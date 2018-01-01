В 50 лет медитация может подарить вам мозг 25-летнего. Что для этого нужно делать?

Американский коуч и писательница Мелани Кертин поделилась исследованиями про воздействие медитации на работу мозга

Нейробиолог Сара Лазар начала изучать медитацию по воле случая. Она готовилась к Бостонскому марафону и лечила беговые травмы, а ее терапевт посоветовал ей делать растяжку. Так Лазар начала заниматься йогой. (…)

Со временем она заинтересовалась научной литературой на тему осознанной медитации. Лазар обнаружила постоянно растущий массив доказательств того, что медитация избавляет от стресса, депрессии и тревожности, борется с болью и бессонницей, а также улучшает качество жизни. (…)

В первом исследовании Лазар изучала длительную медитацию (опыт от 7 до 9 лет) на примере контрольной группы. Результаты показали, что люди, серьезно практикующие медитацию, имеют повышенный уровень серого вещества в некоторых областях мозга, включая слуховую и сенсорную кору, а также островковую долю.

Это не лишено смысла, так как осознанная медитация заставляет вас замедлиться и сосредоточиться на настоящем моменте, включая телесные ощущения: например, дыхание и звуки вокруг.

Даже восемь недель медитации изменили мозги людей к лучшему

Хотя нейробиологи также обнаружили, что у практикующих медитацию серого вещества больше в другом участке мозга, связанном с принятием решений и работой памяти – лобной доле. Фактически, большинство людей наблюдают, как их мозг истощается по мере старения. Но 50-летние участники исследования, занимающиеся медитацией, имели то же количество серого вещества, что и люди наполовину моложе. (…)

Лазар с командой хотели убедиться, что причина была не в том, что длительно практикующие медитацию участники изначально обладали большим количеством серого вещества. Поэтому они провели второе исследование. Теперь ученые набрали людей без опыта медитации и вовлекли их в восьминедельную практику осознанности.

Результаты? Даже восемь недель медитации изменили мозги людей к лучшему. Появились уплотнения в нескольких частях мозга, включая левый гипоталамус (связанный с обучением, памятью и эмоциональной регуляцией), височно-теменной узел (отвечающий за эмпатию и множественных точек зрения) и часть мозгового ствола, которая называется варолиевым мостом (там регулируется генерация нейромедиаторов).

К тому же мозги новичков демонстрировали сужение миндалевидного тела, участка мозга, который ассоциируется со страхом, волнением и агрессией. Изменение его размера коррелируется с уменьшением уровня стресса у участников.

Как долго вы должны медитировать, чтобы наблюдать результат? В рамках исследования участникам было сказано медитировать по 40 минут в день, но в среднем они ограничивались 27 минутами. Несколько других опытов показывают, что позитивные изменение видны уже при 15-20 минутах в день. (…)

Оказывается, медитация может подарить вам мозги 25-летнего человека. Жаль, что в придачу не идет еще и молодое тело.

Перевод НВ

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