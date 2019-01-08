Турецкий поток. Как выглядит Новый аэропорт Стамбула

Когда строительство Нового аэропорта Стамбула будет завершено, он станет крупнейшим в мире

Новый аэропорт Стамбула — это авиационный центр Европы будущего. Его открытие — главное авиационное событие последних месяцев. Мега-хаб, который расширяет возможности уже сегодня и закладывает прочный фундамент для роста авиаперевозок на ближайшие десятилетия. Он поражает своими масштабами еще до открытия, а ведь пока открывается лишь первая очередь проекта.

Turkish Airlines — национальный перевозчик Турции, одна из лучших авиакомпаний Европы и мира, является базовым перевозчиком в новом аэропорту. Она предлагает стыковки в наибольшее число стран мира, превышая количество направлений у любой другой авиакомпании. Понимаю, насколько тесным нам всем кажется аэропорт Ататюрка, а необходимость нового аэропорта назревала уже очень давно. Новый аэропорт Стамбула построен "с чистого листа" в 40 км от города, практически на берегу Черного моря.



Аэропорт официально открылся 29 октября 2018 года и начал работу в тестовом режиме с несколькими внутренними рейсами (Анкара, Анталия, Измир), а также одним международным рейсом (Баку). Полноценный запуск первой очереди аэропорта состоится в марте 2019 года, когда все рейсы будут переведены из аэропорта Ататюрка, и эта операция также станет одной из самых масштабных в истории гражданской авиации. Максимальные мощности в момент открытия первой очереди будут составлять 90 млн пассажиров в год, а к 2025 году они увеличатся до 200 млн пассажиров.



Я могу продолжать разбрасываться эпитетами и цифрами, но все это меркнет по сравнению с увиденным в реальной жизни. Я протестировал новый аэропорт, проехал к нему из аэропорта им. Ататюрка и вернулся в центр Стамбула, о чем хочу рассказать в деталях.

НОВЫЙ АЭРОПОРТ СТАМБУЛА В ЦИФРАХ:

- это самый большой аэропорт в мире под одной крышей

- его площадь 1 300 000 кв. м

- 52 тыс кв. м магазинов duty free

- 22 тыс кв. м площадь бизнес-залов

- 500 стоек регистрации в одном огромном зале

- 228 кабинок паспортного контроля

- 143 телетрапа

- 80% рейсов будет обслуживаться через телетрапы

- 500 парковочных мест для самолетов

- 90 млн пассажиров в год — мощность 1-й очереди

- 200 млн пассажиров в год — суммарная мощность

- 3 параллельных взлетно-посадочных полосы к моменту открытия

- 6 взлетно-посадочных полос к 2025 году



ТЕРМИНАЛ



Масштабы поражают воображение уже на подъезде к аэропорту. И хотя вокруг еще кипят строительные работы, это не может не впечатлять. Рядом завершается строительство многоуровневого паркинга на 40 тыс. мест.

Огромный бесконечный зал регистрации, в котором не видно противоположной стены. Арки-купола потолка, чем-то напоминающие потолок мечети. А в зоне регистрации есть огромная "воронка", в которую видно прилетающих пассажиров в зоне получения багажа.

Я вылетал внутренним рейсом в Анкару и увидел только зону вылета внутренних рейсов: очень приятные цвета, много естественного света, трава и деревья. Покрытие пола шумопоглощающее, а в зонах выхода на посадку — ковролин. Уже открыты некоторые кафе и магазины.



Единственный момент, который мне непонятен — это громоздкие элементы кондиционирования и обогрева. Я раньше не обращал внимания, как осуществляется контроль климата в гигантских помещениях, но мне казалось, что воздух подается откуда-то сверху. Здесь же множество серебристых бочек-цилиндров стоит по всему залу.



Будьте готовы к тому, что к выходу на посадку вам нужно будет пройти от входа 400-800 м и более. Конечно же, в какой-то момент вы сможете воспользоваться травелатором, но расстояния большие. Зато никаких тоннелей, межтерминальных поездов и так далее. Судя по проекту, в следующих фазах строительства возможен дополнительный терминал, стоящий отдельно. Но зона регистрации для всего аэропорта будет единой.

Масштабы поражают воображение



В зонах ожидания внутренних рейсов у выходов на посадку установлены жесткие кресла без подлокотников, в каждом блоке из трех кресел ̶ две розетки и два USB порта. Также возле любых столиков или кресел других типов есть розетки. Современный аэропорт должен быть таким — дружественным как для пассажира, так и для его гаджетов.



Также в терминале откроется транзитный отель и, я уверен, что зона вылетов международных рейсов, видовая терраса и бизнес-залы удивят нас с вами. Ведь зона вылетов внутренних рейсов, о которой я рассказываю сейчас — лишь малая часть аэропорта.



КАК ДОБРАТЬСЯ

В настоящий момент открыты пять автобусных маршрутов в центральные районы города (Taksim и Beşiktaş, Yenikapı, Bakırköy, Yenibosna, от станции метро Kozyatağı и Bahçeşehir, в пути 1-1,5 часа и больше), а также курсирует прямой автобус в аэропорт Ататюрка (в пути 1 час). К моменту полноценного открытия количество автобусных маршрутов возрастет до 16, также будут доступны экспресс-маршруты. А вот линия метро соединит Таксим с аэропортом лишь в 2020 году.



Да, новый аэропорт находится ощутимо дальше от города, и добираться до него менее удобно, но это не повод не воспользоваться длинной стыковкой между рейсами и не съездить в город. По своему опыту могу сказать, что лучше выйти из автобуса на какой-нибудь станции метро, чем въезжать в центр и ехать до Таксима. Или же доехать до ближайшего парома через Босфор и переплыть в азиатскую часть города, если вам нужно на другой берег.



Напоминаю, что у Turkish Airlines есть бесплатные автобусные экскурсии по городу для транзитных пассажиров, а также бесплатная опция Stopover in Istanbul, когда вы можете выбрать вариант с размещением в отеле.



БУДУЩЕЕ АЭРОПОРТА АТАТЮРКА



Сейчас новый аэропорт имеет официальное название Новый Аэропорт Стамбула и код ISL, но после перевода всех рейсов ему будет присвоен код IST. При этом аэропорт Ататюрка будет какое-то время работать в режиме грузового аэропорта, а также принимать литерные рейсы и бизнес-авиацию. Часть территории будет переоборудована в парк, а терминалы — в авиационную академию.

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