Согласие на секс: смешон ли новый закон. Мнение психолога

Очень важно чтобы «да» было уверенным с обеих сторон

«Закон о сексе», вступивший в силу 11 января этого года — большой шаг по юридической защите женщин и удовлетворение одного из основных требований Евросоюза. Эта так называемая Стамбульская конвенция действует во многих западных странах и наконец была принята и в нашем государстве.

Одно из главных ее положений — расширение понятия «изнасилование». Если в старом законе это правонарушение трактовалось как физическое насилие, шантаж или использование бессознательного состояния жертвы, то сейчас в формулировку ввели понятие «отсутствие добровольного согласия». И именно эта деталь наиболее существенна. Большинство актов насилия происходит под давлением, часто со знакомыми людьми, и даже если женщина поначалу говорит «нет», то все равно остается под сильным прессингом до тех пор, пока не согласится. При этом по старому закону в таких случаях вроде бы ничего криминального и не происходило — жертва не кричала, не сопротивлялась, физически ее никто не принуждал, значит, насилия и не было. Отныне изнасилованием считается сексуальный контакт без явного добровольного согласия.

Не бывает насилия без последствий

Как показывает многолетний психотерапевтический опыт, не только физическая форма насилия наносит глубокий и долгоиграющий ущерб психике человека. Можно привести массу примеров из практики, когда клиентки приходят с проблемами в личных и сексуальных отношениях, невозможностью построить близость с партнером, отсутствием оргазма, а то и с серьезными наркотическими и алкогольными зависимостями и каждая из них в итоге вспоминает какой-либо случай: или в детстве дядя терся в автобусе, или сосед поймал в подъезде и облапал, или незнакомец в кустах мастурбировал при девочках, не говоря уже о более серьезных травмах, таких как физическое изнасилование или инцест.

Об этом не принято говорить, да и некому. Родители первыми скажут «сама виновата», общество осудит: «Нацепила короткую юбку – сама нарывалась». В итоге вина и стыд покрывают тяжелейшую травму.

Важность добровольного согласия имеет физиологические обоснования

А у скольких женщин сексуальная жизнь начинается с запугиваний, шантажа, грубых манипуляций, которые применяют мужчины, чтобы добиться своего. И в будущем это — зачастую забытое и вытесненное — событие ломает всю жизнь: ставит крест на счастливых отношениях, разрушает самооценку, влияет на реализацию в социуме.

Сложно даже предположить, сколько женских судеб искалечено инцестом, совращением малолетних, когда взрослые мужчины (а часто это были родные и хорошо знакомые люди) ложились в постель к малолетним девочкам и пользовались их невинностью, детской незрелостью, непониманием и просто страхом.

Все эти случаи объединяет одно — сексуальные действия без согласия, но и без применения физической силы. Научно давно доказано, что такого рода насилие кардинально меняет судьбу человека. И для излечения необходимы годы глубокой психотерапии, полная душевная реанимация.

Новый закон признает ущерб, становится на сторону жертвы, снимает с нее вину и возвращает ее обидчику. Ведь пострадавшие женщины часто сами оправдывают насильников — «я же тоже хотела этого мужчину», «я же его спровоцировала», значит, «сама виновата». И живут с этой неподъемной виной, боятся мужчин и закрываются от них, подавляют свою естественную сексуальность, отчего их жизнь превращается в тень жизни, отношения — в разочарование, секс — в обязанность и так далее.

Секс по согласию заложен в нас эволюцией

Согласие на секс, вызвавшее такую бурю обсуждений в интернет-пространстве, является очень важной составляющей в отношениях. Даже на начальных этапах, когда происходит первая физическая близость между партнерами, очень важно чтобы «да» было уверенным с обеих сторон. И если хотя бы с одной стороны есть сомнения, то лучше отменить или отложить это событие в паре.

Важность соблюдения принципа добровольного согласия имеет вполне физиологические обоснования. Как известно, центральная нервная система (ЦНС) человека состоит из двух основных частей — симпатической и парасимпатической. За возбуждение отвечает симпатическая нервная система. У мужчины механизм желания простой: он в активном состоянии — симпатика доминирует — мужчина готов.

Женский же механизм возбуждения сложнее: когда включена симпатическая система, то есть женщина находится в стрессе (проблемы на работе, с детьми, домашние заботы, неблагоприятная окружающая обстановка и прочее), она чаще всего не расположена к сексу. А если близость и произойдет, то тревога и беспокойство помешают получить удовольствие. Это природа инстинкта, эволюция: в первобытные времена было слишком рискованно зачинать детей в небезопасной среде или с ненадежным партнером, это был вопрос жизни и смерти для женщины и ее потомства. И этот механизм работает до сих пор.

Женщине важно расслабиться, довериться, почувствовать себя в безопасности, то есть переключиться на парасимпатическую нервную систему — только после этого приходит сексуальное возбуждение. Вот почему так важна обстановка, в которой не должно быть никаких раздражителей и источников стресса, прелюдия, предварительные ласки и надежный, принимающий, любящий мужчина. Не зря говорят, что женский секс начинается с приятной беседы.

Но бывают периоды у женщины, когда этот механизм может дать сбой — овуляция. Тогда не требуется переход от симпатики к парасимпатике, возбуждение работает по мужскому принципу, либидо растет, безопасность и среда уже не так важны, разборчивость в выборе партнера, места и обстоятельств снижается. Это очень важно знать как женщинам, так и мужчинам.

Согласие на секс в семейной жизни

В семейных отношениях насилие проявляется в том, что женщина терпит. Когда мужчина настойчиво проявляет желание, женщина часто идет наперекор себе, думает «ну потерплю немного... ему же нужно... я же обязана...». И уступает раз, другой, третий. В это время ее психика на самом глубинном уровне начинает воспринимать секс как насилие. Это происходит бессознательно, и если такие эпизоды случаются регулярно, со временем женщина инстинктивно начинает воспринимать своего мужа как насильника. Хотя на сознательном уровне это по-прежнему ее любимый супруг, и сложно понять, куда же делось ее сексуальное желание, почему все чаще хочется избегать близости, почему ей так неприятны его прикосновения. Инстинкты руководят нами на очень глубоком уровне, и это стоит учитывать в отношениях.

Поэтому терпеть и соглашаться на секс против своей воли женщине не стоит: последствия могут оказаться губительными как для нее, так и для отношений. А мужчине нужно учитывать особенности женской психики, не давить и не настаивать. Женщина всегда чувствует, расположена она к сексу или нет, и знает, как дать понять это мужчине. Если в семье выстроена глубокая близость, партнеры чутко относятся к состояниям и желаниям друг друга, секс всегда происходит по согласию. При этом каждый из партнеров имеет право отказать, а другой — принимает это спокойно, без обид и претензий.

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