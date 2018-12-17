Собраться с мыслями. Почему так важно выбрать свою жизненную философию. Блог Дариуса Фору

Сформировав свои взгляды, вы перестанете отвлекаться на то, что думают другие, и сможете заняться собственной жизнью

Как часто вы заканчивали читать книгу и ставили ее обратно на книжную полку? Или как часто вы одалживали книгу, знакомились с ней и возвращали назад?

Есть разница между тем, чтобы прочесть и прожить книгу. Большинство из нас просто читают. И это хорошо, потому что вы можете читать сотни книг, но прожить удастся лишь несколько.

Но зачем вам вообще проживать книги? И что это означает?

Когда вы живете книгой, изложенная в ней философия становится вашей собственной. Идеи из книги вы превращаете в свой образ жизни. Впервые я узнал об этом, когда прочел книгу Пьера Хадо Философия как образ жизни.

В этой книге Хадо, известный историк философии, берет уроки древних философов и превращает их в ежедневные упражнения, которые мы можем практиковать. Например, многие древние философы говорили о том, что нужно жить настоящим моментом.

От Сократа до Аристотеля, от Марка Аврелия до Эпикура — различные мыслители говорили об одном и том же. Но говорить и делать — это разные вещи.

То же и с чтением. Вы можете прочесть сотню книг, но при этом ничему не научиться. Весь смысл мудрости в ее применении. Именно здесь большинство из нас сбивается в пути.

Как я практикую философию

Я читал книги по философии с 17 лет. И из всех философских учений, о которых прочел, мне ближе всего стоицизм. Я пришел к этому выводу после 13 лет и сотен прочитанных книг.

Я понимаю, что прочел только часть всей доступной литературы по философии. Но в какой-то момент вы можете сказать, какая философия для вас приемлема, а главное, какая — нет.

Например, я не могу причислить себя к пессимистам, скептикам или нигилистам. Это слишком серьезно для меня. Мне нравится размышлять, но я всему ищу причину. На такие вопросы, как «Какова цель жизни?» или «Существует ли Бог?», на мой взгляд, легко найти ответы.

Целью жизни является то, что вы решите сделать этой целью. И Бог существует, если вы решите, что Бог существует. Нет никаких внешних сил, которые могли бы решить что-либо за вас. Это ваша жизнь, и вы определяете, как смотреть на мир. Будьте заняты тем, чтобы прожить хорошую жизнь, а не тем, какого мнения придерживаются другие.

Вы можете прочесть сотню книг, но при этом ничему не научиться

Это моя точка зрения. Исходя из нее, вы могли бы назвать меня индивидуалистом, прагматиком и стоиком. Отчасти потому, что я всегда был таким. Но дело не только в моей природе: я также взращивал и практиковал свои идеи.

Вот как я практикую философию:

Когда я читаю книгу по философии, всегда вступаю в психологический диалог с автором. Хочу сделать его идеи моими. И делаю это, визуализируя ситуации, в которых мог бы их применить. Например, когда стоики пишут о том, как не привязываться к вещам, я думаю об объектах в моей жизни. Понимаю, что мне не принадлежит ни один из них. Я просто одалживаю их.

Я перечитываю несколько любимых книг. Мой фаворит на все времена — Энхиридион Эпиктета. Я повсюду ношу эту книгу с собой и ежедневно читаю несколько абзацев.

Я размышляю над жизнью. Каждый день уделяю время укреплению своих стоических идей. Например, ведя дневник. Важно сформулировать свою жизненную философию собственными словами. Я стараюсь писать о том, что происходит в моей жизни. Если вы живете правильно, вам всегда приходится делать что-то непростое. Если вы делаете это, вам всегда есть о чем писать. Если вы не знаете, о чем писать, вам нужно делать больше.

Я формировал этот мыслительный процесс в течение 13 лет. Это принесло мне большую пользу. В итоге моя жизнь стала более последовательной, спокойной и, что самое главное, более полноценной.

Я понял, что обладание собственной жизненной философией помогает наслаждаться жизнью. Вас больше не заботят различные мнения других людей. Вместо этого вы смотрите внутрь себя и сосредотачиваетесь на своей жизни.

И что это единственная вещь, которая имеет наибольшее значение. Если вы в состоянии контролировать собственную жизнь, вы автоматически начнете влиять на окружающих. Сначала вы поможете своей семье, затем друзьям, коллегам и, возможно, даже незнакомым людям. Просто посмотрите на то, как философия помогла миллионам людей на протяжении тысячелетий.

Одни люди вдохновляли других. А теперь, надеюсь, и вы сможете передать факел.

Перевод НВ

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