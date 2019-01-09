Светлое будущее. 11 мыслей, которыми стоит поделиться с детьми

Как подготовить ребенка к взрослой жизни
По мнению футурологов, в ближайшие 10-15 лет исчезнет 20% профессий. Перед родителями стоит задача подготовить детей к миру, о котором они сами ничего не знают. Предлагаю вам несколько идей, которые окажут на жизнь вашего ребенка гораздо большее влияние, чем его успеваемость в школе. К тому же это будет актуально вне зависимости от того, чем будет заниматься ваш ребенок по жизни.
- Ты получишь тело. Оно может тебе нравиться или не нравиться, но это единственное, что точно будет в твоем распоряжении до конца твоих дней.
- Тебе придется учиться в школе под названием Жизнь на планете Земля. Каждый человек и каждое событие — твой универсальный учитель.
- Не существует ошибок, только уроки. Неудачи — неотъемлемая часть успеха. Невинных жертв нет — все только студенты.
- Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки — они станут труднее. Когда усвоишь — перейдешь к следующему уроку.
- Внешние проблемы — точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний мир — внешний мир также изменится для тебя.
- Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение и отношение к страданиям изменятся. Мудрость достигается практикой. Немного чего-то лучше, чем много ничего.
- Нет места и времени лучше, чем «здесь и сейчас». «Там» ничуть не лучше чем «здесь». Когда твое «там» станет «здесь», ты получишь другое «там», которое опять будет казаться лучше, чем «здесь».
- Другие — всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих собственных качеств.
- Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя ее напишут другие.
- Ты получишь все, что захочешь. Твои прошлые и настоящие желания и мысли определяют твое будущее.
- Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это — нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе.
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