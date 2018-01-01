Собираемся в бассейн. Что можно есть перед плаванием? Советы спортсменки

Для эффективной тренировки в бассейне следует уделить особое внимание своему завтраку

Для начала напомню, что для скоростных коротких дистанций тело берёт энергию в первую очередь из углеводов. Жиры начинают сжигаться на длинных дистанциях. В предложенных вариантах акцент будет делаться на углеводную загрузку, поэтому мы выбрали старую добрую овсянку, но с интересными добавками. Будет вкусно и просто в приготовлении!

Завтрак № 1. Овсянка с тахини

Ингредиенты:

1 столовая ложка тахини (паста из кунжута);

150 мл молока (любого на ваш выбор);

100 г грубых овсяных хлопьев;

2 небольших банана, нарезать;

1/2 чайной ложки молотого кардамона или семена кардамона из двух коробочек (растереть);

Подсластитель по вкусу (мёд, стевия, сахар);

1 столовая ложка поджаренного кунжута.

Приготовление. Смешайте тахини с одной столовой ложкой молока и одной столовой ложкой воды. В небольшую кастрюлю добавьте 300 мл воды, 100 мл молока, кардамон, один банан, овсяные хлопья и щепотку соли. Варите смесь на небольшом огне пять минут, постоянно помешивая ложкой.

Когда каша будет готова, разлейте её по двум тарелкам, добавьте подсластитель по вкусу и оставшийся банан. Разделите поровну смесь тахини с молоком и оставшееся молоко. Посыпьте подсушенными семенам кунжута и наслаждайтесь.

Завтрак № 2. Овсянка с тыквой

Ингредиенты:

120 г грубых овсяных хлопьев;

80 г изюма;

1/2 чайной ложки молотой корицы;

320 г натёртой на тёрку тыквы;

2 упаковки йогурта по 150 мл;

25 г измельченных грецких орехов;

Молоко и подсластитель (по желанию).

Пропускать завтраки нельзя, особенно если вы на диете

Приготовление. Смешайте в большой кастрюле овсяные хлопья, изюм и корицу. Залейте одним литром воды и оставьте на ночь. Утром добавьте туда натёртую тыкву и варите на среднем огне 8-10 минут или до тех пор, пока не приготовиться овсянка, а тыква станет мягкой. Если каша слишком быстро будет становиться густой, добавьте в процессе варки немного воды или молока.

Разделите готовую кашу на две порции. В одну добавьте 150 мл йогурта, орехи и подсластитель по желанию. Вторую часть можно отправить в холодильник и использовать на следующий день.

Завтрак № 3. Овсянка с киноа

Ингредиенты:

75 г киноа;

25 г грубых овсяных хлопьев;

4 коробочки кардамона;

250 мл молока (любого на ваш выбор);

2 банана, нарезанных кусочками;

Подсластитель по вкусу.

Приготовление. Смешайте овсяные хлопья с киноа, выложите в кастрюлю, добавьте коробочки кардамона. Залейте смесь 250 мл воды и 100 мл молока. Доведите кашу до кипения и варите до тех пор, пока не появится кремовая консистенция (примерно 15 минут). То есть пока овсяные хлопья и киноа не станут мягкими. Затем добавьте оставшееся молоко и варите ещё около пяти минут.

Готовую кашу выложите в тарелки, добавьте подсластитель по вкусу и бананы.

Кроме этого есть ещё много других вкусных, полезных завтраков, которые обеспечат необходимым количеством энергии перед заплывом.

Идеи для завтраков перед стартом:

Овсянка на молоке, тост с ореховой пастой, кукурузные хлопья с йогуртом и фруктами или цельнозерновая вафля с кусочками фруктов и творогом.

Салат из свежих фруктов и ягод с заправкой из йогурта и мёда.

Тосты из цельнозернового хлеба с джемом и ореховой пастой.

Яйца (омлет, всмятку, вкрутую, глазунья) с овощами и цельнозерновым хлебом.

И помните, завтраки не просто дают нам энергию. Они разгоняют метаболизм и иммунную систему. Пропускать их нельзя, особенно если вы на диете

Приятного аппетита!

Текст публикуется с разрешения автора

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