Следы под елкой. Чего ждут дети в новогодние праздники. Блог Светланы Ройз

Праздник — это не столько подарки, сколько атмосфера, и если она будет яркой и доброжелательной, положительного заряда хватит надолго

Декабрь — время сезонных вопросов о том, поддерживать ли в ребенке веру в Деда Мороза (Святого Николая, Санту), дарить ли подарок, если ребенок плохо себя вел, и как позаботиться о том, чтобы ребенок не испугался актера — Деда Мороза на елке.

В каждой семье решают, как правильнее поступать с «верой в чудеса». В нашей — знают, что мы сами можем становиться проводниками волшебства, сюрпризов и доброты. Дочка ждет особенного чуда. В новогоднюю ночь под елкой рядом с подарками ее будут ждать следы Деда Мороза. На блюдце — надкусанное Дедом Морозом печенье, морковка и надпитое молоко. Она уже сама решила, что есть актеры, которые играют роль Деда Мороза, Святого Николая, Санты, а есть он — который и есть чудо.

Идея о том, что «хорошие» дети получают подарки, а «плохие» нет — манипулятивна. Ребенок не должен заслуживать право на праздник, право на любовь. Быть хорошим, быть удобным, не быть собой — это то, что становится нашим грустным взрослым сценарием. «Хорошие мальчики» и «хорошие девочки», вырастая, так и продолжают заслуживать и выслуживаться.

Угроза наказания, ожидание наказания переживаются тяжелее, чем само наказание. Любое насилие, а упоминание розог и ремня — это уже насилие, неприемлемо даже в самых высоких воспитательных целях.

Ребенок получает удовольствие не только от подарка, который может быть совсем маленьким и символическим, а и от чуда его ожидания. От музыки, елочных огней, квеста, который нужно пройти, чтобы найти подарок, следов Деда Мороза (на трафарет в виде стопы сыпется мука, получаются снежные следы), шуршания разрываемой обертки. И от предвкушения праздника на протяжении всего месяца с адвент-календарем.

Здорово, если в семье есть журнал подарков, в котором записаны желания всех членов семьи. Часто ребенку важен не столько сам факт покупки и обладания, сколько ощущение, что его желание услышано. Ребенку также важно видеть, что и у родителей тоже есть потребности и желания.

Избыточность выбора вызывает напряжение и панику. Говоря ребенку «ты можешь выбрать, что угодно», правильнее предоставлять выбор из двух, максимум трех объектов.

Если ребенок попросил что-то нереальное, например, живую лошадь, можно предложить вместе поразмышлять о том, что Дед Мороз заботится не только о самом ребенке, но и о лошади, и о соседях. И выбирает то, что было бы все же экологично для всех.

Если дети уверены, что у Деда Мороза можно попросить что-то огромное, хорошо сработает такой «метод» — письмо или записка от самого Деда Мороза или его помощников. «Я услышал о твоем желании, но у меня столько деток в мире, которым нужно подготовить подарки. В этом году я могу для тебя исполнить только часть твоих желаний. Выбери, пожалуйста».

Знаю истории, в которых дети предложили родителям попросить у Деда Мороза, например, дом. В этом случае мы сказали детям: «Знаешь, к каждому большому подарку нужно быть готовым. И для подготовки некоторых подарков нужно время и наши собственные усилия. Мы не всегда можем поддерживать порядок в нашей квартире, а для дома ведь нужно еще больше сил»

Ребенок не должен заслуживать право на праздник

Самый сложный вопрос: «Я знаю, что Деда Мороза нет. Это вы приносите подарки?». Когда-то важный урок преподал мне сын. Я решила подарить ему, восьмилетнему, чашку с логотипом из его любимого тогда сериала про изобретателей Эврика. Он увидел у меня в компьютере подготовленный для печати логотип. Когда под подушкой на день Святого Николая сын нашел чашку, он пристально посмотрел на меня и спросил: «Это ты или Святой Николай?». Я поняла, что если отвечу неправду, потеряю его доверие. Я молчала, собираясь с мыслями. А Мишка вдруг сказал: «Это Святой Николай тебя вдохновил?». «Да», — с радостью ответила я. Я говорила и говорю своим детям, что люблю чудеса и верю в них. И часто что-то или кто-то высший и светлый помогает нам стать проводниками чудес и радости в мире. Мы можем стать проводниками доброты, красоты, искренности. И я предлагаю становиться такими проводниками для знакомых и незнакомых людей.

Во время утренников очень важно помнить, что это праздник, а не экзамен, не отчетное мероприятие. И не выставка достижений и возможностей семьи. Иногда во время утренника хочется подойти к родителям, погладить по голове и сказать: «Вы такая хорошая мама, и ребенок ваш такой молодец — давайте просто улыбнемся ему. Это, правда, поможет ему больше, чем наши напряженные взгляды и подсказывание текста».

При любых материальных возможностях семьи, праздник — это не столько подарки, сколько атмосфера. Это тот заряд, который остается в памяти, нашей и наших детей. У нас есть несколько каналов восприятия, которые отвечают за ощущение праздничной атмосферы: обонятельный — в доме может пахнуть мандаринами, хвоей, корицей, выпечкой; визуальный — гирлянды, снежинки, елка; аудиальный — музыка, которая у нас ассоциируется с праздниками; канал телесных ощущений — я зимой достаю все, что есть пушистого и теплого; канал вкуса — для кого-то Новый Год ассоциируется с оливье, для кого-то с глинтвейном, для кого-то с имбирными пряниками; и канал отношений — семейные ритуалы, игры, традиции, фильмы. Чем объемнее будет праздник, тем больший заряд ощущения у нас сохранится. И тем больше ресурса в нем будет.

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