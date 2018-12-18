В чем проблема. Как научиться быстро принимать правильные решения

Все ваши решения — это шаги по направлению к той жизни, к которой вы стремитесь

Итак, вы выбираете между работой неподалеку от дома, где меньше зарплата, но зато останетесь рядом с семьей, или местом на Западном побережье, где платят больше, но вы там вообще никого не знаете. Или, возможно, пытаетесь решить, не пора ли прекратить отношения, или размышляете, какой холодильник купить. Запросто можно почувствовать себя перегруженным противоречивыми эмоциями. Но принятие решений подразумевает выполнение двойной задачи: решение, которое вы пытаетесь принять, принесет избавление от эмоциональной или практической проблемы, а процесс станет упражнением по решению проблем.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам определиться, вне зависимости от того, большое или маленькое решение вам предстоит принять.

Выясните, что возглавляет ваш список приоритетов

Это самая важная часть процесса и зачастую самая сложная. Как только вы проясните это для себя, все остальное станет проще. Здесь вам придется задуматься — что для вас важнее всего в работе, отношениях, холодильнике? Деньги, опыт, карьерная лестница, месторасположение? Наличие боковой или нижней морозильной камеры, стоимость ниже миллиона долларов? В чем состоит проблема, для которой вы ищете решение? Не торопитесь, размышляя об этом.

Отделите пути от целей

Работа на Западном побережье может стать путем к получению большего профессионального опыта. Разрыв — путем решения проблем в отношениях, похоже, не имеющих иного решения. Холодильник — путем к тому, чтобы продукты хранились охлажденными. Или же это могут быть цели — например, жизнь на Западном побережье всегда была вашим жизненным планом. Отказ от отношений позволит вести независимую жизнь, которой вы жаждали годами. Идеальный холодильник после всех мучений с тем абы каким, который достался вам по наследству, стал вашей мечтой.

Отделение зерен от плевел, путей от целей, поможет вам продолжить выяснение того, что находится на вершине вашего списка. Если вы обнаружите, что один из факторов является скорее средством, чем итоговым результатом, вы сможете сосредоточиться на том, что вы ищете в конечном счете и начать подбирать другие пути достижения этой цели.

Отделите то, что вы должны, от того, что вы хотите и что соответствует вашим ценностям

Подождите, это еще не все. Вам также стоит разобраться с вашими мотивационными драйверами — «должен» или «хочу». Вечный конфликт между ними может вогнать вас в замешательство и депрессию. Под «должен» подразумеваются правила и ожидания, которые вы, вероятнее всего, унаследовали от родителей. Ваша голова забита ими и вы можете чувствовать себя виноватым, если не следуете им. Если вы основываете решение о выборе места работы на том, что вы должны жить рядом с семьей, вы избежите этого чувства вины — в конце концов, вы ведь поступаете «правильно». Но это и все, что может вам дать этот выбор. При этом, исключая из уравнения ваши собственные желания, вы можете в конечном итоге почувствовать сожаление или обиду — потому что жизнь, которую вы выбрали, пусть и «хорошая», не является вашей собственной. Часто стоит начать с ясного понимания того, чего вы хотите.

А затем примите во внимание ваши личные жизненные ценности. В отличие от обязательств, они ни не наследуются от других людей, а являются вашими собственными базовыми представлениями о том, что является важным, и как наилучшим образом прожить свою жизнь. Если ваши убеждения говорят да, всегда быть с семьей в самом деле важно, а отношения основываются на преданности, тогда ваш выбор будет тем, чего вы действительно хотите.

Задача состоит в том, чтобы разобраться во всем этом. Если вы почувствуете растерянность из-за слишком большого числа вариантов, или слишком противоречивых списков «за» и «против», сделайте глубокий вдох, успокойтесь и прислушайтесь к своим эмоциям. Чего вы хотите? Каковы ваши ценности, ваше видение жизни? Что вам подсказывает ваша интуиция?

Подумайте о том, что может произойти в худшем случае

Размышление о том, что возглавляет список, об обязательствах и желаниях, о средствах и целях может помочь вам сосредоточиться на том, к чему вы больше всего стремитесь. Но часто в процессе принятия решений возникает еще одно препятствие: вас могут затормозить мысли о том, что произойдет, если вы ошибетесь в выборе. Вы переедете на Западное побережье, начнете скучать по семье и впадете в депрессию. Вы прекратите отношения, никогда не начнете новые, и до конца жизни будете сожалеть, что в свое время не приложили больших усилий. Вопреки всем вашим тщательным исследованиям, холодильник окажется дороже, но не намного лучше того, который вызывал ваше отвращение на протяжении долгих лет.

Стоит начать с ясного понимания того, чего вы хотите

Чтобы положить конец размышлениям о наихудшем сценарии, нужно заранее отыскать из этого положения выход. Придумайте план Б на случай, если обнаружите, что находиться вдали от семьи слишком сложно, если пожалеете, что прервали отношения, или если поймете, что вам определенно не нравится новый холодильник. Сразу продумав варианты и составив план, вы снизите давление, связанное с необходимостью принятия идеального решения, и уменьшите беспокойство по поводу того, что последствия вашего решения останутся с вами навсегда.

И что делать, если вы не получите желаемого

Вы выбираете работу на Западном побережье, разрыв отношений и покупку двухдверного холодильника. Но затем обнаруживаете, что не можете получить желаемое — вам не предлагают вакансию, вы чувствуете, что разрыв отношений вам не по силам с финансовой точки зрения, а компания, которая выпускала холодильники вашей мечты, обанкротилась.

Здесь снова стоит подумать о плане Б, а также о том, какие иные пути ведут к воплощению вашей мечты. Спросите себя, что ваши желания говорили о вас, какую более широкую психологическую и эмоциональную потребность они восполняли. В этот момент вы можете осознать, что Западное побережье давало возможность проститься с прошлым и стать самим собой; что разрыв отношений освобождал от обязанностей, которые вы больше не хотите на себя брать, стремясь к более легкому образу жизни; что, мечтая о холодильнике, вы мечтали том, чтобы наконец получить то, чего вы действительно хотите, а не соглашаться, как обычно, на то, что вам досталось. Как только вы осознаете большую потребность, лежащую в основе вашего решения, вы сможете найти другие способы ее удовлетворения.

Принимая решение, вы изучаете не только варианты выбора, но и ваши внутренние потребности и страхи. В конечном счете, ваши решения — это шаги по направлению к той жизни, к которой вы стремитесь.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь