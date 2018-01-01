Великие идеи. Как открыть в себе гения? Блог американского психолога Роберта Таибби

Все люди способны к творчеству, но многих останавливают страхи и неуверенность в себе

Возможно, у вас уже родилась идея нового великого романа, в голове крутится мелодия, которую хотелось бы сделать песней, а мысли занимают арт-проекты или неизвестные ранее рецепты. Необязательно сразу становиться профессионалом. Мы просто стремимся раскрыть и реализовать собственную креативность.

Или вы считаете, что далеки от творчества? Я встречал многих людей, которые так говорили, но если покопаться, то становится очевидно – они просто убили свою креативность еще до того, как у нее был шанс проявиться. Вот что чаще всего уничтожает творчество:

Или гениально, или никак

И вот, вы в упор расстреливаете креативность. Ваш роман должен превзойти «Игру престолов», песня войти в топ-10, картина висеть в музее, а рецепт признаваться в пятизвездочных ресторанах. Но с такими мыслями вы тушите искру творческого пламени, не давая ему разгореться.

Все должно быть решено до начала, а процесс идти как по маслу

Даже если вы преодолели первый барьер гениальности, потом вы цепенеете из-за мысли, что все должно быть четко сформулировано в вашей голове перед тем, как начинать что-то делать. Роман и все три куплета песни должны уже быть продуманы, хотя вы даже не притронулись к бумаге; ингредиенты к рецепту выверены до чайной ложечки, хотя вы не держали в руках мерную чашу; будущая картина нарисована в голове, хотя холст еще не куплен. А когда вы начинаете дело, все должно буквально вырываться из вас наружу.

Вы тушите искру творческого пламени, не давая ему разгореться

Так что, когда вы обнаруживаете себя в ступоре на третьей странице романа, звучание песни не соответствует ожиданиям, на картине появляется слишком много пустого пространства, а тесто идет комками – любые ошибки оказываются слишком неожиданными, вдохновение гаснет. И вы решаете, что изначально идея была плохая или слишком сложная для вас.

Приступы самокритики и перфекционизма

Итак, вы все же продвинулись дальше третьей страницы, сделали вторую версию песни, нарисовали эскиз портрета, и тут вас начинают посещать тревожные мысли: второе предложение недостаточно сильное, слова плохо рифмуются, картина чересчур симметрична. Вы начинаете все заново, часами бьетесь над рифмой, до мелочей выверяете форму носа на портрете. И вы погрязаете в этом болоте, теряете личное видение. Энтузиазм гаснет, а вскоре и умирает.

Вы не настойчивы

На половине пройденного пути – в создании романа, картины, даже отношений и карьеры – вы можете попасть в ловушку и скатиться в рутину. Вам уже не весело, вы устали и нетерпеливы. Вместо того, чтобы искать выход, вы кидаетесь в новое увлечение – «Стойте, эта идея даже лучше!» – и бросаете старое. И вот, у вас на руках 50 страниц романа, фрагменты кучи песен, гора незаконченных картин и рецептов.

Вы считаете, что все должны делать самостоятельно

Да, большая часть творческого проекта – это индивидуальная работа, но это не значит, что вам не требуется окружение людей, поддержка, подбадривание, обсуждение проделанной работы и советы со стороны. Самодостаточность выглядит благородно, но она имеет свою цену. Изоляция может плохо сказываться на вас и искажать перспективу. А если вы боитесь, что просьба о помощи умалит вашу идею – забудьте об этом. Это ваша идея, вы ее контролируете и можете разграничивать, что конкретно вам нужно от других.

Любое из этих заблуждений или, еще хуже, их комбинация убивает движение вперед. Ваши ожидания несбалансированны. Вы слишком одержимы финальным результатом и не выделяете достаточно пространства для творческого процесса. Что нужно для этого сделать?

Воспринимайте проблески воображения и волнения всерьез

Не стоит все тщательно инспектировать – это может захлопнуть двери творчества. Лучше успокойтесь, прислушайтесь к проблескам идей и дайте им оформиться.

Действуйте, исследуйте

Когда это произойдет, спуститесь на землю и начинайте что-то делать – пусть даже фрагментарно. Выделите одну сцену или персонажа романа; наберите пару аккордов на гитаре или клавишах субботним утром; достаньте миску, муку и специи, и смешайте их; порисуйте в скетчбуке. Положите начало и посмотрите, куда приведет вас воображение.

Осознайте и цените инкубационный период

Когда вы начали что-то делать, независимо от того, как быстро или медленно, много или мало, вы достигните точки фрустрации и выгорания. Пришло время остановиться и переключить передачи. Выйдите покосить газон, заправьте кровать или приготовьте обед – переключитесь на другую деятельность, на что-то обыденное.

Так вы позволяете своим идеям настояться: следующая глава, окончание рецепта, очередность аккордов, формат картины вполне могут родиться, когда вы будете резать лук, гладить одежду или косить траву. Доверьтесь процессу.

Приглушите внутреннего критика

Ваш творческий голос и голос редактора находятся в плохих отношениях, где каждая сторона сражается за собственную значимость. Забудьте про примирение; вам следует разлучить их. У креативности есть преимущество; начните с нее, а потом уже разрешите критику выполнят свою работу. Черновики – это нормально.

Не откладывайте

Вы на 20 странице романа, и у вас возникает идея интересного персонажа, внезапно появляется великолепная строчка для песни или другая комбинация ингредиентов. Но вы говорите себе, что лучше оставить это для следующей книги, песни или разработки.

Что стоит за такими решениями? Уверенность, что ваша креативность ограничена, хорошие идеи не бесконечны и должны быть рационально использованы. На самом деле все иначе: творчество рождает творчество. Да, возможно новый персонаж не подойдет к сюжету романа, но не отвергайте его исключительно из-за страха, что ваша креативность иссякнет. Ограничения и скупость ведут к сужению, свобода – к расширению. Колодец бездонный.

Упорствуйте

Чтобы избежать искушения 50-страничной-стадии-без-хороших-идей, будьте готовы к ней. Когда поймете, что она приближается, посмотрите, можно ли подступиться с другой стороны. Как только вы обойдете препятствие, вы сможете лучше разобраться во всем и идти дальше.

Получайте поддержку и помощь

Попросите отзыв от своего редактора, приятеля, дегустатора, от кого-то, к кому прислушиваетесь и уважаете.

Будьте добры к себе

Относитесь к своей творческой и часто более ранимой части, как родитель относится к своему трудному, но полного решимости ребенку. Больше поощряйте, а не критикуйте, будьте терпеливы, а не требовательны.

Креативность состоит из шепотов вашего ума, так что учитесь слышать, ценить и оберегать их.

Слушайте, исследуйте. И будьте готовы обнаружить творчество в себе.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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