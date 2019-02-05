В гневе и в радости. Зачем нам нужны плохие эмоции

Управлять чужими эмоциями вполне возможно, но сначала нужно осознать собственные переживания

Что такое эмоциональная компетентность? У большинства руководителей удивление вызывает одно лишь сочетание этих двух слов.

Проведем мини-тест. Ответьте «да» или «нет» на следующие утверждения:

- Эмоции мешают работе

- Эмоции мешают думать и принимать решения

- Эмоциями очень сложно управлять

- Сильный человек – это тот, кто умеет скрывать эмоции

- В бизнесе нет места эмоциям

- Лидер обязан всегда держать себя в руках

- Эффективный руководитель – это тот, кто не проявляет эмоции на работе

Если хоть на одно из утверждений вы ответили «да», я очень советую прочитать этот текст.

Нейрофизиолог Антонио Домасио наблюдал за людьми с повреждением эмоциональных отделов головного мозга. Один из его пациентов, Элиот, получив травму эмоционального отдела мозга, сохранил способность логически мыслить (уровень тестов IQ не изменился), но потерял способность принимать любые, даже несущественные решения. Потому что конечный импульс в пользу того или иного выбора проходил в тех отделах его мозга, которые отвечают за эмоции.

А в 2002 году психолог Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике за то, что доказал, что на принятие экономических решений влияют нерациональные факторы, в том числе – эмоции.

По данным последних нейрофизиологических исследований, без эмоций решение принимать невозможно.

Мы чувствуем – значит мы существуем. 100% решений мы принимаем эмоционально, и это означает, что эмоциональная «неграмотность» не менее опасна, чем любая другая. И одного интеллекта недостаточно для того, чтобы добиться успеха.

Говард Гарднер, американский психолог, специалист в области нейропсихологии, доказал, что люди наделены рядом относительно автономных интеллектов, которые не конкурируют между собой по важности. Вместе с тем, один из них может быть доминирующим, а другие «спящими». Гарднер выделил девять относительно автономных интеллектуальных способностей, это:

- лингвистический интеллект

- логико-математический интеллект

- музыкальный интеллект

- телесно-кинестетический интеллект

- пространственный интеллект

- межличностный интеллект

- внутриличностный интеллект

- натуралистический интеллект

- экзистенциальный интеллект

Эмоциональный интеллект – это способность человека оперировать эмоциональной информацией, то есть той, что мы получаем и передаем с помощью эмоций.

Эмоциональный интеллект – это отзывчивость, тактичность, умение услышать собеседника, распознать его эмоции, изменить собственное поведение с тем, чтобы изменить эмоцию собеседника.

Эмоциональный интеллект – это именно интеллект, поскольку:

• эмоции несут в себе информацию

• возникновение и изменение эмоций имеет логические закономерности

• эмоции влияют на наше мышление и принимают участие в принятии решений

Эмоциональный менеджмент – это стиль управления, учитывающий эмоции в работе организации; комплексный и сложный процесс, который требует значительных глубинных изменений в культуре компании. Но как и любые другие изменения, развитие и использование в компании эмоционального интеллекта начинается с себя. Успешной компании и успешному руководителю необходимо научиться использовать эмоции для достижения результатов. Не менее важно – учить этому свою команду.

Итак эмоциональная компетентность состоит из 4 навыков:

1. Умение осознавать собственные эмоции

2. Умение понимать эмоции других людей

3. Умение управлять своими эмоциями

4. Умение управлять эмоциями других людей

Takeaways

1. Интеллект важен для просчета последствий любых решений, но именно эмоциональный интеллект позволяет делать более разумный выбор.

2. Эмоциональный интеллект, эмоциональность и проявление эмоций – это разные понятия.

3. Эмоциональный интеллект помогает с умом использовать свою эмоциональность.

4. Полностью исключить эмоции из жизни компании и управления людьми – невозможно.

5. Великих результатов компания может достичь только посредством сочетания интеллекта и эмоций. Без какого-либо из этих факторов успех невозможен.

6. Начинать развитие эмоциональной компетентности стоит с умения осознавать собственные эмоции.

Позвольте себе «плохие» эмоции

Нам очень хочется научиться управлять собственными эмоциями. Но как можно управлять неизвестно чем? Это как управлять Боингом просто потому, что тебя допустили в кабину пилота где много кнопочек: опасно и в конце все умрут.

В чем проблема? В стереотипах.

Добрый человек – хороший, злой человек – плохой.

Злые люди никого не любят.

Родные люди не могут раздражать.

Настоящие мужчины ничего не боятся.

Настоящая женщина должна всегда излучать радость и доброту.

Эти стереотипы предусматривают запрет на проявление, а значит и на ощущение эмоций. Но запрет испытывать эмоции, даже плохие, и осознавать это вредит не только психологическому, но и физическому здоровью.

Мы настолько гордимся тем, что мы «умные существа», что пытаемся каким-либо образом нивелировать наши животные инстинкты (эмоции) в пользу разума. Но одно без другого не существует.

Эмоция – это автоматическая реакция организма на любое изменение в окружающей среде.

Что сделать: осознать тот факт, что поскольку среда меняется ежесекундно, эмоции есть всегда. Это нормально.

Интенсивность эмоций бывает разная: от наивысшей точки, когда все горит и пылает, до самой низкой, когда мы даже их не осознаем. Именно когда интенсивность эмоций низкая, нам кажется, что мы их не ощущаем.

Что сделать: осознать, что ни одна эмоция не вредит; вредить может только эмоция в момент наивысшей интенсивности.

Иногда мы говорим, что эмоций нет, когда не видим их явного проявления. Каждый из нас в любой момент времени испытывает ту или иную эмоцию, или сразу несколько эмоций разной степени интенсивности. Те, что сильнее, мы способны почувствовать.

Без эмоций решение принимать невозможно

Начать стоит с осознания – перевести в осознанный формат вещи, которые находились до этого в подсознании. Самый легкий способ – начать называть для себя те эмоции, которые вы испытываете.

Что сделать: отслеживать – как тело реагирует на эмоцию. Умение чувствовать физические изменения, которые вызывают эмоции, даст возможность осознавать эмоции. Давайте названия тому, что чувствуете.

Когда дело доходит до того, чтобы дать название эмоциям, которые мы испытываем, мозг снова подбрасывает нам тот самый критерий: что-то плохое или что-то хорошее. Психологи выделяют большое количество базовых эмоций. Но достаточно запомнить хотя бы четыре эмоциональных состояния: страх, гнев, печаль, радость.

Страх и гнев – первичные эмоции, связанные с выживанием. Страх предупреждает о возможной опасности, поэтому учитывать информацию, которую несет в себе страх – более чем логично.

Печаль и радость – эмоции, связанные с удовлетворением или неудовлетворением наших потребностей. Сегодня модно быть счастливым, поэтому печаль рассматривают как проблему.

Впрочем с точки зрения человеческого организма все эмоции положительные. Некоторые из них помогают нам действовать более эффективно в определенной ситуации, некоторые – мешают, но это вопрос адекватности эмоции контексту (ситуации).

Takeaways

1. Абсолютно каждый человек эмоционален. Для человеческого организма все эмоции положительные.

2. С точки зрения главной потребности человека, выживания, страх и гнев – это первичные положительные эмоции. Без них бы мы не выжили.

3. Нашей первой реакцией практически на все новое, что происходит, является страх. И это нормально.

4. Угрозу нашему социальному статусу эмоциональные отделы мозга воспринимают так же, как и угрозу выживанию. Поэтому необходимость выступить перед аудиторией у многих людей вызывает страх, который можно сравнить со страхом смерти.

5. С точки зрения логики есть эмоции, которые помогают нам действовать более эффективно в конкретной ситуации, а есть те, которые мешают.

6. На наше поведение влияет не столько сама эмоция, сколько степень ее интенсивности: иногда переживать по какому-то поводу даже полезно, а вот впадать в панику – вредно.

