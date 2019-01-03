Своими силами: как достичь запланированного и не остановиться на полпути. Блог психолога Натальи Гаевский

Полагаться на принцип "как-то да будет" — это путь к разочарованию

Большинство людей, думая о будущем, говорят: "Как-то оно будет...". Но так просто ничего не происходит. Если ничего не представлять, не планировать — конечно, жизнь не остановится, все как-то сложится, но насколько это будет соответствовать тому, что хотите вы? Вот в чем главный вопрос (...)

Уметь планировать следующий год — действительно очень важно. Это — шаг к изменениям в жизни. Однако, прежде чем распланировать все, стоит выставить приоритеты.

Остановитесь на минутку. Задайте себе несколько вопросов: "Что для меня важно сейчас? В перспективе? Почему это для меня важно? Если я не получу желаемого, как это повлияет на мою жизнь?".

Уделите время ответам, не делайте этого одномоментно, чтобы сделать. Растяните удовольствие на день-два. Прислушайтесь к себе, к своим потребностям, к своему внутреннему голосу.

Первый шаг: нарисуйте круг и разбейте его на несколько частей. Их должно быть столько, сколько важных частей в вашей жизни: например, один сектор — работа, второй — семья и так далее. Можно пользоваться стандартными кругами со стандартным набором частей, но потратьте на минуту больше времени и сделайте индивидуальній круг "под себя", впишите в него те части жизни, которые для вас важны. Не обязательно заполнять все сектора. Главное — прислушиваться к себе, определиться, что является наиболее актуальным.

Второй шаг: определитесь, насколько вы довольны каждым из этих секторов. Для этого воспользуйтесь шкалой от 0 до 10. Например, семью по десятибалльной шкале оцениваете на восемь — ведь понимаете, что на десять нужно было бы больше времени проводить наедине с мужем, но маленький ребенок отнимает практически все время. Или, например, живете в гражданском браке и хотите узаконить отношения. Закрасьте этот сектор цветным карандашом. Каким угодно, доверьтесь своей интуиции. Работу, скажем, вы оцениваете в пять баллов, поскольку понимаете, что на десятку она должна быть интересной, выше оплачиваемой.

Будьте откровенны с собой. Четко выясните для себя реальное положение вещей и то, чего хотелось бы достичь. Здесь не надо особой фантазии, главное не сдерживать себя, не устанавливать рамки, мол, мне это и не "светит". Пока так думаете, не будет вам никаких шансов.

Когда определитесь с этим, переходите к стратегическому и тактическому планированию.

Стратегическое планирование — это когда, находясь в 31 декабря 2018 года, мы переносим себя в 31 декабря 2019 и с той позиции смотрим на то, что удалось достичь в течение года. Даем себе разрешение на успех, на достижения, на гибкость. Загляните в ваш круг и представьте, например, что у вас появилась высокооплачиваемая и интересная работа. Надо очень четко представить себе эту картинку. Помните — ваше будущее рождается у вас в голове. Визуализация планов — очень важна.

Часто люди оправдывают свое бездействие тем, что все их фантазии, мечты вроде абсолютно ничего не стоят. Мол, все решают "высшие силы". У каждого из нас свои эксклюзивные "предрассудки".

Не обязательно, что все на 100% будет именно так, как вы запланировали. Даже если у вас что-то не получится — это никогда не будет полным крахом. Если есть определенное представление, вы уже четко знаете, куда идете, чего хотите. Даже если то, что вы запланировали, происходит лишь на 10% — это уже победа. Итак, где-то что-то надо откорректировать, понять, подправить, чтобы двигаться дальше.

Какими бы неблагоприятными ни были обстоятельства — всегда есть место для шага вперед. Не бойтесь мечтать, но и в небе не летайте. Главное — не отрываться от нынешнего фундамента, потому что это — реальность. Если вы представите, что заработали миллионы, сидя в декрете без образования и без всякого опыта, получите лишь разочарование.

Следующий этап — тактическое планирование. Он также очень важен, поскольку это мостик из практических действий, которые ведут к совершению ваших замыслов. Иными словами, тактическое планирование — это то, что мы будем делать, чтобы достичь картинки, которую вы представили.

Стоит взять большой лист бумаги формата А2 или А3. Разбейте его на три части. Первую розграфить на 12 квадратов по количеству месяцев в году. Вторая и третья части соответственно — "ресурсы" и "риски".

Сначала надо распределить время, которое у вас есть, на весь год. К примеру, чтобы работа стала более интересной, можно начать новый проект. И сделать это вполне возможно уже в январе, скажем, с 20 до 28 числа. Это и нужно вписать в таблицу, где есть место для планов по месяцам.

Думаете, сложно? И затратно? Наоборот, сложно и затратно не нести ответственность за свое время и за свою реализацию.

Всегда есть место для шага вперед

Распишите свои планы по месяцам. Это такая схема, по которой уже можно начинать двигаться. Не обязательно, что оно именно так будет. Но если вы это все видите реалистично, вы чувствуете почву под ногами, чувствуете увереннее.

Основное на что надо обращать внимание, — ресурсы и риски. Ресурсы — это то, что помогает достичь цели. Риски — то, что может повредить на этом пути. Очень важно просчитывать эти моменты, тогда и разочарований будет значительно меньше.

Например, ресурсом для проекта могут быть знакомства, а также то, что вы — умный, коммуникабельный и так далее. Но не следует переоценивать свои возможности. Риском может быть, например, то, что директор на время, когда вы запланировали показать проект, поедет за границу. А еще — проект ему может просто не понравиться, или он найдет там много недостатков.

Или другой пример: если, например, в марте вы планируете поехать на конференцию за границу, куда вас уже пригласили. В чем тогда ваши ресурсы? В том, что вы прекрасно подготовили доклад, позаботились о дороге, жилье. Риск в том, что вам просто могут не открыть визу, или вы заболеете. Учитывать это нужно обязательно. Однако, если человек говорит, что у него ничего не получится, у него действительно это не получится, потому что он так настроен.

Мы можем не видеть в своей жизни ничего хорошего впереди и бояться будущего. Часто такой страх связан с тем, что человек боится брать на себя ответственность. Ведь если он напишет, что должен запустить проект в определенный срок, то возьмет ее на себя. А это — нелегко. Проще сказать: "Я бедный, немощный, от меня ничего не зависит... У нас государство такое", — вместо того, чтобы "забить" на свою лень и отмазки, взять на себя ответственность и действительно чего-то достичь.

Надо верить в себя. Даже если это сложно. Особенно, если это сложно! Если не удалось реализовать определенные планы, все риски оправдались, надо четко уяснить — хотите ли вы действительно этим дальше заниматься. Если так, то автоматически переносите задания на другой месяц. И думаете, что вам может помочь все реализовать в другой период.

Мы можем, даже потерпев неудачу, двигаться дальше, не теряя самоуважения, потому что понимаем, в чем наши риски. И даже если появятся новые, мы воспримем все правильно (...)

Главное — верить, что даже если не 100% из запланированного, а хотя бы один процент сбудется — это уже ваша огромная личная победа.

Текст публикуется с разрешения автора

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