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Три новых сериала, которые не стоит пропускать. Блог Алексея Бондарева

Сегодня, 20:21 1044
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Лучшие новые сериалы 2019

И снова я с очередной порцией сериалов, которые мне понравились в последние пару недель.

Убивая время в ожидании третьего сезона Настоящего детектива (который по отзывам американских критиков чуть ли не поднимается на высоту первого сезона), я попытался начать смотреть едва ли не с десяток свежих сериалов.

"Зашли" мне только три, а точнее два новых и второй сезон одного прошлогоднего сериала.

Убийства по алфавиту (1 сезон)

The ABC Murders

Меня зацепила эта экранизация одного из самых известных романов Агаты Кристи. Тут и добротная нуарная атмосфера, и та самая степень неспешности, с которой подобает снимать классический британский детектив.

Ну и самое главное – тут такой Пуаро, которого вы никогда не видели. Мрачный и отчаявшийся. Изо всех сил скрывающий некую тайну своего прошлого. И не понимающий, что заставляет преступника, убивающего не связанных между собой людей в алфавитном порядке, ежедневно писать ему письма.

Джон Малкович совсем не попадает в классический образ Пуаро (как например, его играли Альберт Финни или Дэвид Суше), но именно это и является основным "попаданием" сериала. А еще в сериале есть Руперт Гринт – изрядно заматеревший дружбан Гарри Поттера из знаменитой франшизы.

Летящие сквозь ночь (1 сезон)

The Nightflyers

Экранизация одного из ранних произведений Джорджа Мартина. На Песнь льда и пламени не похоже, уже хотя бы потому, что действие разворачивается на борту космического корабля, который летит на встречу с инопланетянами. Люди надеются вступить в контакт с внеземным разумом с помощью имеющегося на борту телепата – это последняя надежда, поскольку все иные виды коммуникаций себя не оправдали.

Однако, некоторые сходные черты с Игрой престолов зритель безусловно заметит. Хотя антураж замкнутого пространства разительно отличается от бескрайних просторов Вестероса, между многочисленными персонажами выстраивается сложная сеть взаимоотношений. Сюжетные нити уходят в прошлое, причудливо переплетаясь. А фантастический элемент порой уступает место мистике.

По ту сторону (2 сезон)

Counterpart

Это второй сезон сериала, который мне очень понравился в прошлом году. Дж. К. Симмонс играет в нем сразу две роли. Чиновника некоей таинственной организации в Берлине, которая отвечает за коммуникации с параллельным миром. И своего двойника из этого параллельного мира.

Параллельный мир возник в 1980-х в результате научного эксперимента и является ответвлением от нашего мира. У двойников – общие воспоминания до определенного момента, но затем у каждого была своя жизнь. Вот и главный герой – в одном мире нерешительный растяпа, а в другом – этакий Джеймс Бонд.

Это фантастический сериал, в котором фантастики как таковой почти нет. На деле это шпионская драма с непредсказуемым сюжетом и интересными персонажами.

Второй сезон ничуть не хуже первого. В наше время это редкость.

 

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