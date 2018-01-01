Три фильма, которые не стоит пропускать в декабре. Блог Алексея Бондарева

Совсем скоро настанет пора готовить оливье ведрами и в 347-й раз смотреть, как Женя Лукашин по ошибке летит в Ленинград. Но в оставшиеся до Нового года пару недель нас ждет еще несколько интересных премьер.

Это я к вопросу о том, что многие считают, будто сейчас кино уже закончилось, ждут Мэри Поппинс и Крид 2 в январе.

Да я уже и сам подвел киношные итоги, назвав лучшие фильмы 2018 года.

И хотя в этом месяце уже не выйдет ничего такого, что заставило бы меня вносить изменения в этот пост, я все же готов порекомендовать, как минимум, три фильма, которые не стоит пропускать в декабре.

В конце концов, Женя Лукашин от вас никуда не денется :)

Аквамен

Тут особая реклама не нужна. Публику готовили к этому фильму уже пару лет. Джейсон Момоа прославился еще в первом сезоне Игры престолов. Когда его выбрали на роль Аквамена, восторга у публики было не меньше, чем когда Галь Гадот впервые появилась на постерах Чудо-женщины.

Момоа для женской аудитории представляет то же, что и Гадот — для мужской. И возможно, справится со своей миссией не хуже, чем она.

А больше тут говорить не о чем. Некоторые, конечно, ждут, что Аквамен повторит успех Чудо-женщины. Или вообще станет для вселенной DC тем же, чем стала Черная пантера для Marvel (всеобщая любовь, огромные сборы, возможная номинация на Оскар).

Но мне кажется, этому не бывать. На стороне Галь Гадот был весь феминистический настрой зрительской аудитории. А Черная пантера — это продукт эволюции Marvel за последние 10 лет.

Но посмотреть это все равно стоит, там же люди на боевых акулах катаются, ешкин кот :)

Пирсинг

Ожидаемая многими экранизация романа Рю Мураками. Главный герой, приличный семьянин, давно одержим стремлением убить кого-нибудь с помощью ножа для колки льда (почти как в Основном инстинкте).

Однажды он решает воплотить свою фантазию и убить проститутку. Но его план не учитывает одно обстоятельство. На вызов приезжает склонная к БДСМ девушка, которая очень любит наносить себе и окружающим резаные раны…

Фильм поставил Николас Песке, который прославился своим дебютным ужастиком Глаза моей матери. У Пирсинга очень высокие рейтинги от американских кинокритиков, которые побывали на допремьерных показах. В общем, я очень жду этот фильм.

Бамблби

Вселенная Трансформеров без Майкла Бэя в режиссерском кресле, кучи роботов и эпических декораций — это нонсенс. Но выходящий в декабре Бамблби выглядит довольно многообещающе.

Это приквел, который рассказывает об одном из трансформеров и его дружбе с технически подкованной девочкой в 1980-х. Судя по всему, стилистически фильм больше настроен на волну классического телесериала о трансформерах, чем на глобальный перелом мозга от Майкла Бэя.