное облегчение. И да, в некоторых ситуациях это вопрос выживания.

Вы можете помочь своему телу, составив правильный, сбалансированный план питания. Будете есть натуральную качественную еду – избавитесь от чувства голода, и организм будет вырабатывать достаточно гормонов для хорошего, ровного настроения.

Вы можете отказаться от вредной еды в один день, немного пострадать, пока организм перестроится, и быстро выйти на нормальное питание. А можете постепенно заменять вредную еду на более полезную. Например, промышленные кондитерские изделия – фруктами или сладостями домашнего приготовления, сахар – стевией, а пшеничную муку – овсяной.

Активно вырабатываются гормоны радости от физической активности – не зря существует выражение «эйфория бегуна». Бегать не обязательно – найдите ту активность, которая будет вам в удовольствие.

Придумайте интересные занятия, которые будут отвлекать от еды. Например, всякий раз, как появляется желание съесть вредный продукт, просматривайте сайты с красивыми платьями, читайте, рисуйте, включайте музыку и танцуйте. Все очень индивидуально. Сначала будет сложно, но с каждым днем – все проще. Помните, как в детстве, когда вы были заняты увлекательной игрой, совершенно забывали о еде?

Зависимость от еды – это, в большинстве случаев, способ компенсации, заедание травм и стремление получить то, чего вам не хватает. Просто осознайте это и решайте проблемы на психологическом и физиологическом уровне. Ищите здоровые способы управления эмоциями, приведите свой внутренний мир в порядок, ешьте качественную пищу, тренируйтесь, находите интересные занятия, радуйте себя, и все обязательно получится.

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