7. Эмоции «заразны».

Управлять чужими эмоциями не означает манипулировать

Влиять на другого человека можно только воздействуя на его эмоции. Подбадривать расстроенного знакомого фразой «Перестань, это мелочь» – бесполезно, потому что это вызовет только раздражение и недоверие.

Взаимодействие двух людей всегда происходит на двух уровнях – логическом и эмоциональном. Не понимать один из них – значит потерять половину информации, которую доносит другой человек.

В рамках исследования финансовой эффективности директоров и СЕО группа исследователей пыталась дать ответ на вопрос, стоит ли учиться управлять эмоциями других в зависимости от их компетенций эмоционального интеллекта. Членов совета директоров одной транснациональной консалтинговой компании оценили по 20 компетенциям, 17 из которых – компетенции эмоционального интеллекта. Те из директоров, кто получили результаты выше среднего по девяти и более компетенциям, принесли компании за год на 139% или на $ 1,2 млн больше дохода, чем другие.

Итак, управлять эмоциями других – очень важно. В чем же сложность?

В том, что мы редко оказываемся в ситуации, когда мы – абсолютно спокойны, а собеседник – наоборот. Как правило, эмоции испытывают все участники коммуникации. И первое, что мы думаем – почему я первый должен успокоиться? Ответ на этот вопрос зависит от цели вашей коммуникации. Но чтобы понять это, нужно как раз-таки успокоиться и включить логику. Сначала мы должны разобраться с собственными эмоциями.

А вот чтобы понять эмоции другого человека, есть три пути:

1. Эмпатия

2. Наблюдение за невербальным поведением

3. Вербальные способы

Эмпатия – это представлять, что чувствует другой человек. Это происходит благодаря зеркальным нейронам.

Невербальное поведение – это принимать во внимание язык жестов в общем, не оценивать отдельно жесты, отдельно мимику и отдельно позу человека. Здесь следует наблюдать не столько за тем, что человек говорит, сколько за тем, как он произносит слова.

Вербальные способы – это следить за тем, какие слова использует собеседник в различных эмоциональных состояниях. Осознав такие изменения, можно в дальнейшем оценивать эмоциональное состояние в зависимости от вербальной коммуникации.

Алгоритм управления эмоциями другого человека:

1. Осознать и понять собственную эмоцию

2. Осознать и понять эмоцию партнера

3. Определить цель, учитывая собственные интересы и интересы партнера

4. Продумать, какое эмоциональное состояние каждого из вас поможет взаимодействовать более эффективно

5. Настроиться самому на необходимое эмоциональное состояние

6. Помочь партнеру настроиться на необходимое эмоциональное состояние

Takeaways

1. Помните, что люди реагируют не на наше намерение, а на эмоции, которые у них возникают в результате наших действий.

2. Планируя собственное поведение, важно осознавать последствия коммуникации на логическом уровне (что он подумает о том, что я скажу?) И на эмоциональном уровне (как он себя будет чувствовать, когда услышит то, что я скажу?).

3. Эффективным считается взаимодействие, где вы получаете желаемое поведение на вербальном уровне (договорились) и на эмоциональном уровне (чувствуем удовольствие от достигнутого согласия).

4. Эмпатию можно и даже нужно развивать. В обе стороны. Людям со слишком высоким уровнем эмпатии – понижать, чтобы не принимать решения, продиктованные сочувствием или состраданием. Людям с низким уровнем – повышать, чтобы создавать в коммуникации атмосферу доверия.

5. Не стоит спрашивать собеседника о том, что он чувствует. Еще опаснее давать собственную оценку эмоциям, которые по вашему мнению испытывает собеседник. Это – табу.

6. Эмоциональное влияние может иметь сильный и длительный эффект на взаимодействие в дальнейшем. Поэтому начинать тренировать навыки контроля и управления эмоциональным состоянием других людей стоит с ответа на вопрос: что выиграет моя организация, команда, семья от того, что я научусь управлять эмоциями других?

Текст публикуется с разрешения автора

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