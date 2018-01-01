Успеть все. Как планировать время в путешествиях и бизнес-поездках?

Путешествие подразумевает множество вопросов: с билетами, маршрутами, жильем, досугом и встречами. Как организовать все наиболее эффективно?

В наши дни мир кажется уже не таким огромным, как еще 100 лет назад. Все потому, что передвижения стали проще, быстрее, комфортнее и доступнее. Это способствует не только развитию туризма, коммуникаций людей, знакомств, но и бизнесу. Для меня, как для делового человека, 3-4 поездки в другие страны по работе и на отдых в сезон – привычность.

И, как обычно, хочется совместить приятное с полезным, успеть встретиться с партнерами и друзьями, провести переговоры и посмотреть достопримечательности того или иного региона. Вопрос тайм-менеджмента в этом случае особенно актуален.

Сегодня существует огромное множество цифровых помощников, которые позволяют спланировать поездку от А до Я, рассчитать время в дороге, найти удачные ресторанчики для обеда и ужина, остановить выбор на тех или иных бутиках для шоппинга и в результате сэкономить время на организационные моменты уже в самой поездке.

Начнем с того, что агрегаторы авиабилетов типа Momondo и Skyscanner позволяют выбрать удачное время прилета и отлета и быстро приобрести онлайн нужные билеты, а сервисы Airbnb и Booking.com дают неограниченные возможности для бронирования любого типа жилья.

Свои посадочные билеты я давно не распечатываю, а сохраняю в электронный кошелек (Wallet) в смартфоне. При этом в день поездки на экране появляется напоминание о поездке, которое не позволит опоздать на самолет. Бронировки жилья также удобно хранить в электронном виде.

Если говорить об изучении достопримечательностей того города, куда я отправляюсь, то исследовать их я начинаю заранее с помощью Google и Tripadvisor. Мой совет: не поленитесь прочесть отзывы и комментарии тех, кто там уже побывал. Иногда там можно найти действительно полезные подсказки, которые впоследствии могут значительно сэкономить ваше время в поездке.

В поездках не стоит забывать о главном – людях

При помощи Google Maps я прокладываю маршруты из отеля до разных достопримечательностей и отправляю их себе на почту. Затем, будучи уже в том городе, я в один клик попадаю на эти маршруты и ни разу еще не заблудилась. Там же рассчитывается и время, которое я потрачу на прогулку и просмотр достопримечательностей. Прекрасный инструмент для оптимизации моего тайм-менеджмента. Да, и нельзя забывать подключить роуминг, так как не во всех даже европейских городах есть в свободном доступе хороший интернет. А без него в поездке – никак.

Но не только интернет и цифровые инструменты помогают качественно организовать ту или иную поездку. Не стоит забывать о главном – людях.

В своей недавней поездке в Милан у меня проходили деловые переговоры с представителями одного из модных брендов. И должна сказать, что это далеко не первый мой визит в Милан. Так что я уже почти все видела в этом городе, как мне тогда казалось. И когда деловой партнер предложил мне съездить в один уютный ресторанчик со своей историей, мини-музеем и великолепной кухней, расположенный в закоулочках Милана, это стало для меня приятным открытием.

Местные жители как никто другой знают все прелести своего города/региона, которые зачастую остаются скрытыми от обычных туристов. Так что мой вам совет – знакомьтесь, общайтесь, дружите с местными и узнавайте изнанку новых городов.

Тайм-менеджмент в путешествиях и бизнес-поездках во многом зависит от того, насколько вы подготовитесь к самой поездке заранее. Тщательное планирование позволить экономить не только время, но и бюджет.

А вообще: главное – это получать кайф. Организовать время – это важно, но если вдруг в путешествии вы сделаете для себя открытие, потратьте на него чуть больше времени, чем у вас есть. Я смело разрешаю!

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