Спастись от осьминога. Как не позволить чувству вины управлять вашей жизнью. Блог психолога Натальи Гаевской

При первых симптомах вины стоит задать себе несколько вопросов, которые способны достаточно быстро все расставить по местам

«Если бы вы меня попросили изобразить чувство вины в виде какого-то животного, я бы, наверное, выбрала осьминога. Со скользкими, холодными щупальцами, которые опутывают все твои внутренности, сжимают их изо всей силы и не отпускают. Бывает, я просыпаюсь утром с непонятной виной, как будто на мне – тысячи преступлений... И я готова на все, лишь бы избавиться от этого ощущения", – эти слова во время одной из консультаций я услышала от молодой девушки (публикую с ее разрешения), которая привыкла во всех проблемах обвинять только себя.

На самом деле чувство вины – сложная смесь из страха и аутоагрессии. И как стремление избавиться от этого «букета», любое чувство вины преследует цель наказать человека за отклонение в своем поведении и мышлении от ожиданий других, которое осуществляется автоматически. Другими словами, можно сказать, что чувство вины – это одно из самых сильных чувств, руководящих нашим поведением в межличностных отношениях, во многом корректируя их.

Самое неприятное и опасное во всей этой истории то, что таких людей достаточно часто окружают манипуляторы, которые с превеликим удовольствием пользуются этой особенностью в свою пользу для достижения желаемого результата.

К сожалению, чаще всего манипуляторами оказываются самые близкие люди – родители, партнеры в браке, дети. Именно они зачастую могут не считаться с потребностями и желаниями, превращая и без того несладкую жизнь отягощенного чувством вины человека в настоящее испытание.

Чтобы не попадаться «на удочку» желающих проманипулюваты вашим чувством вины и четко различать виноваты вы в причиненном ущербе, или на вас «навешивают всех собак», стоит при первых симптомах вины задать себе несколько вопросов, которые способны достаточно быстро все поставить на свои места:

Какими были ожидания человека, перед которым я чувствую себя виноватым, в отношении меня и моих действий? Как мне нужно было вести себя, чтобы не чувствовать себя виноватым?

Например, ребенок чувствует себя виноватым, потому что получил плохую оценку в школе и тем самым не оправдал ожиданий родителей. То есть, для того, чтобы у него не возникало чувства вины, он должен была бы приносить только хорошие оценки.

Или другой пример: жена чувствует себя виноватой, потому что не успела приготовить ужин, потому что пришлось задержаться на работе. Чтобы не чувствовать себя виноватой, она должна все и везде успевать, несмотря на обстоятельства. Насколько объективными и реалистичными являются мои представления об ожиданиях этого лица относительно моего поведения? Насколько объективными и реалистичными является представление этого человека о моих возможностях и ограничениях? Насколько объективно я оцениваю результат причиненного вреда? Не преувеличиваю (не умаляю) ли последствий своих действий? Могу ли я возместить причиненные убытки? Что зависит от меня, а что неподконтрольно мне? Могу ли я попросить прощения, то есть признать, что есть моменты, где я могу ошибаться и принимать неверные решения? Или другими словами, могу я принять и признать собственную неидеальность?

Текст публикуется с разрешения автора

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