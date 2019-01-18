Свой среди своих. Как влиться в новый коллектив

Для того, чтобы сотрудники могли взаимодействовать и совместно решать нестандартные задачи, они должны быть командой, а не просто группой лиц, сидящих в одном помещении

Вливаться в новый коллектив — дело не для всех простое. Кто-то быстрее налаживает новые связи, кто-то нет. Как помочь новичку в вашей команде — или самому себе — адаптироваться быстрее, легче и без лишнего напряжения?

Если вы руководитель, и вам достаточно, чтобы человек приходил к 9:00, четко выполнял свою работу и уходил в 18:00, при этом его процессы технологичны и качество отношений с другими сотрудниками на эти процессы не влияет, то можно ничего и не делать. Как-нибудь со временем разговорится. Или не разговорится.

Не надо говорить "я читал на твоей странице"

Но если сотрудникам нужно взаимодействовать, решать нестандартные задачи, и для этого им важно быть командой, а не просто группой лиц, сидящих в одном помещении и под одной вывеской, тогда задача — наладить связи между людьми. Фиксируем: отношения в коллективе — это боль и задача руководства, а не только сотрудников.

Что можно и нужно сделать для адаптации новичка в команде, если вы — руководитель, начальник, куратор или просто старший:

Соберите весь коллектив и представьте новенького — кто он, что он, откуда взялся и за что теперь будет отвечать. Люди должны знать друг друга в лицо и понимать, что это не случайный человек, а новая нога/рука/голова в команде. Информация, которую вы при этом дадите об этом человеке, станет хорошей зацепкой для дальнейших контактов. Потому что если о человеке неизвестно вообще ничего, то многим становится непонятно, о чем можно спросить, столкнувшись за кофе.

Выберите наставника, который будет курировать новенького на первых порах и отвечать на его вопросы. По сути, такой человек должен презентовать новичку культуру и дух компании. И он же введет новичка в коллектив и не даст ему остаться инородным телом. Это в ваших же интересах. Новые люди должны вливаться в уже сложившуюся команду и становиться ее частью. Если новички останутся сами по себе и со временем их станет больше, чем старых бойцов, ваш коллектив и отношения в нем изменятся, а вы этого даже не заметите. Новенькие "переварят" старых.

Остальным сотрудникам стоит заговаривать с новым коллегой за кофе, чаем, обедом. Озвучьте им эту задачу — влить новичка в коллектив (если они сами не идут с ним на контакт). Тут как раз поможет та информация, которая прозвучала при представлении. "Ты из такого-то города? Я тоже оттуда". "Ты работал над тем-то проектом, он классный, как ты сделал то-то?".

Если это вы пришли в новую команду и вас не представили и не особо активно принимают, будет чуть сложнее, но все равно посильно.

Собрать весь коллектив как на парад, чтобы представиться самому, у вас вряд ли получится, поэтому придется представляться при каждом отдельном случае — часто и повторяя одно и то же. Не поленитесь и продумайте, что бы вы хотели сказать о себе, если бы вам задали этот вопрос, разбудив среди ночи. Именно так вы и будете себя чувствовать, неожиданно пересекаясь с новыми коллегами в кухне, кабинете, переговорке. Продумайте свои слова заранее, чтобы не подбирать их из последних сил и не жалеть потом о сказанном — и несказанном.

Заговаривайте в лифте, за чаем и кофе, но не злоупотребляйте вниманием. Выбирайте моменты, когда человек не занят — ни работой, ни размышлениями о судьбах человечества. Для этого будьте чуть более наблюдательными — все видно по телу собеседника. Если человек "закрыт", то есть не поддерживает визуальный контакт, не улыбается в ответ, его корпус, плечи и стопы не развернуты на вас — значит, он не готов сейчас начинать общение, и разговор с незнакомцем может вызвать лишь раздражение. Если человек демонстрирует открытость — улыбнулся, поздоровался, развернулся к вам чуть больше грудью, чем спиной — это уже возможность завязать непринужденную и недолгую беседу. Просмотрите профили своих новых коллег. Там вы можете найти общие темы для разговоров "о погоде". Только не нужно вываливать собранное "досье" в первый же день — так вы людей только отпугнете. Не надо говорить "я читал на твоей странице". Читать — читайте, но пусть это пока будет информация для вашего внутреннего пользования — чтобы понимать, какие темы лучше поддержать, потому что они интересны собеседнику, а какие лучше обойти — потому что у вас принципиально противоположные мнения, или тема может оказаться болезненна для человека. В общем, постарайтесь на первых порах больше "гладить" людей и не делать им неприятно. Это и вам пойдет на пользу.

При налаживании отношений с новыми коллегами важно не забывать о главном — зачем вообще все здесь собрались. Дружить или работать, и что значит "работать"? Быть каждому другом необязательно, но без открытых отношений, где между людьми есть связи, команды не получаются.

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