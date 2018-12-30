Топ-8 самых сексуальных событий уходящего года. Блог Натальи Ваховской

События, связанные с сексом, четко отражают вектор нашего развития или деградации

Кто-то судит о благосостоянии страны по ВВП, а об интеллектуальном развитии ее жителей по количеству проданных книг. Я предлагаю в качестве критерия душевного равновесия использовать секс. События, связанные с сексом, четко отражают вектор нашего развития или деградации. Вот мой топ-лист самых сексуальных событий в мире и Украине, которые произошли в 2018 году.

Facebook внес изменения в раздел о сексуальных домогательствах, запретив публикацию любой информации, побуждающей к половым контактам между взрослыми, и ограничил использование выражений сексуального характера. Это нововведение сразу «убило» профили многих зарубежных секс-просветителей, но через некоторое время подписчики научились восстанавливать экаунты своих секс-наставников.

Facebook внес изменения в раздел о сексуальных домогательствах, запретив публикацию любой информации, побуждающей к половым контактам между взрослыми, и ограничил использование выражений сексуального характера. Это нововведение сразу «убило» профили многих зарубежных секс-просветителей, но через некоторое время подписчики научились восстанавливать экаунты своих секс-наставников. В этом году 50-летний юбилей отметили 2 секс-символа: голливудская звезда Уилл Смит и легендарный wand-вибромассажер. Да, представьте себе – вибратор предпенсионного возраста цветет и здравствует в нашем обществе. Безусловно, этот массажер хорош, однако сегодня уже есть и более интересные альтернативы. В чем же секрет его популярности? Эта модель чаще других мелькает в порно-роликах – увы, наши сексуальные желания все еще ограничены сценариями из порно.

В этом году 50-летний юбилей отметили 2 секс-символа: голливудская звезда Уилл Смит и легендарный wand-вибромассажер. Да, представьте себе – вибратор предпенсионного возраста цветет и здравствует в нашем обществе. Безусловно, этот массажер хорош, однако сегодня уже есть и более интересные альтернативы. В чем же секрет его популярности? Эта модель чаще других мелькает в порно-роликах – увы, наши сексуальные желания все еще ограничены сценариями из порно. Украинцы не только любят смотреть порно, но и вошли в этом году в ТОП-20 стран по количеству посещений ресурса PornHub. Всемирная любовь к этому ресурсу обусловлена не только его грамотным PR, но и просветительской работой секс-коучей. Мастурбация все чаще воспринимается в обществе как необходимая гигиеническая норма, а секс-энтузиасты США даже отмечают Национальный день мастурбации.

Украинцы не только любят смотреть порно, но и вошли в этом году в ТОП-20 стран по количеству посещений ресурса PornHub. Всемирная любовь к этому ресурсу обусловлена не только его грамотным PR, но и просветительской работой секс-коучей. Мастурбация все чаще воспринимается в обществе как необходимая гигиеническая норма, а секс-энтузиасты США даже отмечают Национальный день мастурбации. Еще один громкий юбилей в 2018 году – 20-летие сериала Секс в большом городе. Этот фильм примечателен не только своей основной темой, но и резонансным продакт-плейсментом «вибратора-кролика», который спровоцировал бум популярности этой модели. Вибраторы-кролики пользуются спросом по сей день. К сожалению, подобные смелые внедрения секс-брендов в современные сериалы припомнить трудно.

Еще один громкий юбилей в 2018 году – 20-летие сериала Секс в большом городе. Этот фильм примечателен не только своей основной темой, но и резонансным продакт-плейсментом «вибратора-кролика», который спровоцировал бум популярности этой модели. Вибраторы-кролики пользуются спросом по сей день. К сожалению, подобные смелые внедрения секс-брендов в современные сериалы припомнить трудно. В 2018-ом вышла в прокат голливудская комедия Книжный клуб. Почему вдруг эта примитивная (но, согласитесь, душевная) комедия вошла в мой топ-лист? Это массовое кино, в котором проповедуется антиэйджизм в сексе. Когда поп-культура берется за такие темы, как дискриминация по возрастному принципу в сексе, это обещает прозрение общества!

В 2018-ом вышла в прокат голливудская комедия Книжный клуб. Почему вдруг эта примитивная (но, согласитесь, душевная) комедия вошла в мой топ-лист? Это массовое кино, в котором проповедуется антиэйджизм в сексе. Когда поп-культура берется за такие темы, как дискриминация по возрастному принципу в сексе, это обещает прозрение общества! Пока Цукерберг запрещает даже писать о сексе, британская продуктовая сеть Sainsbury's ввела в свой ассортимент вибраторы. Теперь вместе со спаржей, пивом и хлебом англичане кладут в корзину вибромассажеры. Год назад эту категорию завели в свой онлайн-ассортимент Media Markt. Вибраторы становятся, подобно зубным щеткам, обязательным предметом личной гигиены, укрепляющим эмоциональное и физическое здоровье.

Пока Цукерберг запрещает даже писать о сексе, британская продуктовая сеть Sainsbury's ввела в свой ассортимент вибраторы. Теперь вместе со спаржей, пивом и хлебом англичане кладут в корзину вибромассажеры. Год назад эту категорию завели в свой онлайн-ассортимент Media Markt. Вибраторы становятся, подобно зубным щеткам, обязательным предметом личной гигиены, укрепляющим эмоциональное и физическое здоровье. Глянцевый журнал Cosmopolitan выпустил собственную линейку секс-игрушек и интимной косметики. Не за горами массовые откровения селебрити о своих вибраторах-фаворитах. Кстати, недавно британская певица Лили Аллен выпустила книгу My Thoughts Exactly, где упомянула свой любимый бренд секс-игрушек Womanizer.

В Украине открылся первый официальный love-отель для секса с тематическими комнатами, соответствующей атрибутикой и почасовой оплатой. Какая первая мысль вас сейчас посетила – «бордель» или «новые фантазии»? Вы только что прошли тест «Насколько я пуританин». Пока рано судить, есть ли спрос на подобный формат в Украине, но для азиатских пар лав-отели давно стали спасением от шумных родственников за стенкой.

Надеюсь, в следующем году подобный список будет состоять только из позитивных событий. Хотелось бы рассказать вам о первом в Украине гей-параде без тысячи полицейских, угроз и жертв избиения, о десятках переведенных нон-фикшн-книгах о сексе, выпущенных украинскими издательствами, и о внедрении в школах обязательного урока сексуального образования.

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