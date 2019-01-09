Светлое будущее. 11 мыслей, которыми стоит поделиться с детьми

Как подготовить ребенка к взрослой жизни

По мнению футурологов, в ближайшие 10-15 лет исчезнет 20% профессий. Перед родителями стоит задача подготовить детей к миру, о котором они сами ничего не знают. Предлагаю вам несколько идей, которые окажут на жизнь вашего ребенка гораздо большее влияние, чем его успеваемость в школе. К тому же это будет актуально вне зависимости от того, чем будет заниматься ваш ребенок по жизни.

Ты получишь тело. Оно может тебе нравиться или не нравиться, но это единственное, что точно будет в твоем распоряжении до конца твоих дней. Тебе придется учиться в школе под названием Жизнь на планете Земля. Каждый человек и каждое событие — твой универсальный учитель. Не существует ошибок, только уроки. Неудачи — неотъемлемая часть успеха. Невинных жертв нет — все только студенты. Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки — они станут труднее. Когда усвоишь — перейдешь к следующему уроку. Внешние проблемы — точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний мир — внешний мир также изменится для тебя. Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение и отношение к страданиям изменятся. Мудрость достигается практикой. Немного чего-то лучше, чем много ничего. Нет места и времени лучше, чем «здесь и сейчас». «Там» ничуть не лучше чем «здесь». Когда твое «там» станет «здесь», ты получишь другое «там», которое опять будет казаться лучше, чем «здесь». Другие — всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих собственных качеств. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя ее напишут другие. Ты получишь все, что захочешь. Твои прошлые и настоящие желания и мысли определяют твое будущее. Все ответы находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. Но чтобы вспомнить это — нужно читать книги, смотреть в себя, слушать себя и доверять себе.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь