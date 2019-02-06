Сложите себе цену. Как начать зарабатывать больше?

У нас совсем мало времени здесь, на этой земле. И все же многие тратят большую часть жизни на бессмысленные и бесполезные вещи, которые не помогают в достижении настоящих целей — выполнении их миссии. Все дело в том, что большинство людей ценят свое время гораздо, гораздо ниже его реальной стоимости.

Они соглашаются на то, на что просто не имеют права соглашаться. Они отдают свои таланты, внимание и силы тем, кто берет, берет и берет. Они тратят часы на низкопробные телешоу и социальные сети, в то время как должны быть продуктивными и эффективными. Многие могли бы заработать целое состояние, если бы правильно использовали время. Однако вместо этого они тратят его непродуктивно, а потом чувствуют себя разбитыми, несчастными и застрявшими.

Но что было бы, если бы вы начали выше ценить свое время? Как бы это изменило вас? Вашу жизнь? Вашу семью? Ваше благосостояние?

Представьте, что час вашего времени стоит $1000. Как бы выглядела ваша жизнь? Каких людей вы больше не стали бы терпеть? На какие проблемы прекратили тратить время? А что наоборот — начали бы делать? Ваши результаты оказались бы невероятными. Вы стали бы в разы продуктивнее, сосредоточеннее и эффективнее.

Занятость – не почетный знак, это признак слабости

Нужна дисциплина, чтобы не превратиться в «занятого человека».

Ваш мир и ваше окружение отберут все ваше время, если вы им это позволите. Ваше время мало чем отличается от чековой книжки: если вы не будете планировать бюджет, у вас ничего не останется к концу месяца. Ваша жизнь тратится впустую когда вы делаете неблагодарную работу для неблагодарных людей, изначально не заслуживавших вашего времени.

Мы все заняты — работой, семьями, друзьями. Быть занятым не плохо. Но, цитируя автора бестселлеров Джеффа Гоинса: «Самые успешные люди из тех, кого я знаю, не заняты. Они сосредоточены».

Сосредоточены ли вы на том, чтобы делать явные шаги по направлению к тому, что действительно имеет значение? Или вы просто «заняты»?

Когда вы заняты, вы действуете на автопилоте. Вы не замечаете, как час за часом ускользает то время, которое вы никогда не вернете.

Древнегреческий философ Сенека писал: «Участь всех занятых людей незавидна, но несчастнее всех те, кто занят даже не своими делами. Если эти люди захотят узнать, насколько коротка их жизнь, пусть задумаются над тем, сколь малая ее часть принадлежит им самим».

Кто распоряжается вашим временем? Вы? Или все остальные?

Занятость и стресс — это враги

Большинство людей дорожат своей «занятостью». Они заявляют о ней с гордостью, будто это почетный знак. Но для многих эта «занятость» является ничем иным, как способом отвлечься и отодвинуть на потом то, что действительно имеет значение. Им просто нравится чувствовать себя занятыми.

Для первоклассных деятелей занятость и стресс — враги. Они признак того, что вы отклонились от курса. Они означают, что вы были ленивыми и недисциплинированными и позволили слишком многим неважным задачам увести вас от того, что действительно значимо.

Наиболее успешные люди не терпят бесполезной работы и не распыляются. У них кристально чистое видение своих целей, и изо дня в день они делают то, что должны делать, чтобы достичь их.

Успешные люди не терпят бесполезной работы и не распыляются

В своей выдающейся книге Глубокая работа Кэл Ньюпорт рассказывает, как добиться невероятной продуктивности, устраняя все отвлекающие факторы и входя в состояния потока: «Занятость и изнурение должны стать вашими врагами. Если у вас хронический стресс и вы работаете допоздна, вы делаете что-то не так. Делайте меньше. Но то, что вы делаете, делайте с полной, предельной сосредоточенностью. А когда закончите — сверните все и идите наслаждайтесь остатком дня».

Глубокая работа подразумевает полную сосредоточенность и качественное выполнение колоссальных объемов за очень короткое время. Вы сможете сделать значительно больше, сфокусировав усилия, нежели отвлекаясь и тратя гораздо больше времени.

Вы стремитесь к невероятной продуктивности? Тогда учитесь предельно сосредотачиваться, что бы вы ни делали. Если вы не управляете своим временем, оно будет управлять вами.

Кем вы себя считаете, тем вы и есть

Вы сами показываете людям, как вести себя с вами. Если вы даете понять, что ваше время раздается даром и ничего не стоит, они будут вести себя соответственно. Но если вы приучите людей к тому, что ваше время дорого, важно и ценно, они ответят должным образом.

Кем вы себя считаете, тем вы и становитесь. Если вы думаете, что ваше время стоит всего несколько долларов в час, вы начинаете вести себя, исходя из этого. Вы соглашаетесь на бессмысленную и бесполезную нагрузку. Но если в душе вы знаете, что ваше время имеет ценность, люди учтут это. Люди отнесутся к этому с уважением. Люди будут вести себя с вами иначе.

Уильям Ирвин пишет: «Люди несчастны по большей части потому, что не знают, что по-настоящему ценно»

Если вы не будете уважать себя и свое время, вы станете несчастными, озлобленными и уставшими. Ваше тело и разум жаждут мастерства и свободы. Но вы не сможете получить ни того, ни другого если ваше время низко ценится и легко тратится.

Вы становитесь тем, кем вы есть. Вы привлекаете то, что вы ищете.

Когда я только начинал писать, я был невысокого мнения о своих способностях. И потому потратил много времени на сомнительные занятия — например, умолял других непопулярных и неизвестных блогеров разрешить мне писать гостевые посты.

Мне никто не отвечал. Меня крайне редко приглашали писать. Думаю, люди видели, как мало я сам себя ценил, и не хотели помогать мне. И я даже не виню их.

Лишь спустя годы я, наконец, начал уважать свое время. Я стал отказываться от большинства вещей. У меня была миссия, и я не хотел тратить свое драгоценное время на то, что не поможет мне достичь моей цели.

Я отклонял высокооплачиваемые, волнующие, интересные предложения. Потому что они были не тем, что мне действительно нужно. В конечном счете все они были пустой тратой того времени, которое мне было необходимо, чтобы сосредоточиться на своем предназначении.

Ваши мысли определяют вашу судьбу. Относитесь к своему времени как к ценному ресурсу, и люди начнут относиться к нему так же.

Вы можете делать удивительные вещи, но только если у вас есть на это время

Возможно, вам следует чаще говорить «нет». Всякий раз, когда вы говорите чему-то «да», вы говорите «нет» дюжине других возможностей. Самые успешные и выдающиеся люди почти всему говорят «нет», говоря «да» лишь нескольким вещам. Тем, которые определяют их карьеру, наследие и средства к существованию.

Уоррен Баффет, выдающийся инвестор, состояние которого оценивается в более чем $70 млрд, сказал, что из каждой сотни возможностей, которая перед ним раскрывается, он может использовать лишь одну или две. По-настоящему успешные люди говорят «нет» большинству вещей, потому что большинство вещей не приведет их туда, где они действительно хотят оказаться.

Стив Джобс тоже разделял это мировоззрение. Несколько десятилетий назад он сказал: «Люди думают, что сосредоточиться — это значит сказать «да» тому, на чем ты должен сконцентрироваться. Но это совсем не так. Сосредоточиться — значит сказать «нет» сотням других хороших идей. Вы должны тщательно выбирать. На самом деле я горжусь тем, сколько не сделано, не меньше чем тем, что я сделал. Инновация — это «нет», сказанное тысячам вещей».

Процесс отсеивания просто хороших возможностей ради действительно великолепных становится проще, когда вы оцениваете свое время в $1000 в час. Все, что заслуживает того, чтобы потратить на него столь ценное время, по всей видимости, стоящая вещь.

В завершение

Множество людей живут бешеной, занятой жизнью. Они несут свою занятость, как почетное знамя, и хвастаются своим перегруженным графиком.

Откровенно говоря, большинство людей предпочитает небольшой подъем дофамина от расставления галочек в списке завершенных дел выполнению по-настоящему важной работы.

Как вы оцениваете свое время? Вспомните все, что вы сделали за эту неделю. Какие из этих дел заслуживают того, чтобы тратить на них время стоимостью $1000 в час?

Сколько занятий на самом деле было пустой тратой времени?

Цените свое время так, как оно того заслуживает. Чем выше вы его цените, тем более важной и плодотворной работой вы будете заниматься — и тем реже будете становиться пленником заурядных и бессмысленных задач.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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