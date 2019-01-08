Стоит рискнуть. Три секрета удачи

Преподаватель Стэнфордского университета Тина Силик в своем выступлении на TED рассказывает о том, как изменить отношения с самим собой, чтобы добиться успеха

Перевод Анны Пекот

Вот уже почти двадцать лет я наблюдаю за людьми, пытаясь понять, почему одни оказываются более удачливыми, чем другие, в надежде помочь тем, кому не везет, увеличить свои шансы на успех. Я веду курс по предпринимательству, и мы все знаем, что большинство новых компаний оказываются нежизнеспособными и что инноваторам и предпринимателям требуется все везение, которое только можно заполучить.

Так что же такое удача? Удача или неудача — это успех или провал, возникшие якобы в результате случайного стечения обстоятельств. Якобы. Это главное слово в определении. То есть удача как бы зависит от стечения обстоятельств — ведь мы редко осознаем другие причины, кроющиеся за удачливостью успешных людей. Но, ведя свои наблюдения столько лет, я поняла, что удача чаще всего — это не удар молнии, который случается редко и производит большой эффект. Удача — это скорее ветер, который дует, не переставая. Он может быть тихим, а может оказаться и порывистым, а иногда он дует оттуда, откуда вы его меньше всего ожидаете.

Так как же и вам попасть в нужную струю? Сделать это довольно легко, хотя и не всегда очевидно. Поэтому сегодня я хотела бы поделиться с вами тремя секретами, которые помогут вам расправить паруса и поймать свою удачу.

Первое, что вам необходимо сделать, это изменить отношения с самим собой. Не бойтесь пойти на небольшой риск, чтобы выйти из зоны комфорта. Дети совершают этот шаг день за днём — чтобы научится ходить, или говорить, или кататься на велосипеде, или даже постичь квантовую механику. Так ведь? Если еще неделю назад вы не умели кататься на велосипеде, то на этой неделе вы научились. От вас требовалось выйти из зоны комфорта и пойти на небольшой риск. Проблема заключается в том, что по мере взросления мы перестаем это делать. Мы как бы застываем на месте и не желаем больше расти.

Работая со студентами, я уделяю очень много внимания тому, чтобы научить их выходить из зоны комфорта и идти на риски. Каким образом? Начинаем мы обычно с того, что они заполняют рискометр. Это такая шуточная анкета, которую мы разработали в классе. Заполняя эту анкету, студенты определяют риски, на которые они готовы пойти. И очень скоро всем становится ясно, что решение пойти на риск не всегда однозначно. Риски бывают разные: интеллектуальные, физиологические, финансовые, эмоциональные, социальные, этические и политические. Как только студенты заполняют анкеты, они сравнивают свои ответы с ответами других и сразу осознают, насколько все люди разные.

Ветер перемен дует, не переставая

Я призываю их превзойти себя, пойти на риски, чтобы вывести себя из зоны комфорта. Например, я могу попросить их пойти на интеллектуальный риск и попытаться решить задачу, за которую они никогда не брались; или социальный риск — завести разговор в поезде со случайным попутчиком; или эмоциональный риск — например, выразить свои чувства тому, кто им действительно дорог.

Я и сама все время подталкиваю себя идти на риски. Лет десять назад очень ранним утром я летела в Эквадор. Обычно в таких случаях я надеваю наушники и засыпаю, просыпаюсь и работаю на компьютере. Но в этот раз я решила пойти на небольшой риск и завела разговор с мужчиной, сидевшим рядом со мной. Я представилась. Оказалось, что он работает в издательстве. Интересно. У нас завязалась занимательная беседа. Я многое узнала о будущем издательского дела. И вот когда наш самолёт преодолел бо́льшую часть пути, я решила пойти ещё на один риск: открыла лэптоп и показала своему попутчику заявку на публикацию новой книги, которую я составила для аудиторной работы. Он повел себя очень учтиво, прочитал ее и сказал: «Знаешь, Тина, это не совсем то, что мы издаем, но спасибо тебе, что ты показала мне эту заявку». Что ж... риск не оправдал себя. Я закрыла лэптоп. Уже подлетая к Эквадору, мы обменялись контактной информацией.

Через пару месяцев я позвонила ему с предложением: «Марк, а ты не хотел бы прийти ко мне на занятие? Мы как раз занимаемся проектом на тему перерождения книг — будущего издательского бизнеса». И он ответил: «Конечно, с радостью». Марк побывал у меня на занятии. Все было замечательно.

Через несколько месяцев я снова связалась с ним. На этот раз я послала ему видеоролики другого проекта, над которым поработали мои студенты. Марк очень заинтересовался и даже предположил, что на основе этого проекта можно было бы написать книгу. Он захотел лично встретиться со студентами.

Должна признаться: меня это несколько задело.

Ведь он хотел выпустить книгу со студентами, а не со мной. Ну ничего, пусть так. И вот я пригласила Марка и его коллег приехать к нам в Стэнфорд. Они встретились со студентами, а потом мы вместе пошли на ланч. И один из редакторов обратился ко мне: «А вы сами не хотели бы написать книгу?»

Я ответила: «Забавно, что вы спросили об этом». И дала ему прочитать ту самую заявку на книгу, которую показывала его боссу годом раньше. Не прошло и двух недель, а у нас уже был подписан контракт. И за последовавшие два года моя книга разошлась во всем мире тиражом в миллион экземпляров.

Вы, конечно, скажете: «Вам просто повезло». Согласна, мне повезло, но это везение стало результатом целого ряда небольших рисков, на которые я отважилась, начиная с первого приветствия. Каждый из вас способен на это, и неважно, где вы находитесь на вашем жизненном пути или географически. И даже если вы убеждены, что вы самый невезучий человек в мире, вы можете совершить этот шаг — пойти на малый риск, чтобы вывести себя из зоны комфорта. Так вы начнете расправлять паруса, чтобы попасть в струю везения.

Второе, что вы можете сделать, это изменить свои отношения с другими людьми. Вы должны осознать, что каждый человек, который помогает вам на вашем жизненном пути, играет важную роль в достижении ваших целей. И если вы не отблагодарите человека, то вы не только не замкнете круг, но и упустите новую возможность. Когда люди для вас что-то делают, они тратят на это время, которое могли бы потратить на себя или кого-то еще, и вы должны отметить и отблагодарить их за это.

В Стэнфорде я возглавляю три программы стипендий и грантов. Стать стипендиатом любой из них довольно сложно, и когда я рассылаю уведомления студентам, не прошедшим по конкурсу, я знаю, что многих из них ждет разочарование. Кто-то в ответ пришлет мне письмо-жалобу. Кто-то ответит вопросом: что же им предпринять в следующий раз, чтобы удача оказалась на их стороне? А иногда я получаю письма с благодарностью за возможность участия в конкурсе.

Семь лет назад был такой случай. Молодой человек, Брайан, прислал мне вот такое чудесное письмо: «Я дважды подавал на участие в программе, и оба раза неудачно. И все же я хотел бы поблагодарить вас за эту возможность. Я многому научился в процессе».

Меня так тронул тон его письма, что я решила встретиться с ним лично. Мы проговорили какое-то время, и у нас появилась идея запустить совместный проект. В Стэнфорде Брайан играл за футбольную команду, поэтому он решил запустить проект с целью изучить лидерство среди футболистов. За несколько месяцев мы очень хорошо узнали друг друга. И Брайан вывел проделанную нами работу на новый уровень — независимого исследования, и в конце концов даже основал компанию «Играем за будущее», миссия которой — помогать детям из неблагополучных семей прокладывать дорожку к будущему, о котором они мечтают.

Главное в этой истории то, что в результате присланного Брайаном письма-благодарности, мы оба преуспели. Но такого успеха, конечно, никто из нас совсем не ожидал.

За последние пару лет я разработала для себя несколько тактических приемов, как выразить чувство благодарности. Мой любимый прием заключается в том, чтобы в конце каждого дня пересмотреть расписание встреч и разослать письма благодарности каждому, с кем я встречалась. Это занимает всего несколько минут. Но в конце каждого дня я всегда преисполнена огромной благодарности и уверяю вас — благодаря этому я стала более удачливой.

Итак, во-первых, вам надо пойти на небольшие риски и выйти из зоны комфорта. Во-вторых, вам надо научиться выражать благодарность. В-третьих, вам необходимо изменить свое отношение к идеям. Большинство людей выслушивают идею и дают оценку, наподобие: «Это отличная идея» или «Эта идея никуда не годится». Но тут есть свои нюансы. Идеи не могут быть хорошими или плохими. Более того, даже самые ужасные идеи часто могут перерасти в нечто совершенно выдающееся.

Одно из моих любимых заданий на занятиях по развитию творческого потенциала направлено на то, чтобы научить студентов относиться к плохим идеям через призму возможностей. Я даю им задание: придумать новую концепцию для ресторана. Я прошу студентов составить список лучших и худших идей для ресторанного бизнеса. К лучшим идеям они причисляют, к примеру, открытие ресторана на вершине горы, откуда можно любоваться закатом, или ресторан с чудесным видом на корабле. Среди плохих идей студенты называли, например, ресторан на мусорной свалке, или ресторан с отвратительным обслуживанием в грязном помещении, или ресторан, в котором подают суши с тараканами.

И вот студенты передают мне листочки с идеями, я зачитываю вслух хорошие идеи, затем рву и выбрасываю эти листочки. После этого я принимаюсь за ужасные идеи — раздаю их студентам. Каждая команда получает идею, которую другая команда посчитала нежизнеспособной. Их задача теперь — из плохой идеи сделать выдающуюся идею.

И вот что у нас получается. Секунд через 10 кто-нибудь восклицает: «Это потрясающая идея!». Через три минуты каждая команда представляет измененную идею сокурсникам. Во что преобразовывается идея открытия ресторана на мусорной свалке? По задумке предприниматели собирают из ресторанов уровня Мишлен излишки блюд, которые иначе были бы выброшены, и открывают другой ресторан, где предлагают эти излишки по низким ценам. Здорово, правда? А ресторан с отвратительным обслуживанием в грязном помещении? Из него предприниматели могут сделать тренировочную площадку для будущих менеджеров ресторанов, помогая им избежать ошибок в бизнесе. А ресторан, в котором подают суши из тараканов? Его преобразовывают в суши-бар, в котором подают суши из довольно необычных, экзотических ингредиентов.

Если вы посмотрите вокруг на компании, которые кажутся вам инновационными, те самые, которые мы воспринимаем как нечто обыденное, но которые перевернули нашу жизнь, то знаете, что? Все они начинали с безумных идей, с идей, о которых большинство людей отзывались: «Что за нелепость! У вас ничего не получится».

Да, бывает, что человек рождается при неблагоприятных обстоятельствах, а бывает, что удача или неудача настигают нас словно удар молнии. Но ветер перемен дует, не переставая. И если вы готовы пойти на небольшие риски, готовы выразить благодарность и посмотреть на самые безумные идеи через призму возможностей, вам непременно улыбнется удача.

Полную версию можно найти на TED

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени