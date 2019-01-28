Спорт самых влиятельных. Как c помощью велосипеда достигать бизнес-целей

Николя Саркози, Арнольд Шварценеггер, Джордж Буш и еще десятки топовых политиков используют велосипед для улучшения здоровья

Представим, как вы крутите педали велосипеда. Что с вами происходит? Тело активно работает: тренируется сразу несколько групп мышц, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, но при этом отсутствует ударная нагрузка. Такие регулярные тренировки делают вас выносливей, сильней и жизнеспособней без вреда для здоровья.

«В 2016-м году мне прооперировали ногу, надо было на костылях ходить два месяца. Зато через две недели я уже сел на велосипед. Представь картину: я выхожу из дома на костылях, сажусь за руль, доезжаю до трассы, хромаю до багажника, достаю вел и еду тренить десятки километров!», — вспоминает профессиональный тренер и мастер спорта по триатлону Алексей Щербина. Он уверен: популярность велоспорта растет, а шоссейник становится пропуском в мир успеха. Спортсмен «подсадил» на велосипед всех близких и ждет момента, чтобы начать тренировать пятилетнюю дочку Алину. Он уверен, вело — один из самых эффективных и безопасных видов спорта для развития организма.

Войти в клуб

Пройдя начальную подготовку и отправившись на первые сборы, вы вдруг обнаружите, что еще и обрастаете связями по всему миру.

«Мы как-то в Грецию отправились с моим другом-триатлонистом. Приехав в маленький городок, сразу двинули в бассейн. А охранник не захотел нас впускать — у нас не было при себе справки. Он так разбушевался, что позвал тренера. Зря», — на этом моменте Алексей Щербина посмеивается. «Узнав, что мы триатлеты, тренер нас сначала обнял, а потом, выяснив, какие у нас были общие старты, сказал, что мы можем плавать бесплатно столько, сколько нам нужно».

Николя Саркози, Арнольд Шварценеггер, Джордж Буш и еще десятки топовых политиков тоже используют велосипед для повышения собственной эффективности и улучшения здоровья.

У велосипедистов существует неписанный кодекс поддержки, эффективность которого легко проверить. Попробуйте выехать в город на шоссейнике — вас поприветствует каждый встречный велосипедист, даже если он катает через три дорожных полосы. Это что-то сравнимое с тусовкой мотоциклистов. А теперь представьте, что вы в одном клубе, например, с Николя Саркози. Как ощущения?

Вы вдруг обнаружите, что обрастаете связями по всему миру

Вот что для Business Insider говорит по поводу влиятельных людей и спортивных тусовок Макс Левчин, соучредитель PayPal, продавший Slide Google за $228 млн: «Любимым видом спорта, во время занятий которым заключались сделки, разбрасывались идеи и налаживались отношения, определенно являлся гольф. Но в Силиконовой долине и на Восточном побережье есть нынешнее поколение молодых руководителей, которое не особенно заинтересовано в том, чтобы медленно ходить. Они хотят заниматься чем-то физически активным, особенно на открытом воздухе. Их становится все больше».

Вы очень удивитесь, но в компанию поклонников велоспорта затесался еще сам Альберт Эйнштейн. Он даже сравнивал жизнь с велосипедом: «Чтобы держать баланс, вам нужно постоянно двигаться!».

Как велосипед сделает из вас сверхчеловека

Это очень просто — учащенный пульс во время велотренировки позволяет сердцу быстрей обеспечивать тело кислородом и веществами для производства энергии. Физическая активность снижает уровень стресса, повышает общую мотивацию, помогает бороться с возникновением депрессии.

В это время тренируется даже ваш мозг: усиление притока крови к нему повышает функциональность клеток. Новые упражнения стимулируют создание нейронов в центре обучения, а это приводит к увеличению пространственной памяти.

Кроме того активное вращение педалей повышает выработку гиалуроновой кислоты — естественной смазки суставов и хрящей. Если проще — колени перестанут хрустеть и останутся здоровыми до глубокой старости.

Живое доказательство тому — Роберт Маршан. Француз установил мировой рекорд в своей возрастной категории, проехав за час 22 км 528 м. На момент рекорда Роби было 105 лет.

Текст публикуется с разрешения автора

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