Цифровой детокс. Миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о том, как бороться с выгоранием

Известный британский предприниматель Ричард Брэнсон в своем блоге на virgin.com советует сохранять баланс рабочего и личного времени

Вы чувствуете, что устали, демотивированы, даже небольшие задачи кажутся непосильными? Возможно, у вас наступило выгорание.

Рабочий процесс сегодня выглядит совсем не так, как 50 лет назад, когда я только начинал свою карьеру. Благодаря технологиям мы можем делать свою работу где угодно и когда угодно. Но это не означает, что мы должны маниакально проверять электронную почту все 24 часа в сутки. Похоже, многие не в состоянии отличить, что важно и срочно, от того, что может подождать. Вам не удастся работать на максимальной скорости постоянно, не давая себе передышки — это закончится выгоранием. При этом последствия для вашего здоровья могут быть ужасающими — и их, как водится, легче предупредить, чем лечить.

Я знаю, как легко можно раствориться в жизненной суете — в Virgin Group постоянно происходит так много всего. Строительство круизного лайнера, открытие отеля, космический полет — я обожаю все это, и бывает очень непросто от этого отключиться.

У нас появилась возможность делать свою работу где угодно и когда угодно

Выгорание — серьезная проблема для бизнеса, и я всегда считал, что если вы будете заботиться о своих людях, они будут заботиться о ваших клиентах. В Virgin Management мы решили проводить по средам сеансы Digital Detox — в это время сотрудники прекращают проверять почту, отходят от своих компьютеров и занимаются тем, что можно делать офлайн. Также мы полностью приветствуем гибкий режим работы.

В повседневной жизни меня спасает от выгорания соблюдение баланса (…). Я нахожу время для тренировок и обычно начинаю свой день с тенниса, занятия в тренажерном зале или кайтсерфинга. Ради этого приходится рано вставать, но это стоит того — я начинаю день, зарядившись энергией и с ощущением того, что мне уже удалось выкроить немного времени для себя.

Очень важно, когда вы составляете расписание, убедиться, что в нем нашлось место для подобных таймаутов. Во время путешествий я стараюсь успеть как можно больше и максимально использую каждый момент. Люблю встречаться с теми, кто работает в Virgin по всему миру, и быть в курсе того, что происходит. Но за этими по-настоящему напряженными днями зачастую следует несколько дней отдыха, которые обычно провожу дома.

Кроме того, я устраиваю небольшие перерывы в течение дня. Выпиваю чашку чаю, перебрасываюсь парой слов с теми, кто меня окружает, и выхожу на небольшую прогулку. Все это помогает мне сохранять трезвый взгляд на ситуацию. Когда вы измотаны, ваше объективное восприятие попадает под удар. Когда я делаю перерыв, я отказываюсь от всего цифрового. Откладываю в сторону телефон. Прекращаю просматривать социальные сети. Даже если у вас действительно напряженный день, пять минут осознанности, чтения или чаепития могут оказаться как раз тем, что вам нужно для перезагрузки.

Перевод НВ

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